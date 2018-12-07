Chery возвращает Tiggo 3 российского производства

В громком деле о запрете продаж этого кроссовера можно поставить точку. Компания возобновляет продажи и объявляет отзывную компанию для дефектных автомобилей

Компания согласовала с Росстандартом программу мероприятий по устранению нарушенных требований, которая касается 2 730 автомобилей, произведенных в 2018 году на заводе Derways. По сообщению пресс-службы бренда, все владельцы бракованных кроссоверов будут в ближайшее время приглашены на сервисные центры, где будет проведена дополнительная настройка устройства модуля "ЭРА-ГЛОНАСС" и будет заменен динамик системы оповещения. Традиционно узнать о необходимости обслуживания можно и своими силами. На сайтах Росстандарта и Chery будет опубликован список Vin-номеров дефектных автомобилей.

Напомним, что история с Chery Tiggo 3 началась в октябре нынешнего года, когда Росстандарт ввел ограничения на продажу этой модели. После проведения проверки были выявлены претензии относительно качества связи модуля "ЭРА-ГЛОНАСС, а также, недолжным образом, сертифицированных стекол. Кстати последний пункт был исправлен путем подтверждения сертификатов соответствия и внесения необходимой информации в ОТТС.