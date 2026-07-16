Автомобильный портал Motorpage
16 июл 2026

BYD намерен за пять лет стать крупнейшим автопроизводителем

BYD намерен за пять лет стать крупнейшим автопроизводителем
Автор фото: фирма-производитель

Об этом заявила исполнительный вице-президент компании Стелла Ли

По ее словам, добиться такого результата производитель рассчитывает без выхода на рынок США, где продолжают действовать высокие пошлины на автомобили китайского производства. Вместо этого компания делает ставку на Европу, Латинскую Америку, Юго-Восточную Азию и Австралию, последовательно расширяя свое международное присутствие

Заявление вице-президента прозвучало на фоне объявления о достижении совокупного выпуска гибридов и электрокаров BYD в количестве 17 млн единиц. О первом миллионе NEV (электрокары, гибриды и т.д.) компания отчиталась в мае 2021 года, рубеж в 10 млн был преодолен в ноябре 2024 года, а путь от 15 до 17 млн автомобилей занял всего шесть месяцев.

Стелла Ли также подчеркнула, что компания не планирует добиваться лидерства за счет покупки других автопроизводителей. При появлении подходящей возможности BYD может рассмотреть приобретение европейского премиального бренда, однако в настоящее время конкретных объектов для сделки нет.

Аналогичную цель ранее озвучил председатель совета директоров и основатель BYD Ван Чуаньфу. По его мнению, добиться мирового лидерства помогут быстрое развитие зарядной инфраструктуры и активная экспансия на зарубежные рынки.

При написании новости использовалась информация:
ft

Комментарии к новости

Последние новости

...

BYD планирует захватить японский рынок кей-каров

18 мая 2026

Пикап BYD Shark 6 получил версию мощностью 469 л.с.

10 апреля 2026

Chery не смог, но BYD сможет: Yangwang U8 тренируют для подъема на лестницу

04 марта 2026
BYD Tai 3

BYD готовит обновление для электрического внедорожника Tai 3

21 января 2026

BYD создала новый оппозитный двигатель для своих электрокаров

03 декабря 2025
BYD Dynasty D

BYD отложила выпуск своего флагманского кроссовера, чтобы его обновить

28 ноября 2025

 Новости BYD

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

JAC RF8 - jac rf8 (2026) когда автомобиля много Тест драйв
10 июля 2026

JAC RF8
"Когда автомобиля много"
Москвич M90 - москвич м90 (2026) семейный бизнес
Тест драйв
02 июля 2026

Москвич M90
"Семейный бизнес"
Sollers ST9 - sollers st9 (2025) большой пикап и семейные ценности
Тест драйв
29 июня 2026

Sollers ST9
"Большой пикап и семейные ценности"
Москвич M90, Москвич M70 - «москвич» м70 и м90 (2026) новые русские
Сравнительный тест
08 апреля 2026

Москвич M90, Москвич M70
"Новые русские"

Написано новостей:

3 7 3 3 2