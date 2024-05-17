Гибридному BYD Seal 06 DM-i обещают запас хода в 2000 км

Компания BYD в этом месяце выводит на китайский рынок седан Seal 06 с гибридной технологией DM-i пятого поколения. На родине модель будет оцениваться от 120 000 до 150 000 юаней (1 510 000 - 1 888 000 рублей)

В составе силовой установки 1,5-литровый турбомотор мощностью 101 л.с. и один электродвигатель на 163 л.с. или 218 л.с. в зависимости от комплектации. Также покупателям предложат два аккумулятора емкостями 10,08 и 15,87 кВт*ч. Заявленный запас хода на электротяге - 80 и 120 км соответственно (по циклу CLTC). А вот в гибридном режиме может достигать 2000 км.

Точные габариты модели: 4830/1875/1495 мм, при колесной базе в 2790 мм. BYD Seal 06 DM-i выделяется стильными фарами с L-образными светодиодными ДХО, интересно оформленным передним бампером и салоном. Особенно привлекают внимания материалы отделки и плавные линии текстурного рисунка на сиденьях. Внутри устанавливается 8,8-дюймовая цифровая “приборка” и 12,8-дюймовый экран мультимедийной системы. Самая дорогая версия получила систему автопилота DiPilot второго уровня и более крупный экран мультимедии на 15,6 дюймов.