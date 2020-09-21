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21 сен 2020

Cadillac научился узнавать владельца в лицо

Cadillac научился узнавать владельца в лицо

Американская компания представила обновленный кроссовер XT4 с особой технологией бесключегового доступа в салон

Компания Cadillac представила модернизированный компактный кроссовер XT4 2021 модельного года для китайского рынка. Главной особенностью стала специальная функция бесключевого доступа под названием Face ID, которая работает на основе технологии распознавания лиц.

В состав оборудования вошла двойная инфракрасная камера с адаптивной подсветкой, которая вмонтирована в центральную стойку кузова. После приближения владельца к автомобилю система считывает сигнал его смартфона по протоколу Bluetooth и активизируется. Она сканирует лицо владельца, после чего разблокирует двери и зажигание, позволяя хозяину запустить двигатель при помощи кнопки.

Кроме распознавания лица, технология Face ID предусматривает и другие параметры безопасности доступа в автомобиль, в том числе пароль и сканирование отпечатка пальца. Всего система способна запомнить уникальные данные восьми человек.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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