Публичный дебют возрожденного купе BMW 8-й серии еще не состоялся, а машину уже привезли в Россию: компания провела закрытую презентацию для клиентов в Большом театре. Заодно баварцы раскрыли цены и комплектации на новинку

У российских дилеров новая «восьмерка» появится в ноябре этого года. На старте продаж купе будет доступно в двух вариантах BMW 840d xDrive и BMW M850i xDrive. Обе версии полноприводные и оснащены 8-ступенчатым «автоматом» Steptronic.

BMW M850i xDrive имеет дифференциал M Sport и тормозную систему M Sport уже в стандартной комплектации. Для BMW 840d xDrive Coupe можно заказать опционные пакеты M Sport и M Technology Sport. Обе версии оснащены адаптивной подвеской, а вариант из линейки M Performance оснащен еще и системой активного подавления кренов.

В базовое оснащение входят ABS, система стабилизации, ассистент парковки с камерой заднего вида и сигнализацией аварийного сближения, а также ассистент движения задним ходом. Опционально доступны активный круиз-контроль с функцией Stop&Go, ассистент парковки Plus с панорамным обзором, ассистент вождения Professional и система ночного видения с функцией распознавания пешеходов. Лазерные фары с неослепляющей системой автоматического управления дальним светом входят в стандартный пакет оснащения.

В базовую комплектацию BMW 840d xDrive входят 18-дюймовые легкосплавные диски V-spoke с безопасными шинами Runflat. Опционально доступны двухцветные 20-дюймвые легкосплавные диски V-spoke и Y-spoke. Версия M850i оснащается 20-дюймовыми легкосплавными дисками Y-spoke серого цвета с разноширокими шинами.

В базовом варианте обе версии оснащаются кожаным салоном, сиденьями с электрорегулировками, вентиляцией и памятью настроек для водительского сиденья. Также в «базе» уже есть виртуальная приборная панель и аудиосистема Harman Kardon с 16 динамиками и сервисы BMW ConnectedDrive

Стоимость BMW 840di xDrive (320 л.с.) стартует с отметки в 6 600 000 рублей, версии M850i xDrive (530 л.с.) — с 8 290 000 рублей.

