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8 авг 2019

Мощность без буквы «М»

Мощность без буквы «М»
Автор фото: фирма-производитель

Ателье Manhart представило собственный взгляд на возможности доработки BMW восьмой серии. Надо отметить, что они ничуть не уступают аналогичным параметрам у классической  BMW M8

Стоит начать с внешности,  которую тоже слегка перекроили. Например, на автомобиль установили 21-дюймовые матово-черные шестиспицевые колеса, расцветили кузов карбоновыми акцентами (включая передний сплиттер, задние диффузор и спойлер, а также корпуса боковых зеркал) и применили оригинальную графику золотистого цвета.

Что касается техники, в особенности мотора, то над ним в Manhart потрудились изрядно. 4,4-литровый V8 с двойным турбонаддувом развивает 630 л.с. и 890 Нм крутящего момента, тогда как стоковый движок M850i обеспечивает на 100 л.с. и 140 Нм меньше. Более того, Manhart MH8 600 оказался мощнее даже свежайшей BMW M8 в ее самой мощной версии Competition: на таком купе тот же самый агрегат развивает 625 л.с. и 750 Нм.

При написании новости использовалась информация:
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