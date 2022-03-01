Нужен ли в России полный привод? Высказался в рамках следующего круглого стола: Один из вечных вопросов, одолевающих всех, кто хочет пополнить ряды автолюбителей, не так уж прост, как кажется. Климатические особенности страны, где на трети территорий снег не сходит круглый год, вроде бы, решили всё за нас: да, нужен. Но не всё так просто Владимир Шмаков директор АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС»

Мы намерены в ближайшие три месяца представить на российском рынке полноприводную версию нашего флагманского семиместного кроссовера

Полноприводные автомобили от бренда CHERY были ранее в России, вплоть до 2014 года. После мы ежемесячно мониторили конъюктуру рынка, но экономическая целесообразность не вырисовывалась до недавнего времени. Таким образом, мы намерены в ближайшие три месяца представить на российском рынке полноприводную версию нашего флагманского семиместного кроссовера CHERY TIGGO 8 PRO.

Что касается бренда EXEED, то у него в настоящее время две полноприводные модели – TXL и VX. Компактный LX в переднеприводном исполнении также будет представлен до конца 2022 года.

Отдельно подчеркнём: дистрибьютор автомобилей марок CHERY и EXEED продолжает работать в штатном режиме. Пересмотра цен на данный момент не было, мы вместе со всем миром наблюдаем за развитием ситуации. Логистические партнеры работают в штатном режиме, но закупки дилерами временно остановлены — до уточнения закупочных цен. При этом автомобили есть в наличии у дилеров.