Даже относительно удачно начатую и проведенную шахматную партию надо красиво завершить. Если дело не идет к выигрышу, то хотя бы свести игру к ничьей. Chery Tiggo обзавелся третьей по счету модификацией с индексом «3». Пожалуй, это будет последняя вариация на тему второго поколения Toyota RAV4. Стоит ли внимания этот автомобиль?

Правду сказать, «трешка» Tiggo не сильно изменилась, если сравнивать ее с поколением FL. Наиболее заметно «посвежел», так сказать, фас, появились новые фары, дневные ходовые огни, изменилась форма бампера и фальшрадиаторной решетки. Но в профиль автомобиль остался практически прежним. Двери практически вертикальные, а при открывании они воспринимаются как тонкие, пороги кузова узкие. Всё скроено по лекалам начала 2000-х.

Ретро-эргономика: плюсы и минусы

Это было бы грустно и даже смешно, но посмотрите: площадь остекления «аквариумная», доступ в салон удобен, высота проема значительная, передние двери широкие, и только у задних дверей узковаты нижние части. Но и при этом посадка назад не вызывает затруднений. Диван широкий, плоский, высота подушки на оптимальном уровне, трансмиссионный туннель не так уж и выпирает из пола.

Спереди ситуация еще лучше. Здесь салон шире, а «воздуха» над головой больше. Между сиденьями уместился бокс-подлокотник с сюрпризом: в нем размещены... клавиши включения подогрева передних кресел. Не самое удобное место, но собственно подогрев, да еще двухступенчатый – это плюс.

Особенно пригодится он тем, кто приобретет комплектацию с сиденьями, отделанными комбинацией искусственной кожи и ткани-плетенки. Мне кажется, отличный вариант. Удивительно, но уже в нескольких китайских автомобилях различных марок мне нравится обивка сидений, даже из «кожзама». И среди них предложение Chery Tiggo 3 – безусловно, лучшее. Хотя такое покрытие и воспринимается как холодноватое в морозную погоду.

Салон обновился заметнее кузова. Здесь новое, по сравнению с вариантом FL торпедо, иная комбинация приборов. Бортовой компьютер стал богаче и логичнее, он больше не напоминает индикатор этажей в лифте Карачаровского механического завода. Но с «иллюминацией» основных приборов китайцы перемудрили. Теперь цифры просто теряются среди излишне длинных и чересчур ярких рисок-лучей. Выглядит всё это не столько солнечно, сколько аляповато.

Зато в центре торпедо разместился большой цветной дисплей мультимедиасистемы с таким же богатым функционалом, как в Tiggo 5. Правда, и с тем же недостатком: при ярком солнечном свете, а также при взгляде сбоку краски на экране выцветают просто-таки до нуля. К счастью, тест пришелся на относительно пасмурные дни, кроме того, с точки зрения водителя экран расположен оптимально, вся символика прекрасно видна. И сенсор работает с быстрым и надежным откликом.

Однако в полной мере воспользоваться функционалом системы мне так и не удалось. Сделав себе новогодний подарок – новый продвинутый смартфон, – я убедился, что с седьмым «Андроидом» мультимедиа Chery не работает. Пришлось довольствоваться прослушиванием музыки с флэшек. Звук, кстати, в третьем Tiggo неплохой, хотя на динамиках в дверях красуется логотип производителя автомобиля, а не аудиосистемы.

С подключением флэшек проблем нет, стандартный разъем USB (теперь не mini-USB, как было раньше) находится в нижней части центральной консоли. А вот куда девать смартфон, подключив его для зарядки или для коммуникации с мультимедиа, неясно. Коллеги-журналисты обратили на это внимание, и я подтверждаю – проблема есть. Наверху торпедо имеется подобие полки, но края у нее покатые, здесь прибор не удержится. Потребуется нескользящий коврик или дополнительная емкость, приклеиваемая на двусторонний скотч.

По сравнению с вариантом FL представленный в Китае еще в 2015-м году Tiggo 3 вырос на 3 см в длину, стал на 5 см ниже и на три десятка килограммов легче. Топливный бак «потерял» два литра объема. В остальном, параметры автомобиля остались прежними. Но из гаммы исчезли полноприводный вариант с двухлитровым 136-сильным двигателем, а также 1,8-литровый 132-сильный мотор. Теперь предлагается единственный силовой агрегат – 1,6-литровый 126-сильный, серии ACTECO, сравнительно экономичный, даже в паре с вариатором. Механическая коробка передач – как прежде, пятиступенчатая.

Посадка за рулем ни в версии FL, ни в «трешке» лично у меня неудобств не вызывает. Регулировки сиденья механические, есть маховичок подъема-опускания кресла. Однако нижнее его положение не оптимально. Здесь лучше сидеть повыше, чтобы дальше видеть, при подъеме кресла потолок начнет не скоро давить на макушку, даже высокому пассажиру. Баранка регулируется только по высоте, это минус, но не такой уж и большой. Хуже то, что обод тонкий и холодный. К плюсам можно отнести внятные кнопки на спицах руля, подсвечиваемые в темноте. В тестовой версии обнаружился круиз-контроль, это тоже хорошо.

Присядем назад. Диван не радует простором, дополнительных регулировок климата нет, изменения наклона частей спинки тоже не появилось. Пространство для коленей ограничено – немногим более 20 см. С конкурентом – Dongfeng AX7 – этот параметр не сравнить. Главная же беда – механизм складывания заднего дивана остался прежним, нелепым до крайности. Части спинки ложатся на подушку, и всё, при этом основание подушки находится на уровне пола багажника, то есть, вы получаете просто-таки огромную неудобную ступеньку. Тут впору привести другой китайский пример: автомобиль Lifan X60. Скроенный по лекалам того же «второго» RAV4, он имеет отличный алгоритм складывания заднего дивана (хотя и отчаянно тугой). Для смеха я попробовал расположиться там с целью поспать, и у меня это почти получилось, рост 182 см позволил улечься по диагонали. В Tiggo 3 даже такой вариант был бы немыслим.

Задняя дверь-калитка в Chery по-прежнему открывается в сторону тротуара, то есть, по-японски. Но мне показалось, что амортизатор-упор у нее стал жестче, теперь она не так настойчиво стремится захлопнуться самопроизвольно, даже когда автомобиль стоит на небольшом уклоне. В полу багажника имеется углубление для водительского инструмента, сумка с аварийным набором сюда не помещается. Кстати, в ходе теста выяснилось вот что: за переднюю буксировочную проушину кроссовера нельзя зацепить стандартный крюк троса – он в нее не входит! Конечно, поразмыслив логически, здесь можно надежно зафиксировать и трос с крюком, но лучше использовать изделие с проушиной. Оно, при этом, будет и надежнее: проушины бывают обычно у тросов, выдерживающих нагрузку от 7 тонн и выше. Личная практика показывает, что тросы с нагрузкой менее 5 тонн склонны рваться даже в несложных ситуациях буксировки и вытаскивания застрявших автомобилей.

Не прогрелись? Замерзнете...

Холодным вечером прогреваю мотор и салон и отправляюсь в путь. Прогрев происходит не быстро, успеваю подмерзнуть, однако, когда «печка», наконец, раскочегаривается, становится жарко при выставленной температуре +24. Климат-контроль в третьем Tiggo однозонный, его настройки выводятся на центральный дисплей мультимедиа, причем, даже тогда, когда «музыка» выключена. Но экран настроек выплывает из тьмы крайне медленно и светится в продолжение всего пары секунд, потом гаснет. Вам понадобилась другая настройка? Ждите, пока изображение загрузится еще раз. Честно говоря, это неудобно.

Не всем (и мне тоже) нравится и тот факт, что при выключении и последующем включении двигателя музыкальное устройство начинает проигрывать композиции на флэшке с начала. В остальном, к автомобилю привыкаешь быстро и других «косяков» не находишь. Даже в жарко натопленном салоне «фенольного» запаха почти нет, качество сборки повысилось, посторонних скрипов и постукиваний, как в варианте FL, в третьем Tiggo я не улавливаю.

1,6-литровый 126-сильный бензиновый двигатель готов унести кроссовер вперед с немалым азартом, но его «пыл» нивелируется вариатором. С места в карьер вариаторный "вариант" не срывается, однако стоит двигателю немного раскрутиться, как динамика приходит в норму.

Во время движения в салон активно проникает шум улицы/дороги. Неудивительно: причина этого – большая площадь остекления. Да и шумоизоляция оставляет желать лучшего. Плюс к этому двигатель немало голосит при разгоне. Его отчетливо слышно уже с 3000 об/мин. Но это бы ладно, хуже, что во время резкого разгона автомобиль рыскает. Создается ощущение, что правое переднее колесо отстает в этот момент от левого. Когда-то владельцы первых отечественных автомобилей спорили, влияет ли на прямолинейность разгона разница в длине полуосей. Похоже, про Tiggo 3 можно сказать: у него – влияет. Но не критично. Если, конечно, под колесами покрытие, обеспечивающее хоть какое-то сцепление шин.

В городе вам понравятся отличный обзор «по кругу», обеспеченный, в том числе, большими наружными зеркалами. Из внутреннего зеркала исчезла совершенно ненужная индикация атмосферного давления, высоты над уровнем моря и компаса. К счастью, раньше эти приборы можно было отключать, и без них было значительно лучше. А теперь можно отключить звуковой сигнал, оповещающий о превышении определенного скоростного порога. Какого? Вы можете сами установить его с помощью борткомпьютера (с шагом в 10 км/ч), а можете выбрать режим «безлимит».

1,6-литровый 126-сильный двигатель относится к фирменному семейству ACTECO. Он был разработан компанией Chery совместно с австрийскими и германскими инженерами, но вообще данный агрегат имеет японские «корни», а конкретно – имеет в основе двигатель Mitsubishi. Это, скорее, плюс. В активе мотора – системы двойного изменения фаз газораспределения (DVVT) и изменения длины впускного трубопровода (VIS). Данные устройства обычно служат для растягивания «полки» оптимальных оборотов, и на моторе Tiggo 3 дело обстоит именно так. При равномерном и прямолинейном движении двигатель работает на частотах вращения даже ниже, чем 2000 об/мин, при разгоне же заметных подхват ощущается примерно с 3000 об/мин и продолжается почти до 5000 об/мин. Шум? Да, великоват, но в целом, инженеры-разработчики достигли неплохой характеристики. Согласно паспорту, максимальный крутящий момент у данного двигателя составляет 160 Нм при 3900 об/мин.

«Городской» разгон с 60 до 80 км/ч превышает 4 с. «Спасибо» вариатору. Других претензий к устройству нет, оно работает мягко, плавно и почти бесшумно. Виртуальных передач – целых семь! При переходе на ручной режим переключения (он тоже есть) одна передача сбрасывается. При кик-дауне могут сброситься даже три ступени. На седьмой, конечно, разгона нет, а на шестой он начинает ощущаться. Но лучше разгоняться на 4-й передаче: с 80 до 120 км/ч можно ускориться примерно за 8 с, за столько же – в режиме D.

Парктроник на Tiggo 3 имеет всего два датчика, расположенные в заднем бампере. При работе устройство «учитывает» выступающий за край бампера кожух запасного колеса, закрепленного на двери багажника. Иными словами, постоянно звучащий сигнал прибора не означает, что вы въехали запасным колесом в препятствие. Я проверял: зазор остается. Но на версии FL была визуальная индикация работы парктроника, пусть и примитивная. На Tiggo 3 есть только звуковая сигнализация.

Подвеска? Больше комфортная, чем жесткая, в поворотах наблюдаются крены. Некоторые владельцы жалуются в Интернете, что на неровных дорогах подвеску третьего Tiggo нетрудно довести до пробоя. Не могу сказать, что настойчиво стремился к этому, видимо, поэтому в ходе своего теста пробоев не добился. Хотя и по грунтовкам прохватывал, и по разбитому асфальту. Tiggo всегда радовал наличием независимой задней подвеской с возможностью регулировки углов схождения. Важное наблюдение: при движении с высокой скоростью по буграм и выбоинам асфальта задняя подвеска не сбивается с курса, не «спрыгивает» в сторону.

А вот руль "никакой". Очень легкий во всех режимах и крайне малоинформативный. От упора до упора – три оборота, по современным меркам многовато. Имело бы смысл поколдовать над настройками механизма, если бы Tiggo 3 не играл эндшпиль.

Теперь проанализируем топливный аппетит. За городской цикл принимаем расход на участке МКАД от Варшавского до Дмитровского шоссе. Полтора часа практически сплошных пробок, максимальная скорость 60 км/ч, средняя – двадцать с небольшим. Итог? 10 литров на сотню. Очень неплохо. Еще лучше обстоят дела на свободной трассе, в ночное время. Устанавливаю «круиз» на отметку 100 км/ч и получаю результат: в режиме D по борткомпьютеру – 6,8 л на 100 км (на прямом и относительно ровном отрезке длиной не менее 10 км). Что если «объединить» круиз-контроль и ручной выбор передач? Фиксирую пятую ступень и вновь замеряю расход. Он возрастает на литр, до 7,8 л на сотню. Перехожу в автоматический режим и повышаю значение «круиза» до 110 км/ч. Расход закономерно повышается – до 8,3 л на сотню.

Пробой подвески – по желанию

Вне дорог, если не застревать и не буксовать, топливный аппетит Tiggo 3 приближается к городской «десятке» на сто километров. Но вообще... годится ли переднеприводный кроссовер-паркетник для тяжелых условий движения? Пожалуй, не очень. Хотя геометрические параметры у него вполне, казалось бы, подходящие. Расстояние от заднего бампера до земли составляет чуть больше 300 мм, под поперечиной моторного отсека – 190 мм, под защитой моторного отсека – примерно 210 мм. Но сама защита – из пластика.

Тяга мотора в снегу надежная, как мы видим, на нее можно рассчитывать с самых низких оборотов. В вашем арсенале окажется и режим вариатора L, играющий роль «понижайки». И ведь действительно хорошо играет. Особенно на скользких, почти до состояния льда, подъемах-въездах, а еще – в ямах на грунтовках, тоже со льдом на краях и водой внизу. Забуксовать в такой яме, двигаясь в режиме D, проще простого. Может и L не помочь, если не включить эту функцию заранее.

Но если имитация «понижайки» это безусловный плюс (прежде мне редко приходилось сталкиваться с хорошей работой этого режима, один из положительных примеров – тот же Lifan X60), то отсутствие систем стабилизации и контроля тяги – естественно, минус. Этих устройств так и не дождались те, кто собирался купить версию FL, похоже, не дождутся и обладатели «трешки». Соответственно, на помощь электроники рассчитывать не приходится, только на свой опыт.

Хотелось бы еще уповать на шины, но в нашем случае и это не удалось, автомобиль был укомплектован нешипованными покрышками Pirelli Ice Zero. Скажем так, на льду они явно не «айс», На раскатанном снегу – тоже. Так что на сравнительно ровной, но не слишком прямой лесной дороге разгоняться не хочется. Автомобиль охотно скользит практически беспомощными покрышками наружу поворота. Хорошо, что его можно уверенно осадить, тормоза (дисковые по кругу) всегда на страже спокойствия водителя, ABS тоже – только вот почему она срабатывает с таким шумом, будто тормозные колодки кроссовера с пробегом 20 с небольшим тысяч километров стерлись до нуля?

Надо отметить, что во время теста Tiggo FL мне довелось столкнуться со «своеволием» слишком тяжелых для кроссовера колес с шинами размерностью 235/60R16. На них автомобиль был склонен рыскать в асфальтовых колеях, менять курс на неровностях грунтовок. Тогда я предположил, что при установке покрышек «дастеровского» размера – 215/65R16 – Tiggo будет более покладистым. Тестовый Tiggo 3 имел 17-дюймовые колеса с шинами 215/60. Так вот, у данного автомобиля проблем с курсовой устойчивостью на неровных дорогах не было.

Так что же, признаем «эндшпиль» модели удачным? Я – да. К его безусловным плюсам стоит отнести топливную экономичность, отработанность и надежность конструкции, отсутствие сложной электроники. Вы скажете, а как же новейшая мультимедиасистема? Да, она есть, и далека от идеала, но ведь на ней можно сэкономить, она входит не во все комплектации. Что касается минусов... Да, несмотря на обновление интерьера, в нем чувствуешь себя, как в машине времени, откатившей тебя лет на 20 назад. Нелепо выглядит панель приборов с чересчур яркими рисками-«лучами». Нет ESP. «Туповатый» вариатор.

И все же главным минусом я бы назвал тот, которым обладают все три поколения модели. Это крайне неудобная трансформация багажного отделения. Удивляюсь, почему китайцы не озаботились модернизацией этого механизма. Ведь неудачный тип складывания заднего дивана нивелирует значительный объем багажника (в номинале – 500 с небольшим литров). Путешественники, дачники, рыболовы, охотники, да просто практичные автолюбители меня поймут и поддержат.

Chery Tiggo 3 предлагается в России в трех комплектациях: Comfort MT, Luxury MT и Luxury CVT. Стоимость их – соответственно, 800 000, 840 000 и 870 000 рублей, без учета скидок и спецпредложений. Вариантов цветов кузова – аж восемь! Комплектации очень схожи между собой, весомые преимущества версий Luxury – система климат-контроля вместо «ручного» кондиционера, комбинированная отделка сидений (искусственная кожа плюс ткань) и мультимедиакомбайн с 8-дюймовым цветным сенсорным экраном вместо приемника, способного проигрывать треки с флэшек.

Разумеется, многие скажут, что основное сомнение вызывает надежность китайской техники. Опыт эксплуатации Tiggo 3 пока накоплен небольшой, что касается предыдущей модификации, FL, то ее владельцы жалуются, в основном, на конструктивные недостатки, такие, как вялая динамика, слабая шумоизоляция, эргономика водительского кресла (кого как, а меня она вполне устроила, встречались варианты посадки похуже), энергоемкость подвески (опять же, на любителя), Владельцам полноприводных вариантов FL (Tiggo 3 предлагается только с передним приводом и единственным мотором) кажется, что великоват расход топлива – 11-12 л на сотню в городских условиях. Но ведь это всего на литр-два превышает тестовый расход моноприводной версии. По-моему, «доплата» за преимущества трансмиссии 4х4 не такая уж и существенная.

Что касается поломок, то массовых серийных отказов не наблюдается. У кого-то вышла из строя аудиосистема (напоминаю, что в данном случае мы говорим о версии FL), оказался недолговечным люк в крыше, погасли несколько светодиодов ДХО (в этом случае фары менялись по гарантии в сборе, так как замена отдельных диодов не предусмотрена). Нашлась жалоба на неожиданный износ одной из тормозных колодок сзади всего за 6000 километров пробега. Обнаружилось упоминание выхода из строя гидроусилителя руля, потёк шланг. Странно, мне показалось, что гидросистемы, в целом, выполнены качественно, магистрали проложены аккуратно, шланги надежно закреплены. Воющий в сырую погоду ремень привода вспомогательных агрегатов признать недостатком Chery нельзя, подобное случается и на других моделях.

В плане коррозии наиболее «жалобные» места – пороги кузова и арки задних колес в области дверных проемов. Эти участки, подверженные при движении активной пескоструйке, лучше дополнительно защитить мастикой, еще лучше – наклейкой специальной пленки. На автомобилях других марок такая пленка идет с завода, на Chery – нет. Нелишней будет и установка сетки в передний бампер для защиты от камней слишком уж открытой поверхности радиатора.

Технические характеристики Chery Tiggo 3: ГАБАРИТЫ, ММ 4419 х 1765 х 1651 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2510 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 190 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, МИН/МАКС, Л 520 / 790 РАДИУС РАЗВОРОТА, М 5,5 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1405 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый, атмосферный РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1595 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С. ПРИ ОБ/МИН 126 / 6150 МАКС. МОМЕНТ, НМ ПРИ ОБ/МИН 160 / 3900 ТРАНСМИССИЯ вариатор (7-ст.) ТИП ПРИВОДА передний МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ, КМ/Ч 175 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л / 100 КМ 7,6 ОБЪЕМ БАКА, Л 55