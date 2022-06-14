Пройдя процедуру рестайлинга, китайский среднеразмерный кроссовер готов поспорить за покупателя с лидером модельного ряда

Случайно или нет, но марка Chery при продвижении своих новинок идет по стопам производителей смартфонов. Последние, как известно, самые продвинутые модели обозначают индексом Pro, при этом не спеша выводить с рынка гаджеты прошлых поколений, которые при сопоставимом функционале оказываются ощутимо дешевле. Та же история вышла с Tiggo 8, который возглавлял линейку Chery в России до весны прошлого года, а теперь продается у нас в обновленной версии параллельно с новым флагманом – Tiggo 8 Pro.

Продвинутый любитель

Перерисованный фасад с отсылкой к «одноклассникам» корейских марок и «корма» с моноблоком светодиодных фонарей и спойлером на крыше добавили экс-флагману перчинки. А еще рестайлинг подарил модели большую панорамную крышу, электрорегулировку пассажирского переднего сиденья и атмосферную подвеску, в то время как картинка системы кругового обзора стала более детализированной. При этом, как и прежде, зимой в салоне не замерзнешь – предусмотрен подогрев кресел первого и второго рядов, руля, лобового и заднего стекол, форсунок и внешних зеркал.

Общий офисный стиль интерьера типичен для «китайцев» новой волны. Экокожа, мягкие полимеры и декор «под алюминий», быть может, и недотягивают по шкале изысканности до уровня премиум-марок, но выглядят дорого и изящно. Виртуальная приборка, на мой взгляд, простовата, хотя отлично читается. Управление тачскрином медиацентра на 10,25 дюйма интуи­тивно понятно, а регулировать температуру двухзонного «климата» поворотными шайбами a-ля Land Rover сверхудобно.

Передние сиденья удачно спрофилированы, набор электронастроек исчерпывающий. Однако картину портит малый диапазон регулировки руля по наклону при солидном вылете. Но я при росте 176 см устроился за баранкой без проблем и сразу оценил классный обзор – спасибо большой площади остекления и крупным внешним зеркалам.

Диван, помимо развитой поддержки и функции подогрева, нужно похвалить за продольную регулировку. Если его сдвинуть максимально назад, можно усесться, закинув ногу на ногу, а между головой и крышей пройдут еще два кулака. Есть и третий ряд, но он, честно говоря, подойдет разве что школьникам младших или средних классов.

Багажник же при 7-местной компоновке объемом не впечатляет – лишь 193 л до шторки, которую, к слову, можно снять и спрятать в глубокий отсек под фальшполом. Зато, если сложить «детские» места, получатся уже 892 л. Пятая дверь оснащена сервоприводом с функцией открывания движением ноги под бампером – вещь, слов нет, удобная.

Обмен полномочиями

Агрегатная связка Tiggo 8 безальтернативна – 1,5-литровый бензиновый турбомотор на 147 л.с., 6-ступенчатый преселективный робот и передний привод. Для сравнения, Tiggo 8 Pro может быть 186-сильным, а скоро до нас доберется и его полноприводная версия.

И все-таки переживать, что модель «недовооружена», не стоит. Обновленный Tiggo 8, как я убедился, способен ехать в весьма бодром темпе. Правда, для этого надо выбрать тумблером на центральном тоннеле предустановку Sport. Режимов всего два – «спортивный» и заточенный под бережливых Eco. Но гоночной экстремальности вы даже с первым из них не получите: да, отклик на газ обострится, коробка начнет охотнее переключаться «вниз», руль станет чуть тяжелее, однако ускорение останется рафинированно плавным, а реакции на поворот баранки – вальяжными.

Тем не менее благодаря низкому центру масс и полностью независимым подвескам на таком SUV приятно прописывать виражи, кроссовер уверенно держит скоростную прямую и не демонстрирует чрезмерных кренов, несмотря на приличный клиренс (190 мм). Посетовать можно разве что на «кивки» кузова при резком торможении, но это приемлемая плата за высокую плавность хода – пожалуй, одно из главных преимуществ такого «китайца» наравне с добротной шумоизоляцией.

Наконец, и на бездорожье модернизированный Tiggo 8 отнюдь не беспомощен. «Умная» система стабилизации успешно имитирует межколесные блокировки, а помощник на спуске не заставит вас нервничать при движении вниз по скользкому склону. Вот и получается, что, чуть уступая нынешнему лидеру модельной гаммы по энерговооруженности и электронным благам, этот автомобиль по факту предлагает управляемость и комфорт сопоставимого уровня. Причем бывший флагман обойдется примерно на 350 тыс. рублей дешевле нового. Как говорится, почувствуйте разницу.

ШВЕДСКИЙ СТАНДАРТ

Каркас кузова изготовлен из высокопрочной стали, а в его нижней части применены тройные лонжероны. Шесть подушек безопасности – штатное оснащение. Однако из электронных ассистентов на вооружении имеются лишь функция контроля за усталостью водителя, система кругового обзора и круиз-контроль с ограничителем скорости.