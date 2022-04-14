Новая модификация британского суперкроссовера обладает усиленным в сравнении с базовой версией модели драйверским потенциалом. Но не пострадал ли в результате «физподготовки» фамильный комфорт? Чтобы разобраться в этом, мы отправились в Рим

Римские лихачи дадут фору тбилисским, стамбульским и даже парижским. Неожиданные маневры и игнорирование разметки здесь в порядке вещей, а фарами и клаксоном в Вечном городе сигналят направо и налево. Даже источающий аристократизм Bentley Bentayga S не вызвал у местных «шумахеров» должного пиетета – всего за несколько минут в столичных пробках курс «британцу» нахально пересек Fiat 500, а затем Alfa Romeo Giulietta чуть ли не на таран пошла на круговой развязке. Пришлось отключить адаптивный «круиз» и систему контроля рядности, сменить фирменный режим Bentley на «боевой» Sport и придавить газ. Утробный рык битурбированной «восьмерки» тут же произвел должный эффект: римляне вспомнили о вежливости на дороге и если и давили на клаксон, то, похоже, лишь в знак уважения к гордо несущему себя британскому SUV.

Добавьте драйва!

Одна из примет кроссовера с литерой S – пакет «антихром». Затемненная оптика, черные решетка радиатора, воздухозаборники и элементы обвеса добавляют SUV внешней суровости. А спойлер от флагманского исполнения Speed и шикарные 22-дюймовые колесные диски (+1 дюйм относительно базовой Bentayga) – это уже не только дизайн, но и слагаемые спортивного поведения.

В салоне акцент смещен от шикарной бижутерии к драйверскому антуражу: в отделке преобладают алькантара, алюминий и карбон, а графика цифровой приборки вдохновлена высокоточными хронографами. Впрочем, протоколировать внутреннее убранство не имеет большого смысла, поскольку вариантов персонификации огромное количество.

Второй ряд может быть либо с диваном, либо с двумя раздельными сиденьями. Я начал с теста именно с двухместной «галерки», усадил за руль коллегу и моментально проникся своей значимостью. А как иначе, если тебя везет личный водитель, а в твоем распоряжении море электрорегулировок, массаж, великолепная аудио­система Naim и четырехзонный «климат», который настраиваешь съемным пультом?

Побыв полчаса в роли босса, перебираюсь на столь же гостеприимное водительское кресло. Цифровая приборка и тачскрин на 10,9 дюйма демонстрируют статус высоким разрешением и сочностью картинки. Правда, по размерам табло недотягивают до флагманских моделей – к примеру, Mercedes-Benz и Cadillac. Та же история с проекцией данных на лобовое стекло и картинкой системы ночного видения – все очень наглядно и презентабельно, но выполнено в формате скорее L, чем XL. На ужине делюсь своими замечаниями с главой европейского региона марки Балашем Рузом, и он доводит до меня «политику партии»: «Для компании важны не тренды, а ощущение уникальности». Что ж, пожалуй, именно из таких решений Bentayga S и соткан. Лично на меня сильное впечатление произвели регуляторы дефлекторов вентиляции, похожие на клапаны альтовой трубы. Это вам не поп-музыка, а эстетский джаз.

ЦЕНЫ И ЦЕННОСТИ

Bentley Bentayga S вышел на российский рынок с ценовым предложением от 21 933 700 рублей и влился в линейку между базовым Bentayga V8 (19 831 000 рублей) и топовым Bentayga Speed c двигателем W12 (25 836 000 рублей).

Изысканность манер

Важный технический козырь Bentayga S – особые настройки пневмошасси. Амортизаторы и активные стабилизаторы поперечной устойчивости настроены более жестко, чем в базовой модификации. И все равно в режимах Bentley и Сomfort такой кроссовер идет убаюкивающе мягко. Если же продавить «в пол» металлизированную педаль газа, кроссовер задерет нос на манер океанского катера, 550 «лошадок» бензиновой 4-литровой «битурбовосьмерки» пус­тятся в отчаянный галоп, а «умный» полный привод и 8-диапазонный автомат поддержат этот рывок.

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А еще можно крутануть граненую шайбу на центральном тоннеле к положению Sport, после чего и без того почти незаметные колебания кузова сведутся практически к нулю, отклик скрупулезно точного руля обострится, а коробка сместит точки переключений «вверх». Но даже в таком формате ускорение останется плавным, экипаж не укачает и не растрясет, а мощная шумоизоляция позволит разговаривать шепотом.

На шоссейных скоростях пневмоподвеска автоматически занижает клиренс на 1 см, система стабилизации с функционалом управления вектором тяги страхует от уводов с курса, а опционные карбон-керамические тормоза позволяют замедляться мощно и плавно. А еще как опция здесь доступен пакет All Terrain с четырьмя внедорожными режимами, расширяющими ареал обитания модели.

И даже отставание по мощнос­ти от флагманского 635-сильного Bentayga Speed эта версия обращает в свою пользу – за счет более легкого передка здесь точнее управляемость. Так что в Италии мне довелось испытать себя в ролях водителя и пассажира, пожалуй, самого сбалансированного кроссовера из «родственной» компании Audi Q7, Volkswagen Touareg, Porsche Cayenne и Lamborghini Urus, базирующихся на единой модульной платформе.