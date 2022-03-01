Клиенты все больше видят в полном приводе не утилитарную проходимость, а уверенность в любых условиях

Нужен ли в России полный привод? Высказался в рамках следующего круглого стола: Один из вечных вопросов, одолевающих всех, кто хочет пополнить ряды автолюбителей, не так уж прост, как кажется. Климатические особенности страны, где на трети территорий снег не сходит круглый год, вроде бы, решили всё за нас: да, нужен. Но не всё так просто Анатолий Калицев эксперт по потребительским свойствам автомобилей Renault

Клиенты все больше видят в полном приводе не утилитарную проходимость, а уверенность в любых условиях

Безусловно, полный привод очень важен для российских клиентов, и популярность его растет, несмотря на явный прогресс в количестве и качестве дорог в стране. По итогам прошлого года эта цифра вплотную подобралась к отметке 40%.

Как известно, полный привод сегодня предлагается во всех сегментах автомобильного рынка. Если раньше наличие полного привода прямо указывало на вездеходные амбиции автомобиля, то сегодня, помимо собственно внедорожников, есть и полноприводные седаны, универсалы и минивэны. И, конечно, огромное количество кроссоверов.

Такое предложение возникло как ответ на спрос. Ведь стремительным ростом популярности в России полный привод обязан как раз не вездеходам, чей рынок достаточно консервативен и стабилен. Главная движущая сила полного привода сегодня – это сегмент современных SUV, которые предлагают как моноприводные, так и полноприводные варианты. И факт того, что, имея возможность выбора колесной формулы, клиенты очень часто делают выбор в пользу более дорогого полного привода, красноречиво говорит о его ценности для клиента.

Клиенты все больше видят в полном приводе не утилитарную проходимость, а уверенность в любых условиях – от занесенных снегом городских дворов до грунтовых проселков в безлюдной местности, что гарантирует удовольствие от вождения и свободу выбора маршрутов.

Доля полноприводных версий, безусловно, тесно связана с назначением автомобиля. Например, у внедорожника Renault Duster она превышает 95%, а у кроссовера Kaptur составляет примерно 50%. И если сравнивать с другими странами, то именно в России доля полноприводных версий максимальна. Больше того: компания Renault, например, специально для России разрабатывает полноприводные модели, которые не представлены с этой функцией на других рынках. Например, купе-кроссовер Arkana предлагается в Западной Европе и Южной Корее только в переднеприводном варианте, а в России 40% продаж модели - это полный привод.

Поэтому мы в Renault считаем, что доля полного привода будет оставаться в России стабильно высокой в долгосрочной перспективе