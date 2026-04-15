15 апр 2026

Новый Bentley Bentayga получит гибридную силовую установку вместо электрической

Новый Bentley Bentayga получит гибридную силовую установку вместо электрической
Автор фото: фирма-производитель

Компания Bentley пересматривает стратегию электрификации и меняет курс развития флагманского кроссовера Bentley Bentayga

Согласно опубликованным данным, новая Bentayga выйдет на рынок в 2028 году и будет построена на платформе Premium Platform Combustion, которая также станет основой для следующих поколений Audi Q7, Audi Q9 и Porsche Cayenne. Ранее предполагалось, что модель будет базироваться на электрической архитектуре Scalable Systems Platform.

Сообщается, что помимо гибридной версии на рынок выйдет Bentayga с традиционным двигателем V8 с двойным турбонаддувом, но он будет доступен только в тех странах, где не строгие экологические требования. Кроме этого, ожидается, что кроссовер получит продвинутый комплекс помощи водителю и версию с удлиненной колесной базой.

При написании новости использовалась информация: Carscoops
Carscoops

