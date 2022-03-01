Казалось бы, этой зимой, с обилием снегопадов, гололедом и сугробами в каждом дворе, ответ на этот вопрос очевиден – конечно нужен. Однако есть и устоявшиеся стереотипы…

Нужен ли в России полный привод? Высказался в рамках следующего круглого стола: Один из вечных вопросов, одолевающих всех, кто хочет пополнить ряды автолюбителей, не так уж прост, как кажется. Климатические особенности страны, где на трети территорий снег не сходит круглый год, вроде бы, решили всё за нас: да, нужен. Но не всё так просто Илья Никоноров руководитель PR-департамента Mitsubishi

Казалось бы, этой зимой, с обилием снегопадов, гололедом и сугробами в каждом дворе, ответ на этот вопрос очевиден – конечно нужен. Однако есть и устоявшиеся стереотипы…

Нужен ли полный привод в России?

Казалось бы, этой зимой, с обилием снегопадов, гололедом и сугробами в каждом дворе, ответ на этот вопрос очевиден – конечно нужен.

Однако есть и устоявшиеся стереотипы против полного привода и хочется поговорить о них на примере двух систем полного привода, Super Select и Super All Wheel Control, которые устанавливаются на наших кроссоверах и внедорожниках.

Первый стереотип – полноприводный автомобиль сложнее, значит менее надежен. У Mitsubishi на внедорожниках и пикапах стоит знаменитая система полного привода Super Select второго поколения, которая выпускается с 1998 года. За это время система неоднократно менялась и дорабатывалась и ее надежность доведена до совершенства. Super Select изначально создавалась для сложнейших ралли-рейдов, поэтому в обычных условиях она работает многие годы без каких либо проблем и сюрпризов. В кроссоверах мы устанавливаем систему полного привода на основе многодисковой электромагнитной муфты, которая отвечает за передачу момента на задние колеса. Эта муфта необслуживаемая и крайне надежная, более того в ней есть встроенная защита от перегрева, которая не дает ее сломать в сложных условиях.

Второй стереотип – полноприводный автомобиль дороже в содержании. Вся разница в содержании сводится к замене масла в элементах полного привода, дифференциалах и «раздатке». В случае Super Select раз в пять лет (или 75 т.км. пробега) надо поменять масла в дифференциалах и «раздатке». В общей сложности там всего чуть более 4-х литров масла. И это раз в пять лет. С кроссоверами еще проще, раз в пять лет в угловом редукторе меняется чуть меньше чем пол литра масла и раз в 6 лет ( или 90 т.км. пробега) меняется чуть меньше чем пол литра масла в корпусе заднего дифференциала. Вот и вся разница в содержании.

Третий стереотип – полноприводный автомобиль прожорливее, т.е. потребляет больше топлива. В случае Super Select вам не обязательно всегда ездить в режиме полного привода, когда под колесами сухой и чистый асфальт вы можете выключить полный привод и оставить только задний и экономить топливо. Зато когда пойдет дождь или снег, одним движением селектора вы прямо на ходу можете включить режим полного привода и чувствовать себя гораздо увереннее и безопаснее на скользкой дороге. А за такое чувство не жаль лишнего литра бензина или дизтоплива на сто километров пути. Если говорить о системе полного привода на кроссоверах, то электромагнитная муфта задействуется автоматически и только тогда, когда в полном приводе есть необходимость. То есть львиную долю времени основной привод у кроссоверов передний, на практике разницы в расходе топлива между переднеприводной и полноприводной версией практически нет. Если и есть, то в пределах погрешности измерений.

Ну и четвертый стереотип – если полноприводный автомобиль занесет, то всё, с ним не справится. Это было актуально в те времена, когда в автомобилях не было систем активной безопасности, таких как ABS или ESP. В современных Mitsubishi они конечно есть, так что этот стереотип уже давно не актуален. Более того, наша система полного привода S-AWC, которая устанавливается на Outlander и Eclipse Cross наоборот помогает управлять автомобилем. S-AWC тоже берет корни из нашего раллийного опыта и умеет управлять вектором тяги, простыми словами S-AWC «заставляет» автомобиль ехать туда, куда водитель повернул руль.