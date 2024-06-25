Будущий флагманский кроссовер BYD Ming будет 5,1-метровым 7-местным гибридом

В интернете появилась некоторая информация о новой модели BYD. Это будет большой кроссовер под названием Ming и станет новым флагманом в линейке китайской компании, который заменит модель Tang. Показать автомобиль должны уже в этом году

Вероятно, дизайн Ming будет оформлен в фирменном стиле Dragon Face. Его габариты составят: 5100/2000/1750 мм., при колесной базе в 3000 мм. Салон получит 7-местную компоновку сидений. Никаких изображений автомобиля на данный момент нет. Ожидается, что стоимость Ming будет начинаться от 300 000 юаней, что эквивалентно на данный момент 3 560 000 рублей.

BYD Ming оснастят гибридной силовой установкой DM-p, которая будет включать 2,0-литровый турбомотор и два электродвигателя. Предварительно суммарная мощность составит 600 л.с. Привод - полный. Вероятно, новый кроссовер будет выделяться и динамикой. По слухам, разгон до сотни займет всего 3,9 с.