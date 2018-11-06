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6 ноя 2018

BMW вскрыла "восьмерку"

BMW вскрыла "восьмерку"
Автор фото: фирма-производитель

Концерн вывел в свет кабриолет восьмой серии и раскрыл на него цены. До дилеров новинка доберется в марте следующего года

Несмотря на то, что публичная презентация модели состоится на мотор-шоу в Лос-Анджелесе, все покрова сорваны уже сейчас. Хотя и так скрывать нечего, ведь обычная восьмерка уже находится в продаже, в том числе и в России. К слову, у нас автомобиль будет предлагаться лишь в одной комплектации - в старшей. Ее цена составит 9 110 000 рублей. Это почти на миллион дороже обычного купе. Если быть точным, то разница составляет  820 тысяч рублей, однако она все равно велика -  такова плата за стиль и лишнюю роскошь кабриолета.

Однако покупатель получит действительно многое. В списках оснащения - 4,4-литровый твин-турбо мотором V8, развивающий 530 л.с. и 750 Нм крутящего момента. В помощь ему - подвеска, разработанная спортивным подразделением "M" и фирменная система полного привода xDrive. Cтоит отметить, что автомобиль  оснащается активным рулевым управлением, с адаптивным подруливанием задних колес в зависимости от скорости.

Кстати, максимальная скорость кабриолета будет принудительно ограничена электроникой на отметке 250 км в час. На других рынках автомобиль будет представлен трехлитровым шестицилиндровым турбодизелем мощностью в  320 л.с.

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При написании новости использовалась информация:
РБК, Колеса , Коммерсантъ

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