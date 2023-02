Yuan Plus

Тест драйв BYD Yuan Plus

Эффектной внешностью, неожиданно премиальным интерьером. Разумной, по сегодняшним меркам, ценой в 2,9–3,2 млн рублей – у «серых» дилеров, официально BYD Yuan Plus в Россию не поставляется

Развлекаться за рулем BYD Yuan Plus, как и в любом электрическом «китайце», еще не примелькавшемся в городском потоке, можно вовсю. Встаешь на светофоре рядом с дорогим и быстрым внедорожником именитой марки. Когда загорится зеленый, жмешь педаль «газа», оказываешься на три-четыре корпуса впереди соседа. У следующего светофора водитель внедорожника, догнав вас, долго разглядывает «китайца», пытаясь понять, что это за кот в мешке.

У BYD Yuan Plus, как у любой «электрички» – мощный подхват во всех диапазонах скоростей, мгновенная отдача от педали газа, даже в режиме «эко», а еще есть «нормальный» и «спортивный». У этого SUV масса 1,7 тонны, как у двухлитровой 150-сильной Hyundai Creta. Но мощность 204 силы и 310 нМ крутящего момента. Так что «сотню» BYD Yuan Plus набирает за 7,3 секунды. Всего 0,4 секунды проигрывая, например, полноразмерному флагманскому кроссоверу Audi – Q7 с трехлитровым 249-сильным турбодизелем V6.

Руль со срезанным низом удобно лежит в руках, он приятно «тяжелый» и чуткий, с четкой околонулевой зоной. Так что в просветы в городском потоке «вставляешься» мгновенно, без напряжения. Очень приятно и играть в «шашки», и просто активно ехать. Подвеска чуть жестковата, но мощная и собранная. Тормозами можно пользоваться реже, чем обычно, помогает режим рекуперации. На предыдущем поколении Yuan стоял электровакуумный усилитель тормозов, а здесь электрогидравлический, поэтому тормоза мягче и нет ощущения «ступеньки», пара «тормоза – рекуперация» работает почти «без швов». Разве что при движении накатом двигатель подвывает, как в электробусе. Но еле слышно, и это на фоне отсутствия в салоне обычных шумов и вибраций. Движешься по Третьему кольцу в крайнем левом ряду, в полуметре – ветро- и шумозащитный экран. Обычно от него прилетает гул, отраженный шум твоего же двигателя. А тут лишь легкие аэродинамические шумы и рокот шипованной резины в колесных арках.

Европейская мечта

Переднеприводный внедорожник С-сегмента, 4,455 метра в длину, 2,05 метра в ширину, с колесной базой 2,72 метра. Был представлен в Европе на Парижском автосалоне в октябре 2022 года. У себя на родине автомобили BYD называются по именам древних китайских империй – Цинь, Тан, Хань, Юань (Yuan). В Норвегию, Швецию, Данию, Францию, Нидерланды, Бельгию наш Yuan Plus пошел под именем Atto 3. И быстро стал там автомобилем №1 в электрическом сегменте, обойдя европейских конкурентов. Фламандский автомобильный клуб признал Atto 3 «семейным автомобилем года», Car of The Year 2023. Вердикт жюри был таким: «Автомобиль премиум-класса по доступной цене».

Build Your Dream в переводе значит «построй» или «создай свою мечту», отсюда и название бренда, по первым трем буквам. В 1995 году BYD Company Ltd начала с выпуска аккумуляторов для мобильных телефонов, через 8 лет создала автомобильное подразделение. Сегодня это компания №1 в мире по производству электромобилей, в первом полугодии 2022-го обошла по продажам Tesla, собирается купить завод Ford в Германии. Автомобили BYD рисуют известные европейские дизайнеры – Вольфганг Эггер до этого работал в Audi, а Микеле Паганетти, главный интерьерщик BYD Auto и автор интерьера Yuan Plus, трудился прежде в Daimler.

Кто ищет, тот найдет

Первое, что бросается в глаза в салоне BYD Yuan Plus – центральный экран, «как у Tesla». У нас автомобиль в максимальной комплектации «Флагман Плюс» и экран максимальный, с диагональю 15,6 дюймов. Менять ориентацию экрана с вертикальной на горизонтальную можно не только через иконку на нем самом, но и физической кнопкой на левой спице руля. Это бесспорный плюс. Потому что, например, кнопки включения обогрева заднего стекла нет, приходится копаться в меню экрана. Но это бы ладно, а вот то, что даже в топовой комплектации в BYD Yuan Plus нет обогрева руля и сидений – это минус. Есть вопросы и к посадке: традиционно для китайских автомобилей коротковата подушка переднего кресла, а поясничный подпор в спинке расположен ниже, чем нужно. Другие признаки топовой комплектации – 18-дюймовые диски, адаптивный круиз-контроль, функции распознавания дорожных знаков и полосы, предупреждение о столкновениях, контроль слепых зон, камера 360º, люк, автоматическая парковка.

Салон BYD Yuan Plus неожиданно просторный. Водитель и передний пассажир даже в зимней одежде не толкаются локтями на центральном подлокотнике. На верху передней панели обнаруживается жесткий пластик, если постучать по чему пальцем, но в жизни так не делает никто, кроме автомобильных журналистов. Остальные материалы премиального уровня. На заднем ряду отмечаешь глубину дивана. А вот багажник для семейного кроссовера скромный, по разным данным, от 444 до 500 литров объема.

Интерьер BYD Yuan Plus в целом – скорее, молодежный, чем классический. Тематика оформления музыкальная: вентиляционные дефлекторы на центральной консоли напоминают кастаньеты, в каждом из дверных карманов по три красных шнура-струны, играющих роль бортиков. Причем, струны не декоративные, у каждой своя высота звука. По тембру – бас-гитара, но струны три, так что, скорее, бас-балалайка. Ручки открывания дверей сблокированы с высокочастотными динамиками. Акустика, кстати, в BYD Yuan Plus отличная – премиальный звук от Dirac. Но радио есть только в интернет-варианте – автомобиль, напомним, продается неофициально, он не русифицирован. Так что сначала нужно раздать ему вайфай со смартфона.

Как же в современной китайской машине и без функции караоке? В подлокотник центральной консоли встроен микрофон, он же отвечает за общение с голосовым помощником, который говорит по-английски с сильным китайским акцентом.

К китайскому акценту в BYD Yuan Plus вообще нужно привыкнуть. Центральный экран также «говорит» по-английски, но частично. Перевода иероглифов на нем, да и на физических кнопках в салоне нет. Иногда подсказки-символы помогают, но не всегда. Про одну кнопку долго гадал, что это такое. Оказалось, автоматический режим климат-контроля. Вообще BYD Yuan Plus – автомобиль, скорее, для молодых не только из-за модного интерьера. Молодежь умеет быстро находить общий язык с новыми устройствами, мгновенно осваивать незнакомые гаджеты. Если не знают, то точно разберутся. Вот и в BYD Yuan Plus важно понимать алгоритм поиска. Пробуем, запоминаем. Нажимаем одну кнопку – ага, вентилятор погнал воздух на лобовое стекло, ясно, пробуем следующую.

Один к трем

BYD не зря начинали с производства элементов питания – в Yuan Plus стоит BYD Blade, передовая батарея собственного производства, литий-железо-фосфатная, они считаются более безопасными, чем обычные литий-ионные. Ну и более долговечная, гарантированы две тысячи циклов заряда-разряда. Еще одна важная деталь – в BYD Yuan Plus, начиная с базовых комплектаций, есть тепловой насос, подогревающий батарею для ее работы в оптимальном температурном режиме.

Все это важно, потому что, как показал мой тест, владельцу BYD Yuan Plus забыть о том, что у него электромобиль, не удастся. Несмотря на все удовольствие от вождения, в мозгу постоянно сидит игла: сколько осталось пробега до зарядки? Заявленный запас хода – 510 километров, но это по паспорту. И, видимо, при выключенных кондиционере, фарах, музыке. В реальности почти полностью заряженный BYD Yuan при знакомстве с ним показал номинальный потенциальный пробег в 408 километров. При -7 градусах на улице. Точные замеры убывания заряда батареи и запаса хода в ходе теста собраны в таблице в конце текста. Суммируя, можно сказать, что при пробеге одним отрезком батарея разряжается меньше, чем при «рваном» режиме движения на то же расстояние. Но при экономичной езде реальный запас хода относится к заявленному как 1 к 2, при энергичной – как 1 к 3. Этого вполне достаточно для двух и даже трех дней поездок по городу. Но это если вы знаете, что зарядка вам гарантирована – дома или на работе. На общественную сеть зарядных станций пока надежды мало.

Москва без энергии

Центр города, Слесарный переулок, зарядная станция «Энергия Москвы». Чтобы хватило длины кабеля до порта станции, приходится просить подвинуться Mercedes-Benz GLS, который наполовину заехал на парковочное место у зарядки. По счастью, его водитель оказался за рулем. Все делаю по инструкции: один конец кабеля – в зарядный порт на крыле автомобиля, до щелчка кнопки, другой конец в порт на зарядной колонке. Выбираю в мобильном приложении один из двух портов колонки, пробую активировать сессию. Безуспешно, зарядка не идет. Звоню в поддержку. Там предлагают попробовать другой порт – с тем же результатом, выскакивает ошибка. Наконец, ура! – сессия активирована, на приборной панели появляется индикация, что зарядка пошла, и… через минуту соединение разрывается, зарядка прекращается. Все это время остаюсь на связи со службой поддержки, жалуюсь оператору. Девушка говорит: система показывает ошибку станции. Спрашивает меня про модель автомобиля, марку и операционную систему моего смартфона. Наконец, признается: не понимаем, в чем дело, попробуйте зарядиться на другой станции, по другому адресу. Еду на ближайшую – все повторяется. Видимо, какой-то сбой во всей «Энергии Москвы». Еду дальше, есть еще две станции других сетей поблизости, но нет, обе как назло заняты Tesla, стоящими на зарядке. Завтра утром мне возвращать машину, поэтому чтобы сохранить запас хода, прекращаю поиски, еду домой и паркую тестовый BYD Yuan Plus. Одно утешение: центр Москвы, парковка платная и дорогая, но не для меня – в этот раз у меня на тесте электромобиль.

Кто покупает электромобили в России?

Максим из компании Autoelectro, предоставившей на тест BYD Yuan Plus, говорит, что у него есть своя классификация клиентов. Первые – «староверы». Это те, кто привык покупать машины у официальных дилеров в красивых дворцах из стекла и бетона. Им электромобили чаще всего не интересны. Вторые – «новаторы». Молодые люди, которые хотят быть на острие технического прогресса, пробовать все новое и получать удовольствие от управления электромобилем. И ради этого они готовы мириться со всеми нынешними неудобствами его эксплуатации. Искать по городу свободную зарядку, часами ожидать в машине, пока она зарядится – часто они в это время сидят в машине с лэптопом и работают, для них машина – это мобильный офис.

Третья категория – постарше, «консерваторы». Это состоятельные люди, которых электромобиль помимо удовольствия от вождения привлекает, тем не менее, стоимостью владения. Отсутствием налога при любой мощности, хоть в шестьсот, хоть в тысячу сил. Экономией на обслуживании – оно электромобилю требуется в разы реже, чем машине с ДВС, да и стоит гораздо меньше. Такие люди живут обычно в своем доме за городом, и электромобиль у них не единственный автомобиль в семье. Но когда он появляется, скоро в семье начинается соперничество – кому сегодня на нем ехать.

Редакция благодарит компанию Autoelectro за предоставленный на тест автомобиль

Технические характеристики BYD Yuan Plus ГАБАРИТЫ, ММ 4455×1875×1615 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2720 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 180 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 500/1200 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1690 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Электродвигатель БАТАРЕЯ Железофосфатная на 60,48 кВт*ч МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 204 МАКС. МОМЕНТ, НМ 310 ТРАНСМИССИЯ автоматическая ПРИВОД передний ПОДВЕСКА передняя Макферсон, задняя многорычажная МАКСИМАЛЬНАЯ CКОРОСТЬ, КМ/Ч 160 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 7,3 ЗАПАС ХОДА, КМ 510