Компания BMW продолжает рассекречивать технические подробности о возрожденном купе 8-й серии. Официальный дебют машины все ближе, но пока информацию приходится добывать по крупинкам.

Так «восьмерка» в версии M850i (мощнее ее будет только М8) получит новый двигатель V8 с двойным турбонаддувом. Купе станет первой моделью, которая получит этот силовой агрегат, сменивший битурбомотор N93, за девять лет принесший владельцам автомобилей немало хлопот.

Новый силовой агрегат станет мощнее (530 л.с. против 462 л.с.), а крутящий момент вырастет до 750 Нм. В качестве трансмиссии будет предлагаться 8-ступенчатый гидромеханический «автомат» с возможностью ручного переключения передач.

Также BMW 850i получит активную подвеску с электронноуправляемыми амортизаторами и активными электромеханическими стабилизаторами, которая будет подавлять крены в поворотах и должна «улучшить ходовые качества и характеристики управляемости».

Купе BMW 850i будет оснащаться задними подруливающими колесами, спортивной выхлопной системой и активным задним дифференциалом.

