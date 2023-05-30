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30 май 2023

Как Cadillac перестает быть собой

Как Cadillac перестает быть собой
Автор фото: фирма-производитель

Этот бренд всегда ассоциировался с большими и роскошными машинами. К сожалению, все изменилось после появления модели XT4 – компактного кроссовера, сопоставимого по размерам с Hyundai Tucson

Компактному автомобилю положены скромные моторы. Изначально под капотом XT4 располагался двухлитровый турбо-агрегат, который развивал 234 лошадиные силы. А недавно с машиной произошел рестайлинг и под капотом появился двигатель еще более скромного объема – в полтора литра.  Турбонаддув сохранен и здесь, поэтому с мотора удалось «снять» целых 211 лошадиных сил. Автоматическая коробка передач безальтернативна для обоих моторов.

Что касается других изменений, то в интерьере появился 33-дюймовый изогнутый дисплей на передней панели с разрешением 9К.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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