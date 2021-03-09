Автомобильный портал Motorpage
9 мар 2021

В России отзывают новенькие BMW

В России отзывают новенькие BMW
Автор фото: фирма-производитель

130 автомобилей шести разных моделей отправляются на станции технического обслуживания из-за проблем с тормозами

Три кроссовра, два седана и два купе могут оказаться не роскошными и желанными автомобилями, а средством отправления в последний путь  - из-за проблем с торомозной системой. Да,  более чем у ста кроссоверов  BMW X5, X6, X7, седанов 7-Series и 8-Series Gran Coupe, а также купе 8-Series обнаружился интересный дефект – во время экстренного торможения  антиблокировочная система может попросту отключиться.

Это чревато тем, что тормозной путь может значительно увеличиться, а это может привести к ДТП, особенно если водитель не справится с управлением.  Собственно, в рамках отзыва автомобилям заменят неисправный узел. 

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...

Manhart займется тюнингом BMW M3 и M4

05 марта 2021

В России отзывают кроссоверы BMW

08 февраля 2021

Главный дизайнер BMW отстаивает размер решетки радиатора

03 февраля 2021
BMW M5 CS (2022)

В BMW представили самую мощную «Пятерку»

27 января 2021

BMW построит в России собственный завод?

20 января 2021

BMW откажется от использования «робота»

14 января 2021

 Новости BMW

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada Niva Travel - lada niva travel (2021) городские, тут за вами пришли Тест драйв
08 марта 2021

Lada Niva Travel
"Городские, тут за вами пришли"
Geely Tugella - geely tugella (2020) интеллектуально полный
Тест драйв
04 марта 2021

Geely Tugella
"Интеллектуально полный"
Skoda Octavia - skoda octavia (2020) на свидании вслепую
Тест драйв
01 марта 2021

Skoda Octavia
"На свидании вслепую Skoda Octavia легко «разведет» любого жениха"
Honda CR-V, Mazda CX-5 - сравнительный тест honda cr-v и mazda cx-5 почему honda cr-v уходит с рынка, а mazda cx-5 остается
Сравнительный тест
15 февраля 2021

Honda CR-V, Mazda CX-5
"Почему Honda CR-V уходит с рынка, а Mazda CX-5 остается"

Написано новостей:

2 7 8 2 2