Выход BMW X8 уже не за горами

Слухи о том, что на платформе вседорожника X7 баварцы уже готовят огромное кросс-купе, появились сравнительно недавно, но тема продолжает обрастать новыми подробностями

Источники портала BMW Blog заверяют - для будущей новинки уже разрабатывают модификацию из линейки M Performance. Да, вы все правильно понимаете – модель еще не анонсирована, а для нее якобы уже проектируют заряженное исполнение. Сообщается, что модель получит обозначение X8 M45e и будет оснащаться гибридной силовой установкой с рядной турбированной "шестеркой" в качестве основы. Самое интересное, что у BMW уже есть подобные модели, моторы которых развивают около 400 л.с. и 540 Нм крутящего момента, но для М-версии X8 отдачу обоих двигателей могут увеличить.

Кроме того, появилась информация, что сходства между X7 и X8 будет куда меньше, чем, допустим, между X5 и X6. Правда, речь идет в первую очередь о дизайне: баварцы, по слухам, планируют позиционировать X8 как самостоятельную модель и поэтому снабдят кросс-купе оригинальным обликом. А вот платформу, как и ожидалось, одолжат у X7.