В BMW "уполовинят" гамму моторов

Концерн BMW опубликовал пространный финансовый отчет об итогах 2019 года, в котором скрывается скромный намек на будущую политику касательно силовых агрегатов

Утверждается, что с 2021 года BMW приступит к тотальному сокращению «традиционных вариантов» моторов в пользу расширения числа гибридных и электрических установок. Производитель заявляет, этот процесс станет частью перехода к «интеллектуальным автомобильным архитектурам».

Причем удивительны именно масштабы процесса. BMW готова в кратчайшие сроки отказаться от половины имеющихся ныне в ассортименте традиционных ДВС, и это касается всех входящих в концерн подразделений. Учитывая, что баварцы вряд ли будут активно переводить на гибридные рельсы мотоциклы или линейку Rolls-Royce, основными «жертвами» новой политики станут в первую очередь легковые модели и кроссоверы BMW и Mini. Впрочем, электрификация обоих брендов, впрочем, уже идет полным ходом. Mini располагает полноценным электромобилем Cooper SE, а BMW в следующем году выведет на рынок сразу несколько электрических новинок, включая кроссоверы iX3,iNext, а также «четырехдверное купе» i4.