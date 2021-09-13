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О Bentley Bentayga

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Бентли Бентайга

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Bentley Bentayga (2021) вид спередиBentley Bentayga (2021) вид сбокуBentley Bentayga (2021) вид сзадиBentley Bentayga (2021) салонBentley Bentayga (2021) приборная панельBentley Bentayga (2021) часыBentley Bentayga (2021) мониторBentley Bentayga (2021) АКППBentley Bentayga (2021) задний диванBentley Bentayga (2021) воздуховодBentley Bentayga (2021) Bentley Bentayga (2021) багажное отделениеBentley Bentayga (2021) передняя фараBentley Bentayga (2021) задний фонарьBentley Bentayga (2021) вид сзади

Четыре дня мы примеряли на себя шкуру российского футболиста, олигарха или успешного чиновника. Интересно, а заметил бы кто-то из них изменения, которым недавно подвергся кроссовер?

Оценивать Bentayga в обычной системе координат бессмысленно. Она, да-да, именно она, заведомо иррациональна и избыточна еще на уровне идеи. Да и какой покупатель подобного автомобиля будет считаться при его выборе с чьим-то мнением? Смешно. При этом даже с возникновением на горизонте конкурентов первый люксовый кроссовер по-прежнему идеально вписывается в отечественный рублевско-олигархический истеблишмент. Больше того, в определенных кругах мелькать на публике вне этой крошки – уже моветон.

А потому никому ничего не навязываем, просто констатируем: Bentley Bentayga прошла рестайлинг и модернизацию. Обновки оцениваем на примере самой демократичной в плане цены версии First Edition с базовым 550-сильным V8 за смешные 17+ млн руб­лей. Почему смешные? Мы хохочем над ипотечной недосягаемостью и запредельностью этой суммы для обычного человека, другие же деликатно улыбнутся в кулачок, вспомнив, как заказывали в качестве опции, к примеру, хронограф Breitling Mulliner, с ходу приплюсовавший к цене кроссовера дополнительные несколько миллионов. Так что верхняя граница цены кроссовера не просто размыта, ее фактически не существует.

Икра черная, паюсная

Признаться, Bentayga никогда не была красоткой в известном смысле этого слова. Был коктейль из монументальности, агрессии, роскоши и неизвестно чего еще, что почему-то позволяет просить за автомобиль такие деньги. Спереди обновленный кроссовер, пожалуй, сразу и не отличишь от предшественника. «Гриль» встал чуть вертикальнее, отчего его затейливое хромированное плетение выглядит еще суровее и дороже. Впечатляет хрусталь новой матричной оптики. Лихость на грани фола, напор, хрустальные брызги шампанского – гусарско-купеческий шик с привкусом цыганщины и отливающей глянцем черной икры. Как русские способны такое не полюбить?

«Корма» изменилась значительнее. Прямоугольные блоки фонарей уступили место гипнотизирующим «летающим блюдцам» новой оптики, полностью поместившимся на крышке багажника. Под стать и контур двойного выхлопа. Кроссовер плотнее встроился в общую стилистику модельного ряда – стал сильнее походить на купе Continental GT. Так что, с одной стороны, Bentayga теперь больше похожа на все прочие Bentley, с другой – она по-прежнему легко растворяется в глянцевом потоке вечерней столицы.

ДИВАННОЕ НАСТРОЕНИЕ
Обновился съемный микропланшет, с?помощью которого можно управлять всеми функциями «комфорта» на втором ряду. Неожиданная для его малых размеров увесистость и возникающие при контакте с планшетом необычные ощущения даже отчасти заставляют сомневаться в его земном происхождении. Необычная вещица.

Камасутра

Зато в салоне новую Bentayga не узнать при условии, что вы когда-то были представлены предшественнице. После знакомства с новыми топ-моделями Audi мультимедийной системой без клавиш нас не удивишь. Она была бы идеальна, если бы не криминалистические ассоциации от оставляемых на стекле мультимедиа отпечатков пальцев. Как дань моде выглядит и замена аналогового щитка приборов на полностью цифровую панель. Шкалы можно сконфигурировать и здесь, но настоящие более крупные стрелки – как дань истории – смотрелись атмосфернее.

Впрочем, об истории тут и так есть чему напомнить: дерево, кожа, массивный металл дефлекторов воздуховодов… Предметы роскоши в отделке салона по-прежнему исключительны, хотя среди них нет-нет да и встречаются унифицированные с премиальными моделями прочих брендов концерна Volkswagen элементы. Но в целом ребята из Крю наверняка все так же сводят с ума капризами всех своих поставщиков компонентов.

Посадка за?рулем не особенно?изменилась, хотя массажные кресла обновились. Говорят, они способны выполнять протокол вентиляции и обогрева одновременно. Увы, об этом мы узнали, уже вернув тестовый Bentley хозяевам, не успев отведать прелестей этой «автокамасутры». Причем функция вентиляции появилась на втором ряду даже в его «семейном», трехместном виде.

Пиксели несбывшихся надежд

В нашей – базовой – версии отвечающий за режимы движения контроллер готов предоставить лишь асфальтовые режимы: обычные в таких случаях Sport, Comfort, индивидуальный Custom. Но мы предпочли режим Bentley, настройки которого свели в золотую середину между «спортом» и «максимальным комфортом».

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«Внедорожный» пакет – отдельное удовольствие, за которое еще лет пять назад, если память нам не врет, просили порядка 4500 дополнительных евро. А?под пиктограммой оff-road на экране из внедорожных опций у нас имеется лишь индикатор подъема пневмоподвески, способной задрать при необходимости 2,5-тонный кузов на 245 мм над землей.

Характер у нашей чистюли вздорный. Дорожный брак, особенно на скорости, она предъявляет седокам гневно, порой даже истерически. Не брезгует поскрипеть тормозами. Как «Антилопа Гну». Но на хорошем асфальте Bentayga плавно играет с пространством, не разрезая его, а словно натягивая на себя, заставляя строения и деревья бежать мимо. Благодарить за такой эффект стоит двухслойное остекление и килограммы шумоизоляции, способные отрешить от окружающей действительности полностью. Иной раз, вечером, какой-то обывательский Duster угасающей искоркой и проскочит где-нибудь на экране прибора ночного видения или в мониторе бортовых камер, но значения этому, поверьте, никто особого не придаст. Вокруг этой машины многое превращается в нелепую погрешность – в цифровой мусор, пробитые пиксели несбывшихся надежд, затерявшихся в матрице центнеров бортовой электропроводки.

ГЕРМАНСКИЙ ВОПРОС
За эргономику нужно благодарить оставшиеся от прошлого аналоговые контроллеры, кнопки и ручки управления. Однако в данном случае эргономику с успехом подменяет восторг от тактильного взаимодействия с элементами роскоши, а также необычные ощущения при передвижении.

Здоровый прагматизм

Скорость диктует правила поведения и подвеске, и электронике, которые честно стараются очистить ощущения при управлении автомобилем от вредных примесей. В «спортивном» режиме, будто удивившись неожиданному кикдауну, при нажатии на педаль автомобиль словно приклеивается к асфальту, замирает на полсекунды, а затем, протрубив выхлопом победный адреналиновый гимн, остервенело бросается вперед, цепляясь за пространство всеми 550 «лошадками» и 770 ньютон-метрами момента. Вращать в момент набора сотни за 4,5 с предельно информативный руль противопоказано. Убьет!

Не спрашивайте меня, зачем нужна Bentayga за 17 млн рублей, когда за 25 млн есть почти точно такая же, но с W12 на 635 «лошадей» с моментом 900 Нм и «максималкой» за 300. Я не смогу ответить. Быть может, версия First Edition – выбор эксцентричного прагматика, стремящегося заполучить известную дозу престижа по цене какого-нибудь Range Rover Sport SVR.

И еще. За рулем Bentayga вас ни за что не спутают с персональным водителем. Может, в этом и кроется причина хороших продаж?

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