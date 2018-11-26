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26 ноя 2018

Chery Tiggo 3 будет импортироваться из Китая

Chery Tiggo 3 будет импортироваться из Китая
Автор фото: фирма-производитель

Совсем недавно стало известно о том, что концерн Chery  получил запрет от Росстандарта на продажу кроссоверов Tiggo 3. Причиной тому послужили проблемы с блоком Эра-Глонасс , а также, неподтвержденная в ОТТС, безопасность стекол

Китайский концерн, по-видимому, нашел выход из ситуации. Если запрещена продажа автомобилей российской сборки, значит, стоит продавать импортируемые автомобили, учитывая тот факт, что препятствий для этого нет никаких.

Дело в том, что на паркетники китайского производства выдано другое Одобрение типа транспортного средства, и запрет на него не распространяется. Причем документ вступил в силу еще в декабре 2016 года (и действует до декабря 2019-го), то есть система ЭРА-ГЛОНАСС для этих машин необязательна.

Кстати, концерн решил не повышать цены на импортируемые автомобили. Что касается автомобилей российской сборки, то, по сообщению компании, сейчас идет работа над документами для внесения изменений в ОТТС, а в отношении некачественной связи модуля ЭРА-ГЛОНАСС идет проверка для последующего устранения причины. После этого зависшие на складах машины, собранные «ДерВейсом», пустят в продажу. Стоит отметить, что неясная ситуация по возобновлению отечественной сборки может серьезно повлиять на появление новых моделей в том числе на кроссоверы Tiggo 4 и Tiggo 7. 

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При написании новости использовалась информация:
Авторевю, Колеса

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