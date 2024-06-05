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5 июн 2024

Рассекречен салон нового Леопарда от BYD

Рассекречен салон нового Леопарда от BYD

Китайские фотошпионы сумели сфотографировать салон нового внедорожника Leopard 8, который будет выпускаться под брендом FangChengBao (дочка BYD)

Судя по фотографиям, автомобиль получит 7-местный салон, но также предполагается, что будет и версия с двумя отдельными креслами на втором ряду. На передней панели есть два экрана “приборки” и мультимедийной системы. Круглое рулевое колесо получило крупные спицы, на которых расположились кнопки управления системами автомобиля. Центральный тоннель достаточно широкий. На нем можно заметить две беспроводные зарядки и джойстик КПП. Также особое внимание привлекают дорогие материалы отделки.

Напомним, что Leopard 8 оснащен гибридной силовой установкой, состоящей из 2,0-литрового турбомотора мощностью 272 л.с. и двух электрических двигателей на 272 л.с. спереди и 408 л.с. сзади. Заявленный разгон до “сотни” - 4,8 с. и это с учетом его массы в 4 тонны. Максимальная же скорость ограничена на отметке в 180 км/ч.

При написании новости использовалась информация:
autohome

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