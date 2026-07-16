BYD намерен за пять лет стать крупнейшим автопроизводителем

Об этом заявила исполнительный вице-президент компании Стелла Ли

По ее словам, добиться такого результата производитель рассчитывает без выхода на рынок США, где продолжают действовать высокие пошлины на автомобили китайского производства. Вместо этого компания делает ставку на Европу, Латинскую Америку, Юго-Восточную Азию и Австралию, последовательно расширяя свое международное присутствие

Заявление вице-президента прозвучало на фоне объявления о достижении совокупного выпуска гибридов и электрокаров BYD в количестве 17 млн единиц. О первом миллионе NEV (электрокары, гибриды и т.д.) компания отчиталась в мае 2021 года, рубеж в 10 млн был преодолен в ноябре 2024 года, а путь от 15 до 17 млн автомобилей занял всего шесть месяцев.

Стелла Ли также подчеркнула, что компания не планирует добиваться лидерства за счет покупки других автопроизводителей. При появлении подходящей возможности BYD может рассмотреть приобретение европейского премиального бренда, однако в настоящее время конкретных объектов для сделки нет.

Аналогичную цель ранее озвучил председатель совета директоров и основатель BYD Ван Чуаньфу. По его мнению, добиться мирового лидерства помогут быстрое развитие зарядной инфраструктуры и активная экспансия на зарубежные рынки.