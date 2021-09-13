Четыре дня мы примеряли на себя шкуру российского футболиста, олигарха или успешного чиновника. Интересно, а заметил бы кто-то из них изменения, которым недавно подвергся кроссовер?

Оценивать Bentayga в обычной системе координат бессмысленно. Она, да-да, именно она, заведомо иррациональна и избыточна еще на уровне идеи. Да и какой покупатель подобного автомобиля будет считаться при его выборе с чьим-то мнением? Смешно. При этом даже с возникновением на горизонте конкурентов первый люксовый кроссовер по-прежнему идеально вписывается в отечественный рублевско-олигархический истеблишмент. Больше того, в определенных кругах мелькать на публике вне этой крошки – уже моветон.

А потому никому ничего не навязываем, просто констатируем: Bentley Bentayga прошла рестайлинг и модернизацию. Обновки оцениваем на примере самой демократичной в плане цены версии First Edition с базовым 550-сильным V8 за смешные 17+ млн руб­лей. Почему смешные? Мы хохочем над ипотечной недосягаемостью и запредельностью этой суммы для обычного человека, другие же деликатно улыбнутся в кулачок, вспомнив, как заказывали в качестве опции, к примеру, хронограф Breitling Mulliner, с ходу приплюсовавший к цене кроссовера дополнительные несколько миллионов. Так что верхняя граница цены кроссовера не просто размыта, ее фактически не существует.

Икра черная, паюсная

Признаться, Bentayga никогда не была красоткой в известном смысле этого слова. Был коктейль из монументальности, агрессии, роскоши и неизвестно чего еще, что почему-то позволяет просить за автомобиль такие деньги. Спереди обновленный кроссовер, пожалуй, сразу и не отличишь от предшественника. «Гриль» встал чуть вертикальнее, отчего его затейливое хромированное плетение выглядит еще суровее и дороже. Впечатляет хрусталь новой матричной оптики. Лихость на грани фола, напор, хрустальные брызги шампанского – гусарско-купеческий шик с привкусом цыганщины и отливающей глянцем черной икры. Как русские способны такое не полюбить?

«Корма» изменилась значительнее. Прямоугольные блоки фонарей уступили место гипнотизирующим «летающим блюдцам» новой оптики, полностью поместившимся на крышке багажника. Под стать и контур двойного выхлопа. Кроссовер плотнее встроился в общую стилистику модельного ряда – стал сильнее походить на купе Continental GT. Так что, с одной стороны, Bentayga теперь больше похожа на все прочие Bentley, с другой – она по-прежнему легко растворяется в глянцевом потоке вечерней столицы.

ДИВАННОЕ НАСТРОЕНИЕ

Обновился съемный микропланшет, с?помощью которого можно управлять всеми функциями «комфорта» на втором ряду. Неожиданная для его малых размеров увесистость и возникающие при контакте с планшетом необычные ощущения даже отчасти заставляют сомневаться в его земном происхождении. Необычная вещица.

Камасутра

Зато в салоне новую Bentayga не узнать при условии, что вы когда-то были представлены предшественнице. После знакомства с новыми топ-моделями Audi мультимедийной системой без клавиш нас не удивишь. Она была бы идеальна, если бы не криминалистические ассоциации от оставляемых на стекле мультимедиа отпечатков пальцев. Как дань моде выглядит и замена аналогового щитка приборов на полностью цифровую панель. Шкалы можно сконфигурировать и здесь, но настоящие более крупные стрелки – как дань истории – смотрелись атмосфернее.

Впрочем, об истории тут и так есть чему напомнить: дерево, кожа, массивный металл дефлекторов воздуховодов… Предметы роскоши в отделке салона по-прежнему исключительны, хотя среди них нет-нет да и встречаются унифицированные с премиальными моделями прочих брендов концерна Volkswagen элементы. Но в целом ребята из Крю наверняка все так же сводят с ума капризами всех своих поставщиков компонентов.

Посадка за?рулем не особенно?изменилась, хотя массажные кресла обновились. Говорят, они способны выполнять протокол вентиляции и обогрева одновременно. Увы, об этом мы узнали, уже вернув тестовый Bentley хозяевам, не успев отведать прелестей этой «автокамасутры». Причем функция вентиляции появилась на втором ряду даже в его «семейном», трехместном виде.

Пиксели несбывшихся надежд

В нашей – базовой – версии отвечающий за режимы движения контроллер готов предоставить лишь асфальтовые режимы: обычные в таких случаях Sport, Comfort, индивидуальный Custom. Но мы предпочли режим Bentley, настройки которого свели в золотую середину между «спортом» и «максимальным комфортом».

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(универсал 5-дв.) Поколение I Тест-драйвов 2

«Внедорожный» пакет – отдельное удовольствие, за которое еще лет пять назад, если память нам не врет, просили порядка 4500 дополнительных евро. А?под пиктограммой оff-road на экране из внедорожных опций у нас имеется лишь индикатор подъема пневмоподвески, способной задрать при необходимости 2,5-тонный кузов на 245 мм над землей.

Характер у нашей чистюли вздорный. Дорожный брак, особенно на скорости, она предъявляет седокам гневно, порой даже истерически. Не брезгует поскрипеть тормозами. Как «Антилопа Гну». Но на хорошем асфальте Bentayga плавно играет с пространством, не разрезая его, а словно натягивая на себя, заставляя строения и деревья бежать мимо. Благодарить за такой эффект стоит двухслойное остекление и килограммы шумоизоляции, способные отрешить от окружающей действительности полностью. Иной раз, вечером, какой-то обывательский Duster угасающей искоркой и проскочит где-нибудь на экране прибора ночного видения или в мониторе бортовых камер, но значения этому, поверьте, никто особого не придаст. Вокруг этой машины многое превращается в нелепую погрешность – в цифровой мусор, пробитые пиксели несбывшихся надежд, затерявшихся в матрице центнеров бортовой электропроводки.

ГЕРМАНСКИЙ ВОПРОС

За эргономику нужно благодарить оставшиеся от прошлого аналоговые контроллеры, кнопки и ручки управления. Однако в данном случае эргономику с успехом подменяет восторг от тактильного взаимодействия с элементами роскоши, а также необычные ощущения при передвижении.

Здоровый прагматизм

Скорость диктует правила поведения и подвеске, и электронике, которые честно стараются очистить ощущения при управлении автомобилем от вредных примесей. В «спортивном» режиме, будто удивившись неожиданному кикдауну, при нажатии на педаль автомобиль словно приклеивается к асфальту, замирает на полсекунды, а затем, протрубив выхлопом победный адреналиновый гимн, остервенело бросается вперед, цепляясь за пространство всеми 550 «лошадками» и 770 ньютон-метрами момента. Вращать в момент набора сотни за 4,5 с предельно информативный руль противопоказано. Убьет!

Не спрашивайте меня, зачем нужна Bentayga за 17 млн рублей, когда за 25 млн есть почти точно такая же, но с W12 на 635 «лошадей» с моментом 900 Нм и «максималкой» за 300. Я не смогу ответить. Быть может, версия First Edition – выбор эксцентричного прагматика, стремящегося заполучить известную дозу престижа по цене какого-нибудь Range Rover Sport SVR.

И еще. За рулем Bentayga вас ни за что не спутают с персональным водителем. Может, в этом и кроется причина хороших продаж?