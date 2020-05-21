Флагман модельной линейки бренда уверенно демонстрирует лидерские амбиции

Самый крупный SUV в модельной гамме Chery, по замыслу создателей, должен вызывать ассоциации с бегущим тигром. И в самом деле, его стильный и агрессивный экстерьер недвусмысленно намекает на сходство с крупным и грациозным хищником из семейства кошачьих, а колючий «взгляд» светодиодных фар свидетельствует о недюжинной силе и непоколебимой воле.

Даешь инновации!

Новый кроссовер построен на инновационной модульной платформе Т1Х, которую уже используют «младшие» модели Tiggo 4 и Tiggo 7. Эта платформа обладает значительным потенциалом для создания принципиально более качественных, комфортабельных и динамичных моделей. Шасси отличается низким центром масс, а также независимыми передней и задней подвесками.

При этом Tiggo 8 заметно превосходит размерами своих «сородичей» по бренду. Его длина, ширина и высота составляют соответственно 4700, 1860 и 1705 мм, колесная база – 2710 мм. Дорожный просвет кроссовера равен 190 мм. Передняя подвеска – типа McPherson, сзади же стоит многорычажная конструкция. Новинка предлагается в 5- и 7-местной конфигурации. Объем багажника 5-местной версии достигает 892 л, а 7-местной – 193 л.

Каркас кузова автомобиля изготовлен из пяти сортов высокопрочной стали. Прочность же его нижней части обеспечивается за счет тройных лонжеронов, которые не только участвуют в поглощении энергии удара, но и делают кузов энергоемким и малодеформируе­мым. Кроме того, на безопасность работают современные электронные помощники. Так что неудивительно, что в независимых краш-тестах, проведенных по методике C-NCAP, этот SUV заработал максимальные пять звезд.

На российском рынке модель оснащается 2-литровым бензиновым турбомотором, развивающим 170 л.с. и 250 Нм, который позволяет разогнаться до первой «сотни» за 10 с и достичь максимальной скорости 200 км/ч. Расход топлива в смешанном цикле – всего 8,2 л на 100 км, причем допускается заправка 92-м бензином. С двигателем сочетается бесступенчатый вариатор, имеющий аж 9 виртуальных передач в ручном режиме переключения.

Премиальное качество

Интерьер автомобиля, не побоюсь этих слов, создает прямо-таки премиальные ощущения. Стильный спокойный дизайн, кожаная отделка передней панели, подлокотников, сидений и дверей, мягкий пластик и минимальные зазоры между салонными элементами – все это выглядит по-настоящему дорого.

Металлизированные клавиши нажимаются с четкими, выверенными усилиями. Электронная приборка с 7-дюймовым экраном обладает превосходной графикой и имеет три варианта цветового оформления: золотистый, терракотовый и ультрамариновый. На центральной консоли находится еще один дисплей – 8-дюймовый, для управления двухзонной климатической системой и подогревом кресел. Он наделен звуковой обратной связью, при этом непосредственно температура регулируется физическими «круг­ляшами».

И, наконец, в центре передней панели расположился третий монитор – 10,25-дюймовый с высоким разрешением и своевременными реакциями на касание. Логика понятная, инструкции по пользованию не требуется. В интерфейс интегрирована система ClouDrive, дублирую­щая экран вашего смартфона на основном мониторе и, соответственно, позволяющая использовать программы и приложения мобильника (надо сказать, вещь потрясающе удобная). Кроме того, на экран «мультимедийки» при движении задним ходом выводится изображение с камеры заднего вида и отображаются данные, считанные системой кругового обзора.

Вообще, с эргономикой у Tiggo 8 все отлично: интерьер функционален и оснащен по последнему слову техники. Так, стояночный тормоз с функцией AutoHold здесь электрический, а его клавиша расположена в заметном месте на центральном тоннеле. Там же клавиши управления камерами кругового обзора и системой помощи при спуске. Все стеклоподъемники с авторежимом. Центральный подлокотник имеет охлаждаемое отделение, два USB-входа и розетку на 12 В.

Посадка за рулем высокая, геометрия расположения сиденья и руля правильная. Причем, что важно, рулевая колонка специально для российского рынка оснащена регулировками по углу наклона и вылету. Водительское кресло от ведущего мирового производителя Lear (поставщика, в частности, ряда премиальных брендов) имеет электрические настройки в шести направлениях и регулируемый поясничный упор. Сидеть в нем – одно удовольствие!

На втором ряду раздолье: места предостаточно по всем направлениям. Диван имеет анатомичный профиль, а его боковые спинки оснащены изменяемым углом наклона. Помимо удобного центрального подлокотника с подстаканниками задние пассажиры могут воспользоваться дефлекторами отопления и вентиляции, расположенными между передними креслами, а также подогревом сидений. Третий ряд, тоже имеющий регулировки угла наклона спинок, прекрасно подойдет детям.

Багажник при сложенном третьем ряде похож на… пещеру – кажется, что она почти бездонна. Второй ряд также можно сложить, при этом образуется ровный пол и поистине огромное пространство для поклажи. Всего же насчитывается 12 вариантов планировки салона и 44 отделения для хранения багажа и мелких вещей. Да, чуть не забыл: пятая дверь оснащена электроприводом и функцией бесконтактного открытия движением ноги под бампером.

Специально для России

Турбированный двигатель, развивающий 170 л.с., для Tiggo 8 подходит идеально. Кроссовер следует за педалью «газа», как привязанный, причем никакой турбоямы вы не обнаружите. Бесступенчатый вариатор прекрасно ладит с силовым агрегатом, в любой момент обеспечивая максимально эффективный набор скорости, при этом мотор даже на высоких оборотах слух не напрягает. При включении «спортивного» режима педаль акселератора делается еще более отзывчивой, и автомобиль становится похож… да-да, на тигра, атакующего свою жертву.

Шасси кроссовера достаточно плотное, обеспечивает быстрые и точные реакции на управляющие действия. Tiggo 8 хорошо держит прямую и юрко следует за рулем на извилистой дороге. На относительном бездорожье он тоже не промах, несмотря на переднеприводную компоновку. Благодарить за это нужно продвинутую систему стабилизации, грамотно дозирующую тягу на колесах. И с комфортом порядок, подвеска уверенно справляется с неровностями, а красивые 18-дюймовые колеса не досаждают шумом.

Но еще больше подкупает, что модель готовили специально для России. Так, нашей специ­фикации полагаются: полностью светодиодный ближний и дальний свет, диодные ходовые огни и задние фонари, система дистанционного запуска двигателя и бесключевой доступ в салон. Кроме того, SUV оборудован полным «зимним» пакетом, включающим в себя обогрев сидений, руля, зеркал заднего вида, форсунок омывателя, а также ветрового и заднего стекол.

Первым на российском рынке появился Chery Tiggo 8 в богатой комплектации Prestige, но уже нынешней весной компания готовится предложить еще два варианта – Active для 5-местной версии и Family для 7-местной. Они станут еще более привлекательными по цене (за счет оснащения), однако двигатель будет стоять тот же.

Что касается комплектации Prestige, то, кроме уже перечисленного оборудования, в нее входят – система мониторинга давления и температуры в шинах, датчик света и функция отсрочки выключения фар, система кругового обзора с передними и задними датчиками парковки, круиз-контроль, датчик дождя, шесть подушек безопасности, система контроля усталости водителя, электропривод складывания зеркал, окраска «металликом» и многое другое. Дилеры просят за такой пакет 1 719 000 рублей. Добавьте к нему гарантию 5 лет или 150 тыс. км пробега и поймете, что это одно из самых выгодных предложений в классе.