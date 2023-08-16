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16 авг 2023

В России начались продажи Chery Tiggo 3x

В России начались продажи Chery Tiggo 3x

Один из российских дилеров выставил на продажу новый китайский кроссовер Chery Tiggo 3x

Семейство Tiggo достаточно хорошо знакомо российскому покупателю, но официально одной из младших моделей в нашей стране еще не было. Chery Tiggo 3x - компактный кроссовер, который оценили у нас в 2 350 000 рублей. Габариты новинки составляют: 4200х1760х1570 мм., а колесная база - 2555 мм.

Под капотом - 1,5-литровая бензиновая атмосферная «четверка» мощностью 116 л.с. и 143 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с вариатором. Привод - передний. В оснащении также числятся: 10,25-дюймовая «мультимедийка», аналоговая «приборка» с монохромным экраном, обогрев лобового стекла, бесключевой доступ, 2-зонный климат-контроль, панорамная крыша с люком, адаптивный круиз-контроль, муильтифункциональное рулевое колесо и светодиодная оптика.

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

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