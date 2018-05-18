Новая модель Cadillac XT4 - Мал, да удал

Новая компактная модель Cadillac бросает вызов премиальным кроссоверам Audi Q5, Mercedes-Benz GLC и BMW X3

Помимо относительно небольших габаритов (4599х1881х1627 мм) кроссовер Cadillac XT4 отличают от старших «собратьев» более плавные кузовные обводы. Приметы силы типа крупной решетки радиатора и светодиодных «стрел» фронтальной оптики позволяют безошибочно опознать в XT4 представителя семьи Cadillac. Кроме того, американская компания впервые предлагает клиентам выбор между комплектациями со статусным декором из хрома и версиями с черными элементами отделки. В салоне «американца» просторно благодаря колесной базе, составляющей 2799 мм. В сравнении с другими моделями марки салон исполнен в более современном молодежном ключе. Под трапециевидным 8-дюймовым дисплеем мультимедиа выстроилась батарея аналоговых кнопок – в этом смысле XT4 сочетает новаторские решения с консервативными. Появилась и ранее не использовавшаяся в моделях Cadillac шайба управления «мультимедийкой» на центральном тоннеле. Автомобиль базируется на платформе GM E2, знакомой по Opel Insignia. Опционально доступны адаптивные амортизаторы и подключаемая полноприводная трансмиссия. Из линейки моторов анонсирована пока только 2-литровая 240-сильная бензиновая «турбочетверка», работающая в связке с 9-диапазонным «автоматом».