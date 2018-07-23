О том, что BMW не ограничится одним купе в линейке 8-й серии, стало известно около месяца назад благодаря патентным изображениям. Кроме закрытой двухдверки в гамме появятся кабриолет и четырехдверная модификация Gran Coupe.

Первым в объективы фотошпионов попал кабриолет, причем автомобиль был лишен какой-либо маскировки: машину сфотографировали во время рекламной фотосессии в Шотландии.

Для рекламы, судя по агрессивному аэродинамическому обвесу и шильдикам, в BMW выбрали самую мощную на сегодняшний день модификацию «восьмерки»: полноприводную M850i xDrive. Как и у купе, у открытой версии под капотом 4,4-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом мощностью 530 л.с.

Внешне кабриолет отличается от купе отсутствием, собственно, жесткого верха и немного иным наклоном передних стоек. В отделке широко применяется хром: накладки появились на опоясывающей кабриолет подоконной линии, передних стойках и вентиляционных прорезях в передних крыльях. Других отличий от купе нет. Интерьер полностью идентичен тому, что имеет купе.

Вероятнее всего машину представят в конце этой осени на мотор-шоу в Лос-Анджелесе, но в продажу кабриолет BMW 8-й серии поступит только в следующем году.

