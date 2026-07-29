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29 июл 2026

Bentley показала детали интерьера своего первого электрокроссовера Torcal

Bentley показала детали интерьера своего первого электрокроссовера Torcal
Автор фото: фирма-производитель

Компания Bentley опубликовала новые изображения деталей дизайна электрического кроссовера Torcal. В частности, появились первые фотографии главных «фишек» салона автомобиля. Полноценная премьера Bentley Torcal состоится в сентябре этого года

Одной из главных особенностей внешнего облика модели станет новая фирменная вставка под решетку радиатора Floating Diamond Grille. В Bentley называют ее эффектным дизайнерским решением, которое позволит сохранить узнаваемый стиль марки и при этом переосмысливает традиционный облик классической решетки. Ее оформление во многом повторяет решения, показанные ранее на концепте EXP 15.

Электрокроссовер также получит крупный изогнутый экран мультимедийной системы с вертикальной ориентацией, цифровую приборную панель и физические кнопки управления различными системами. Также предусмотрены металлические переключатели, декоративные деревянные вставки и круглые дефлекторы вентиляционной системы.

Особое внимание Bentley уделила материалам отделки. Для проекта компания объединилась с британским производителем Cumbria Crystal, который создал эксклюзивные хрустальные элементы ручной работы. Они получат встроенную подсветку и станут одной из отличительных особенностей интерьера.

Torcal построен на платформе PPE, которая также используется для Porsche Cayenne Electric. Кроссовер получит 113-киловаттную батарею, которая способна заряжаться на 161 км запаса хода за 7 минут. Другие технические характеристики пока неизвестны, но предполагается, что мощность силовой установки будет в пределах 1139 л.с.

При написании новости использовалась информация:
bentleymedia

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