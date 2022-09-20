Вооружившись полным приводом, более эффективной агрегатной связкой и усовершенствованной оптикой, флагманский кроссовер марки отлично проявил себя и на асфальте, и в песках

Еще полвека назад в степи между Астраханью и Элистой не было и намека на пустыню. Постепенно отары овец уничтожили местную растительность, песок начал наступать, и на снимках из космоса сегодня хорошо видно, как он отвоевывает себе территорию у травянистой почвы. Экзотическую местность, разумеется, облюбовали джиперы. А вот неподготовленных туристов-одиночек путеводители отговаривают от визитов к локациям типа бархана «Большой брат» – на неподготовленной легковушке легко можно увязнуть, а идти за помощью неблизко. Другое дело – поступить как мы: отправиться в «мини-Сахару» на Chery Tiggo 8 Pro Max, первой полноприводной модели китайской марки со времен Tiggo образца 2005 года.

Говорящее название

Внешне Tiggo 8 Pro Maх отличается от «моноприводника» Tiggo 8 Pro лишь массивной фальшрадиаторной решеткой, оформлением задних фонарей, а также бамперами и квартетом патрубков выхлопа, намекающих на более произ­водительный силовой агрегат.

В салоне нововведений чуть больше. Передняя панель с дуэтом парящих 12,3-дюймовых экранов, а также 8-дюймовая сенсорная панель «климата» выполнены по премиум-лекалам. И, кстати, ни один из дисплеев не бликует на ярком солнце.

Работа системы кругового обзора, по сути, безупречна. Скажем, включил поворотник – и видишь на дисплее крупную и четкую картинку с соответствующего фланга. Индикаторы же системы контроля слепых зон мигают не только в зеркалах, но и на приборке, так что не заметить автомобиль, подкравшийся к вашему борту, просто невозможно.

А вот система голосовых команд мультимедиа пока сыровата. Мой приказ на открывание люка в крыше электроника услышала с первой попытки, однако нужную температуру выставила только с пятой. С другой стороны, поборники классики останутся довольны – помимо сенсоров на центральную консоль выведены физические клавиши.

Профиль передних сидений в сравнении с Tiggo 8 Pro стал удобнее, а главное, удлинены подушки. Правда, если в жару такие кресла будут радовать функцией вентиляции, то в мороз у вас будет мерзнуть спина – спинки по недоброй китайской традиции не подогреваются.

Задний ряд покоряет простором. Причем пассажиры могут сами сдвигать переднее правое кресло кнопками в его торце, точно в лимузинах, и менять настройки двухзонного «климата» клавишами в заднике переднего подлокотника. На двух креслицах «галерки», конечно, не хоромы, но, поскольку здесь регулируется наклон спинок, а сиденья второго ряда можно подать вперед, седокам среднего роста тесно не будет. Багажник же оптимален в 5-местной конфигурации – при объеме 1179 л «под крышу».

Путешественник

В движении сразу понимаешь, что относительно 1,6-литрового 186-сильного бензинового турбомотора переднеприводной версии 2-литровый наддувный агрегат на 197 л.с. – совсем другой коленкор. Мощностные показатели, казалось бы, сопоставимы. Но по тяге преимущество испытуемого куда солиднее (фора аж в 100 Нм), к тому же 7-ступенчатый робот с двумя мокрыми сцеплениями срабатывает оперативно, да и передачи тасует вполне деликатно. Приятный моторный подхват в широком диапазоне скоростей и отсутствие турбоям, которыми грешит на «низах» Tiggo 8 Pro, прилагаются.

Подвеска неплохо справляется с ямами среднего калибра, но излишне подробно считывает микропрофиль и пасует перед откровенно большими выбоинами, если проходить их на высокой скорости. Заставить амортизаторы сработать на отбой на «пересеченке» у меня все же пару раз получилось.

Есть вопросы и к калибровке рулевого управления. Усилие на баранке практически не зависит от выбранного режима движения, а информативности в ряде ситуаций не хватает. Если при движении по трассе с этим проблем не возникает, то в связке поворотов траекторию буквально прощупываешь микропод­руливаниями. С тормозной же динамикой все на хорошем уровне – спасибо дисковым механизмам и страхующей электронике.

А вот с бездорожьем такой кроссовер на «ты». Причем это заслуга не одного лишь подключаемого полного привода с муфтой BorgWarner, но и сис­темы стабилизации, имитирующей межколесные блокировки, а также предустановок «Грунт», «Снег» и «4×4», часть из которых подошла для ползания в песках астраханского «Большого брата» идеально. С другой стороны, клиренс 190 мм не вдохновляет на покорение тяжелого бездорожья, да и ходы подвески по джиперским меркам маловаты.

Как бы то ни было, автомобиль получился сбалансированным и продуманным в мелочах, а это в наши времена дорогого стоит. Приводить цены в условиях их непрекращающейся свистопляски нет смысла, но обозначим, что они находятся на уровне конкурентов в лице Kia Sorento и Skoda Kodiaq.

ШВЕДСКИЙ СТАНДАРТ

Каркас кузова изготовлен из высокопрочной стали, в его нижней части применены тройные лонжероны, штатно предлагаются шесть подушек безопасности, а набор электронных «телохранителей» обширен – адаптивный «круиз», системы удержания в полосе, контроля слепых зон, предупреждения об опасности столкновения и многое другое.