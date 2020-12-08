Cadillac XT4 приехал в Россию

Кроссовер приехал в Россию с двумя силовыми установками. Причем одна из них – дизель, что несколько не вяжется с образом американского автомобиля

Вяжется, не вяжется, но факт! У Кадиллака появился дизельный вариант. Это двухлитровый турбо-мотор, мощностью в 174 лошадиных силы. Бензиновая турбо-четверка уже знакома нам по моделям XT5 и XT6. Тест-пилоты Motorpage уже отмечали, что, например, для двухтонного гиганта XT6 этого агрегата было маловато. Учитывая, что XT4 весит немногим больше полутора тонн, то это «сердце» покажет себя с лучшей стороны. Оба мотора будут работать в связке с 9-ступенчатым автоматом.

Интересно, что по размерам американский кроссовер переигрывает своих коллег по цеху, вроде Volvo XC40 или Audi Q3, но проигрывает тому же самому Audi Q5. Получается, что XT4 выступает на стыке двух классов сразу. Впрочем, совсем скоро Motorpage познакомится с автомобилем подробно. Следите за материалами.