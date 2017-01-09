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9 янв 2017

Bentley вновь представил свой самый мощный автомобиль

Bentley вновь представил свой самый мощный автомобиль
Автор фото: неткаршоу.ком

Британская компания Bentley представила самый мощный автомобиль за всю свою историю – новое поколение купе Continental Supersports.

В 2009 году британский автопроизводитель вывел на рынок свой самый мощный, на тот момент, автомобиль – купе Continental Supersports. Под его капотом располагался силовой агрегат, который был способен выдать 630 л.с. (800 Нм). Однако затем его потеснил Continental GT Speed с 642-сильным (840 Нм) двигателем.

И восемь лет спустя, со сменой поколения, Continental Supersports возвращает себе утерянный титул. Новая генерация британского купе оснащается W-образным 12-цилиндровым мотором мощностью 710 л.с. (1 017 Нм). Таких показателей инженерам Bentley удалось добиться за счет установки увеличенного интеркулера, более производительных турбокомпрессоров, а также усиленного коленвала.

Этот силовой агрегат позволяет автомобилю с места набрать первые 100 км/ч всего за 3,5 секунды - на 0,4 секунды быстрее, по сравнению с предшественником. А максимальная скорость купе составляет 336 км/ч (+7 км/ч).

В паре с самым мощным двигателем Bentley работает немецкая восьмиступенчая автоматическая КПП от компании ZF Friedrichshafen. В ее конструкции был применен новый гидротрансформатор, что обеспечивает более эффективную блокировку.

Кроме того, новое купе получило систему Torque Vetoring (система контроля вектора тяги), которая впервые была использована на Continental GT3-R. Впрочем, в отличие от него у Supersports нет активного дифференциала, поэтому система работает при помощи стандартной тормозной системы. При этом сами тормоза выполнены из углерод-керамики.

Новинка выйдет на мировой рынок в двух модификациях – стандартной Continental Supersports и открытой Continental Supersports Convertible. Стоит отметить, что версия с открытым верхом чуть медленнее закрытого варианта – разгон осуществляется за 3,9 секунды, при максимальной скорости в 330 км/ч.

Цены на купе пока объявлены только для родного авторынка – 212 500 фунтов стерлингов (приблизительно 15 518 000 рублей по текущему курсу ЦБ РФ).

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При написании новости использовалась информация:
Авторевю, АвтоВести, Мотор

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