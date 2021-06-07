Начались продажи нового флагмана китайской марки в России. Симпатичный кроссовер из Поднебесной – это почти все, что мы знали о нем на момент премьеры, но теперь пришло время подробностей

Отечественный рынок переживает третий всплеск интереса к бренду Chery. Первый пришелся на локализацию в середине 2000-х кроссовера Tiggo, ставшего некогда относительно удачной копией Toyota RAV4 с лицензионными моторами Mitsubishi. В России он сменил несколько конвейеров, собрав в итоге неплохую кассу. Второй всплеск условно датируется 2013–2014 годами, когда тот же Tiggo обновился. И вот теперь можно предположить, что и текущий год в нашей стране станет «годом Chery». В первом квартале рост продаж новых машин этой марки в сравнении с тем же перио­дом года прошлого составил аж 274%. Конечно, скептики могут съехидничать – дескать, смотря от каких цифр «плясать», имея в виду пандемийный локдаун весны 2020-го. И все же мощный позитивный тренд налицо.

Когда зацветет хром

Итак, что же нам предлагают? Модель действительно яркая и где-то даже красивая. Внешность Tiggo 8 Pro, к которой приложили руку европейцы, выигрывает во многом за счет модных и эффектных деталей – импульсных поворотников, рисунка передних светодиодных фар, задних шестигранных фонарей, матричного «гриля». Картину дополняют две «банки» вполне реального, а не декоративного выхлопа. И даже явный перебор с хромом не слишком бросается в глаза. Вот только бы он не «зацвел» со временем…

Пока по цене от 1 999 900 рублей продается лишь моноприводный 7-местный кроссовер. Он на 2,5 см длиннее Skoda Kodiaq и вроде бы готов претендовать на членство в сегменте D-SUV. Однако колесная база «китайца» на 8,1 см меньше, чем у конкурента, хотя сверхпопулярный «чех» в классе не рекордсмен. Отсюда, видимо, и компактный сверх меры третий ряд сидений – боюсь, тут не поместится даже подросток. Выходит, это не более чем маркетинговый ход? Так что напрашивается вывод: «Прошка», как его трогательно окрестили коллеги, даже несмотря на здоровенный багажник, является конкурентом скорее для автомобилей соразмерных, скажем, Toyota RAV4 или Nissan X-Trail.

ДИВАННОЕ НАСТРОЕНИЕ

Альтернативу протестированным SUV составляют версии с базовым 1,6-литровым двигателем H4M (114 и 117 л.c.) в моно- и полноприводном вариантах, с 5- и 6-ступенчатой механической коробкой передач, а также модификации с 2-литровым бензиновым агрегатом F4R (143 л.с.), трансмиссией 4х4 и 6-ступенчатой механикой.

Предъявите аргументы!

К нам на тест попала топовая модификация новинки – c бензиновой турбочетверкой ACTECO 1.6 TGDI и роботизированной 7-ступенчатой трансмиссией Getrag с двумя мокрыми сцеплениями. Двигатель мощностью 186 л.с. совместной разработки Chery и австрийской AVL оснащен двойной системой изменения фаз газораспределения от BorgWarner и турбиной от Honeywell, и в Китае его признали одним из десяти лучших местных моторов.

«Везет» он действительно неплохо: эластичности и запаса мощности хватает для дерзких обгонов, подхватывает почти на любых оборотах. В средний паспортный расход топлива 7 л/100 км, правда, он не уложился, хотя я честно старался умять показания расходомера в искомую цифру. Но выходило больше. Особенно в «городских джунглях», где борткомпьютер иной раз «вскакивал» в район 13–14 л на сотню. Видимо, характер у него скорее вольный, шоссейный.

Наиболее заметный провал ощущается при старте с места – секунда ступора, а затем рывок. Похоже, таковы настройки трансмиссии. Зато потом переключения плавные, а набор скорости резкий и напористый. Словом, робот в действии. Кстати, роботы немецкого происхождения Getrag также известны нам по аббревиатуре DCT. А Ford называет подобные коробки Powershift. Сегодня на вторичке это одна из наиболее часто ремонтирующихся трансмиссий, и мой меркантилизм не дает покоя: надежна ли комбинация турбомотор + 92-й бензин + робот? Хотя, конечно, время не стоит на месте – узел совершенствуется. И в Chery наверняка сидят не простаки. Они словно предвидели мои капризы и превентивно присвоили именно 1,6-литровой версии с роботом беспрецедентную для России гарантию – 7 лет или 200 000 км пробега. Пожалуй, эти цифры заставят многих покупателей забыть о технических нюансах «преселективов», тем более если за таким решением автопроизводителя стоит уверенность в своем продукте.

ЦЕНЫ И ЦЕННОСТИ

Приобрести Приобрести Chery Tiggo 8 Pro за 1 999 900 рублей можно с бензиновым двигателем 2.0 TURBO мощностью 170 л.с. и крутящим моментом 250 Нм в сочетании с вариатором CVT9. Пожалуй, это одно из самых любопытных предложений в классе на российском рынке.

Цифровое счастье

Автомобиль выглядит богато не только снаружи. Под капотом чисто благодаря пластиковым защитным панелям и уплотнителю, а газовые упоры добавляют премиальности. Брюки тоже не запачкаются – пороги прикрыты от грязи. Отделка дверных карт и передней панели – отдельная гордость будущего владельца: коричневая экокожа и аккуратная прострочка внушают уважение. Водительское кресло выглядит круто – электрорегулировки в шести плоскостях, есть память настроек. Правда, посадка оказалась средней.

Тут самое время напомнить, что топовый Tiggo 8 Pro – это кроссовер за 2 349 900 рублей в комплектации Prestige с пакетом Dreamline. Помимо уже упомянутой силовой пары пакет включает максимум возможных опций, среди которых контроль мертвых зон, панорамная крыша с люком и шторкой, передние датчики парковки и система кругового обзора. Это из наиболее важного. Руль регулируется в двух плоскостях. На нем управление круиз-контролем, борткомпьютером и мультимедиа. Есть возможность задать лимит скорости. Обогрев обода включается кнопкой, которая тут же, на баранке. Кстати, имеется обогрев «лобовика» – «зимний» пакет максимальный, включая дистанционный пуск двигателя и бесконтактный протокол открытия пятой двери.

Мультимедийные возможности Chery лично меня, как ретрограда, особенно не впечатлили.

Цифровая панель приборов диагональю 12,3 дюйма на данный момент получила лишь одну версию анимации с двумя как бы крутящимися колесами, в центре которых цифры показаний спидометра и тахометра. Поменять можно разве что подсветку в соответствии с одним из двух режимов движения – Eco или Sport. Отдельный 8-дюймовый тачскрин климатической системы, наверное, хорош, но отпечатки пальцев на нем заметны, а потому приятнее пользоваться рычажками, на которые продублированы функции настройки «климата».

Зато основной дисплей мультимедиа (размером тоже 12,3 дюйма) оставил приятные воспоминания четкостью изображения и быстродействием. К нему можно привязать смартфон при помощи Apple CarPlay или приложения QDlink. Есть здесь и беспроводная зарядка. А 3D-анимация при парковке – это вообще восторг, такого я еще не видел!

Многим наверняка понравится, как кроссовер ведет себя на дороге. Конечно же, дефекты покрытия с острыми краями ему, как и автомобилю из более благородных семейств, не по душе, контакт с ними он транслирует неприятными импульсами в салон. Но в целом плотная короткоходная подвеска с поставленными задачами справляется. Высокий «Прошка» охотно и азартно маневрирует, крепко держась за дорогу и не подвергаясь избыточным кренам. Чувствуются прокачка подвесочников из Lotus и, разумеется, работа инженеров Jaguar Land Rover, под чьим патронажем велась подготовка модульной платформы Т1Х, на которой построены все Tiggo последнего поколения.

И что, спросите, в итоге? Я бы не стал крепко привязывать 8 Pro к сегменту D-SUV. Третий ряд кресел – излишество, он все-таки крадет объем пусть и у огромного багажника. Вопрос же, насколько будет дороже полноприводная версия, пока открыт, притом что версия 4x4 как дополнение к 190-миллиметровому клиренсу совсем не помешает. В целом автомобиль получился интересным и вовсе не сырым, как были модели еще пяти – семилетней давности. У Chery есть уже почти все, что нужно прихотливому клиенту. И это у компании 1997 года рождения. Похоже, в ней растут очень быстро.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CHERY TIGGO 8 PRO Габариты, мм 4722x1860x1705 Колесная база, мм 2710 Дорожный просвет, мм 190 Объем багажника, л 193/1179/2101 Снаряженная масса, кг 1640 Тип двигателя бензиновый 4-цилиндровый, турбо Рабочий объем, см³ 1598 Макс. мощность, л.с./об/мин 186/5500 Макс. момент, Нм/об/мин 275/2000–4000 Привод передний Трансмиссия 7-ступенчатая роботизированная Макс. скорость, км/ч 185 Время разгона 0–100 км/ч, с 8,9 Расход топлива (средний), л/100 км 7,0 Объем бака, л 51