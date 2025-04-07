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7 апр 2025

BYD готовит удлиненную версию внедорожника Yangwang U8

BYD готовит удлиненную версию внедорожника Yangwang U8
Автор фото: фирма-производитель

Компания BYD готовит к дебюту удлиненную версию своего флагманского внедорожника Yangwang U8. Модель получит удлиненную колесную базу и дополнительный ряд сидений

Судя по опубликованной информации, автомобилю удлинили заднюю часть, за счет чего также появится дополнительное место для третьего ряда сидений и увеличится свободное пространство для ног для пассажиров второго ряда. Ожидается, что вживую удлиненный внедорожник покажут уже на автосалоне в Шанхае в этом месяце.

Напомним, что Yangwang U8 оснащен гибридной силовой установкой, в основе которой 2,0-литровый турбомотор и четыре электродвигателя. Привод - полный. Суммарная мощность системы - 1197 л.с. и 1280 Нм крутящего момента. Заявленный запас хода - 180 км на электротяге и 1000 км в гибридном режиме.

При написании новости использовалась информация:
autohome

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