В России отзывают новенькие BMW

130 автомобилей шести разных моделей отправляются на станции технического обслуживания из-за проблем с тормозами

Три кроссовра, два седана и два купе могут оказаться не роскошными и желанными автомобилями, а средством отправления в последний путь - из-за проблем с торомозной системой. Да, более чем у ста кроссоверов BMW X5, X6, X7, седанов 7-Series и 8-Series Gran Coupe, а также купе 8-Series обнаружился интересный дефект – во время экстренного торможения антиблокировочная система может попросту отключиться.

Это чревато тем, что тормозной путь может значительно увеличиться, а это может привести к ДТП, особенно если водитель не справится с управлением. Собственно, в рамках отзыва автомобилям заменят неисправный узел.