Модный кроссовер совсем не обязан быть полноприводным. Многие покупатели экономят на опциях и приобретают скромно оснащённые версии популярных SUV, в которых задний мост не подключается. На долю полного привода в 2021 году пришлось 37,3% от общего объема рынка

Нужен ли в России полный привод? Высказался в рамках следующего круглого стола: Один из вечных вопросов, одолевающих всех, кто хочет пополнить ряды автолюбителей, не так уж прост, как кажется. Климатические особенности страны, где на трети территорий снег не сходит круглый год, вроде бы, решили всё за нас: да, нужен. Но не всё так просто Евгений Липовицкий обозреватель MotorPage.ru

Модный кроссовер совсем не обязан быть полноприводным. Многие покупатели экономят на опциях и приобретают скромно оснащённые версии популярных SUV, в которых задний мост не подключается. На долю полного привода в 2021 году пришлось 37,3% от общего объема рынка

Ездить на личных автомобилях хотят многие, но разбираться в них, увы, дано не каждому. Тенденция популяризации кроссоверов, начавшаяся в 2000-х, пока только набирает обороты. Правда, в Европе и США новый универсальный вид автомобилей уже каннибализировал, например, средние и компактные седаны – их доля стремительно падает, а некоторые модели, как например, европейский Ford Mondeo и его заокеанский близнец Fusion, и вовсе были выведены из модельной линейки. Та же участь постигла и Volkswagen Passat, и Nissan Teana, и еще многие достойные внимания модели. И все они были переднеприводными.

Их заместили, по сути, гибриды универсалов и хетчбэков с повышенным клиренсом и более брутальным имиджем. Несомненно, любой кроссовер в утилитарном плане выглядит выигрышнее седана или даже простого хэтчбэка: и кузов объёмнее, и салон трансформировать можно, и пассажирам просторнее. При этом, как показали последние годы, даже кроссовер не обязательно должен быть полноприводным: по данным «Автостата», с 2011 года в России доля полноприводных машин всех классов в общем объёме продаж новых машин если и выросла, то не особо значительно: с 24% в 2011 до 37,3% в 2021 году. Однако, тенденция к росту есть.

Модный кроссовер совсем не обязан быть полноприводным, что доказывают нам французы. Переднеприводные Opel Crossland, Peugeot 2008 и Citroen Aircross всех мастей отлично продаются в Европе. Однако, в России они хоть и присутствуют в той или иной форме, бешеным спросом не пользуются именно из-за отстутствия версий 4х4. Казалось бы, конкуренты, у которых эта опция есть, должны продаваться поголовно с приводом на все колёса, но нет.

Тут вступает в силу принцип «казаться, а не быть»: многие покупатели экономят на опциях и приобретают скромно оснащённые версии популярных SUV, в которых задний мост не подключается. Этим людям важнее имидж и таких немало.

Как утверждает «Автостат», в 2021 году в России было продано 572 тыс. новых легковых автомобилей с полным приводом. Это на 10% больше, чем в 2020 году. На долю полного привода в 2021 году пришлось 37,3% от общего объема рынка. В 2020 году этот показатель составлял 35,1%. Переднеприводных машин в 2021 году реализовано 958 тыс. единиц, что чуть больше (+0,1%), чем в 2020-м. При этом их доля за год снизилась с 64,4% до 62,4%.

Оставшиеся 5 тыс. реализованных экземпляров - это заднеприводные автомобили. Их продажи в 2021 году упали на 34%. А доля сократилась с 0,5% до 0,3%.

В сложившейся геополитической ситуации что-то предсказывать невозможно. Часть марок, вроде Volvo, Chevrolet, Volkswagen, Skoda и других уже объявили о приостановке деятельности в России. Надолго ли – покажет время. Однако, спрос на автомобили был, есть и будет, поэтому сейчас стоит ожидать активизации азиатских производителей.

Один из крупнейших игроков российского авторынка, Chery, как раз реализует гибкое и и продуманное построения модельной линейки. Если не брать в расчёт премиальную линейку Exeed, где пока всего две модели и обе – с приводом на все колёса, более доступная гамма Chere пока представлена исключительно моноприводными кроссоверами. Уже в этом году ситуация должна измениться – будет представлена полноприводная модификация Срукн Tiggo 8 Pro.

Наращивает темп завод Haval в Тульской области. Всего спустя два года после дебюта появились рестайлинговые F7 и F7x, готовится пополнение продуктовой линейки брутальным кроссовером Big Dog (в России, скорее всего, получит имя Dargo).

Geely уже вовсю продают обновлённый Atlas Pro, доступный как с полным, так и с передним приводом. Грядущий громкий дебют – среднеразмерный Monjaro, уже со старта продаж будет поставляться со всеми ведущими колёсами.

Ну а лидером сегмента SUV который год останется Lada с разными версиями «Нивы» и Renault с феноменально успешным Duster. Остаётся только надеяться, что французский концерн не свернёт деятельность в России.