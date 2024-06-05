Рассекречен салон нового Леопарда от BYD

Китайские фотошпионы сумели сфотографировать салон нового внедорожника Leopard 8, который будет выпускаться под брендом FangChengBao (дочка BYD)

Судя по фотографиям, автомобиль получит 7-местный салон, но также предполагается, что будет и версия с двумя отдельными креслами на втором ряду. На передней панели есть два экрана “приборки” и мультимедийной системы. Круглое рулевое колесо получило крупные спицы, на которых расположились кнопки управления системами автомобиля. Центральный тоннель достаточно широкий. На нем можно заметить две беспроводные зарядки и джойстик КПП. Также особое внимание привлекают дорогие материалы отделки.

Напомним, что Leopard 8 оснащен гибридной силовой установкой, состоящей из 2,0-литрового турбомотора мощностью 272 л.с. и двух электрических двигателей на 272 л.с. спереди и 408 л.с. сзади. Заявленный разгон до “сотни” - 4,8 с. и это с учетом его массы в 4 тонны. Максимальная же скорость ограничена на отметке в 180 км/ч.