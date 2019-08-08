Мощность без буквы «М»

Ателье Manhart представило собственный взгляд на возможности доработки BMW восьмой серии. Надо отметить, что они ничуть не уступают аналогичным параметрам у классической BMW M8

Стоит начать с внешности, которую тоже слегка перекроили. Например, на автомобиль установили 21-дюймовые матово-черные шестиспицевые колеса, расцветили кузов карбоновыми акцентами (включая передний сплиттер, задние диффузор и спойлер, а также корпуса боковых зеркал) и применили оригинальную графику золотистого цвета.

Что касается техники, в особенности мотора, то над ним в Manhart потрудились изрядно. 4,4-литровый V8 с двойным турбонаддувом развивает 630 л.с. и 890 Нм крутящего момента, тогда как стоковый движок M850i обеспечивает на 100 л.с. и 140 Нм меньше. Более того, Manhart MH8 600 оказался мощнее даже свежайшей BMW M8 в ее самой мощной версии Competition: на таком купе тот же самый агрегат развивает 625 л.с. и 750 Нм.