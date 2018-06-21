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21 июн 2018

«Восьмерка» BMW получит 4-дверную версию

«Восьмерка» BMW получит 4-дверную версию
Автор фото: INPI

Как и ожидалось, купе 8-й серии будет не единственной версией в линейке этой модели. В сети оказались патентные изображения еще нескольких версий.

Наибольший интерес представляет четырехдверный вариант BMW 8-й серии Gran Coupe. Судя по рисунку, машина практически ничем не будет отличаться от показанного весной на автосалоне в Женеве концепта BMW M8 Gran Coupe.

Но у машины на патентных изображениях менее агрессивный аэродинамический обвес. Это дает право считать, что помимо экстремального варианта М8, будут и другие версии.

Появление версии Gran Coupe выглядит логичным. По сути «восьмерка» приходит на замену BMW 6-й серии, в активе которой был такой вариант. Эту гипотезу подтверждает и то, что среди других патентных рисунков обнаружился кабриолет 8-й серии с мягким верхом: открытая модификация была и у BMW 6-й серии.

Никакой информации о том, когда появится BMW 8-й серии Gran Coupe нет. Но многочисленные шпионские фотографии кабриолета говорят о том, что вначале дебютирует он. Произойти это может уже в конце этого года.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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