Или зачем английскому внедорожнику немецкое шасси?

Этот автомобиль ни много ни мало – самый быстрый серийный кроссовер в мире. Когда нажимаешь педаль «газа» и затылок впечатывается в подголовник, у тебя реально сносит «крышу», причем надолго! Динамические качества «британца» просто поражают. И все-таки харизма Bentayga Speed не в скорости. Или, если быть более точным, не только в ней.

Выше – только звезды

Круче, чем Speed, модификаций Bentley Bentayga не бывает. Есть, конечно, варианты от придворного ателье Mulliner, цена которых ограничена лишь фантазией заказчика, но версию Speed можно доработать таким же образом. Тем более что к отделке салона этой машины Mulliner тоже руку приложил.

Основное отличие от других Bentayga – самый мощный в линейке мотор. Его 12-цилиндровый 6-литровый турбоагрегат развивает потрясающие 635 л.с. и 900 Нм. Это «пламенное сердце», как из пращи, запускает тяжелый 2,5-тонный автомобиль с такой легкостью, что он разменивает первую «сотню» всего за 3,9 с. Бег стрелки спидометра останавливается только на отметке 306 км/ч. Быстрее среди серийных кроссоверов не может пока никто. Даже «бешеный» соплатформенный Lamborghini Urus развивает на 1 км/ч меньше.

Из других изменений «скоростной» модификации следует отметить зажатую сильнее обычного подвеску и более тяжелое усилие на рулевом колесе в «спортивном» режиме. Достигаются эти настройки исключительно за счет софта, утяжеляющего баранку, ужесточаю­щего амортизаторы и активные стабилизаторы (базовое оснащение), а также меняющего параметры ездовой электроники. В «стандартном» режиме, именуемом не иначе как Bentley, а также в «комфорте» настройки точно такие же, как и у других модификаций.

Внешний вид облагорожен затемненными фарами, черными решетками радиатора и воздухозаборников, карбоновыми элементами на бамперах и порогах, четырехствольным выхлопом и довольно крупным спойлером на пятой двери. Навесные элементы могут быть окрашены в цвет кузова или оставлены, так сказать, в натуральном виде. Не обошлось и без парочки логотипов Speed на передних дверях. И, конечно, нельзя не сказать о специаль­но выделенных этой версии 22-дюймовых колесах. Правда, мой тестовый экземпляр «обут» в зимнюю резину с «катками» на дюйм меньше.

Бархатный уют

Салон Speed уже в «базе» оснащен пакетом эксклюзивных опций Mulliner Driving, включающим спортивные педали, ромбовидную прострочку сидений, а также расширенную палитру цветов кожи и ковриков. Дополнительно можно заказать эмблемы Speed на спинках сидений и передней панели. Кроме того, специально для этой версии (кстати, впервые на Bentayga) предлагается сочетание кожи с алькантарой. Искусственной замшей обшиваются центральные части подушек и спинок сидений, руль, селектор «автомата», подколенные валики, верхние части стоек кузова и потолок.

Видимо, именно благодаря такой отделке интерьер буквально обволакивает. Или это плавные линии передней панели так действуют? А может, виноват запах дорогой кожи? Впрочем, вероятно, это «сейфовый» звук при закрытии двери возвестил о том, что я изолировался от «того» мира и попал во вселенную роскоши, где эстетическое наслаждение соседствует с физическим, возникающим от прикосновения к элементам интерьера и нажатия на разные кнопочки, каждая из которых утапливается с тщательно выверенным усилием.

Сидеть на алькантаре гораздо приятнее, чем на коже (и вентиляция с подогревом эффективнее работают). Великолепный профиль сиденья сочетается с отличной геометрией посадки, и я ловлю себя на мысли, что здесь удобнее, чем в домашнем кресле. А какая эргономика? Честно говоря, во время теста я о ней и не думал, поскольку чувствовал себя так, словно езжу на этом автомобиле всю жизнь.

Второй ряд в Bentayga может быть выполнен в виде дивана (как сейчас у меня) либо двух раздельных кресел с электрорегулировками. Но и в этом случае заметно, что третий-средний здесь лишний. Гораздо лучше отправить его восвояси, разложить широкий средний подлокотник с подстаканниками, поставить в них бокалы с шампанским, откинуть спинку (правда, с механическим приводом), включить легкий воздушный бриз с помощью съемного пульта раздельной климатической системы и скомандовать водителю, чтобы аккуратнее обращался с педалью «газа» да в поворотах не «наваливал»…

Без компромиссов

Одна проблема – в роли личного шофера выступает мой коллега, который плавной езде явно не обучен. Стоп, так не пойдет. Хоть зад­ний ряд и хорош, место водителя меня влечет сильнее. Правда, высадить коллегу из-за руля получилось далеко не сразу – не хотел выходить, «редиска». В общем, в конце концов я взял бразды правления в свои руки. Ну вот, совсем другое дело!

Я ездил на более быстрых автомобилях, чем Bentayga Speed. Но, пожалуй, еще никогда скорость не набиралась с такой легкостью. При подобных мощи и тяге понятия турбопаузы и расторопности «автомата» теряют всякий смысл, потому что двигатель «продавит» и турбо­яму, и самую «задумчивую» коробку передач. Просто нажимаешь педаль акселератора, и все, что ты видел перед собой, оказывается где-то позади. И это в самом «овощном» режиме «комфорт»!

В «спорте» ощущения усиливаются примерно вдвое благодаря более острым реакциям на нажатие педали акселератора и «отстрелам» из выхлопных труб при сбросе «газа». Хорошо, что сидевший до этого за рулем коллега не успел разобраться, как включается «спортивный» режим. Задним седокам немного досаждает звук выхлопа. Но какое мне дело до них?

Тормоза – отдельная тема. На тестовом экзем­пляре стоит опционная карбоно-керамика размерностью дисков 440 мм спереди и 370 мм сзади. Между прочим, это самые большие карбоновые тормоза в мире. Хватка у них мертвая, хотя педаль настроена по граждански, без излишней резкости. Но еще больше, чем двигатель и тормозная система, поражают ходовые качества этого тяжелого кроссовера с высоким центром тяжести.

Ни для кого не секрет, что бренд Bentley принадлежит концерну Volkswagen, в связи с чем Bentayga построена на том же шасси, что и Audi Q7, Volkswagen Touareg, Porsche Cayenne и Lamborghini Urus. И это не минус, а плюс потому, что, на мой взгляд, лучшим шасси в классе больших кроссоверов обладает Audi Q7 (остальная «родня» не так хороша по плавности хода). Так вот, Bentayga Speed управляется практически как Porsche Cayenne, но по комфорту не уступает Audi Q7. По крайней мере на зимних 21-дюймовых колесах и с карбоно-керамическими тормозами.

Казалось бы, парадоксально, но «керамику» я бы посоветовал установить не для эффективного торможения, а для улучшения плавности хода. Дело в том, что такие тормоза значительно уменьшают неподрессоренные массы, что сказывается на комфорте. К примеру, тестовый Bentayga Speed плавен практически на всех типах неровностей.

Комфорт этого кроссовера настолько обволакивает, что я, в отличие от коллеги, быстро ездил на нем совсем недолго. Да, поразился разгонной динамике, а также феноменальным «держаку» и точности в поворотах, но почти сразу сбросил скорость. Настроил великолепную аудиосистему Naim на расслабляющую музыку и покатил неспешно, наслаждаясь роскошью. Причем отмечу еще один момент: благодаря хирургической точности реакций управляемость автомобиля доставляет удовольствие и при медленной езде.

Цена на Bentayga Speed начинается с 18 486 000 рублей. Кто-то скажет, что за престижный бренд просят слишком много денег. Но я бы заплатил. Ведь какой русский не любит быстрой езды, а если она сочетается еще и с потрясающим комфортом, то получается поистине умопомрачительный коктейль. Осталось всего ничего – уговорить жену продать квартиру, мебель, детскую коляску и дубленку, а также взять кредит лет на двадцать. Потому что денег от продаж явно не хватит, а так как в «базе» подобные автомобили не приобретают, то нормально упакованный вариант обойдется лимонов в двадцать пять.

Технические характеристики Bentley Bentayga Speed Габариты, мм 5140х1998х1742 Колесная база, мм 2995 Диаметр разворота, м 12,4 Дорожный просвет, мм 202 Объем багажника, л 484 Снаряженная масса, кг 2491 Тип двигателя W12 бензиновый, турбо Рабочий объем, см³ 5998 Макс. мощность, л.с./об/мин 635/5000–5750 Макс. момент, Нм об/мин 900/1500–5000 Привод полный Трансмиссия 8-диапазонная автоматическая Макс. скорость, км/ч 306 Время разгона 0–100 км/ч, с 3,9 Расход топлива (средний), л/100 км 14 Объем бака, л 85

Автомобиль тестируется по пяти основным критериям:

1. комфорт 2. безопасность 3. динамика и ходовые качества 4. практичность 5. соотношение цены и качества.

Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.

Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения.