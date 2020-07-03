В последнее время мне несколько раз приходилось консультировать потенциальных покупателей в плане выбора автомобиля. Только один из них проявил интерес к «китайцам», и то при условии, что они имеют достойную управляемость и тормоза. Как обстоят дела с этим у Chery Tiggo 8?
Отрицательное отношение к китайским моделям понятно. Многие по привычке критикуют их за низкое качество и нестойкость к коррозии, что было характерно для моделей полуторадесятилетней давности. Но при этом те «китайцы» брали простотой и дешевизной, А сейчас они заметно похорошели и еще более ощутимо подорожали. За те же деньги можно приобрести даже аналогичные по размерному классу корейские модели, правда, оснащены они будут значительно скромнее. И выглядеть проще.
Да, на различные дизайнерские «фишки» создатели Chery Tiggo прямо расщедрились. Получился очень солидный на вид среднеразмерный кроссовер, чем-то напоминающий модели Infiniti. Одновременно и стремительный, и какой-то «классический». Издали и не скажешь, что за марка, хотя специалист отметит: «корма» оформлена в стиле Tiggo 2 – с широкой панелью пятой двери и узкими полосками светодиодных фонарей.
Если хотите придраться к внешности, то — пожалуйста: задняя часть со значительным свесом выглядит перетяжеленной. Но так сделано не случайно. Во-первых, в салоне этого автомобиля может быть три ряда сидений и семь посадочных мест, а во-вторых, запасное колесо размещено под кузовом, то есть, не может «пересекаться» с линией задней оси. Правда, это докатка.
Во внешности восьмого Tiggo очень привлекают диодные фары головного света. Под прозрачными колпаками видны какие-то странные ребра, как будто консоли или пилоны. Вся эта «архитектура» не только красива, она и светит ярко и качественно. И сама включается на полную, если въезжаешь в темный туннель. И сама выключается после остановки двигателя, не давая разрядиться аккумулятору.
В салоне тоже есть дизайнерские изыски. Вот, «физические» кнопки управления мультимедиасистемой визуально продолжают линию металлизированной полосы-молдинга проходящей вдоль всего торпедо. В линию выстроены и функциональные клавиши на облицовке туннеля пола. Материалы отделки в основном мягкие, приятные на ощупь. А панель управления двухзонным «климатом» — сенсорная, почти такая же, как в премиальных «Рейндж Роверах». И ни к чему не придерешься: ни к читаемости символов, ни к быстроте откликов на их нажатие. Как-то в жару я незаметно коснулся этой панели и отключил кондиционер, что тут же заметил по раскалившемуся салону. То есть, сенсоры и чувствительны, и «стремительны».
Много электроники, скажете вы, значит, будет, чему ломаться. Скорее уж, наоборот, больше проблем вызывают устройства с механическими приводами. А электронные приборы можно перепрошить. Так, в тестовом автомобиле была еще «старая» панель приборов: уже полностью цифровая, но еще без возможности, например, обнуления расхода топлива. И с неполной русификацией: термин «Поездка» на ней соседствовал с загадочными сокращениями D.T.E., A.F.E. и I.E.C. Догадайся, мол, сам… Впрочем, я думаю, и вы легко догадаетесь, что сие означает, по фотографии панели.
Мультимедиасистема тоже не без «греха». В плане функционала она в основном рассчитывает на ваш смартфон: подключите его, и всё у вас будет. Если, конечно, он подключится, а этого может и не случиться, устройство предупреждает, что готово коммуницировать не со всеми моделями мобильных устройств. А с какими не готово? Ведь они все китайские… Возможно, мне просто не хватило технических знаний и терпения, но свой не такой уж и старый Huawei я сумел связать с ММС Tiggo 8 только через Bluetooth. Возможно, у вас получится и соединение через приложение QDLink, шансы есть.
А без смартфона устройство легко настраивается на целый список радиостанций и распознает флэшки с музыкой. Только группирует аудиофийлы в единственном доступном порядке: сначала по номерам треков, а если их нет, то по алфавиту. И еще: после выключения двигателя воспроизведение музыки где-то в недрах системы продолжается, потому что, выйдя из машины и вернувшись в нее, вы услышите совсем не ту композицию, на которой заглушили мотор, а значительно более «позднюю».
Насчет эргономики — я без претензий. Всё удобно, всё под руками. Насчет посадки за рулем — тоже, в общем, одни плюсы. Кресло водителя мягкое, комфортное, с электрорегулировками, в том числе, с настройкой поясничного подпора. Пожалуй, только именно здесь я ощутил, что подушка короткая, и если кто-то жалуется на это, то обоснованно. Но в целом это не сильно мешает высиживать за рулем по несколько часов кряду.
На втором ряду тоже все хорошо. Есть гнездо для подзарядки мобильников. Подогрев крайних мест. Дефлекторы вентиляции. Диван разделен на части в пропорции 2:1, и их можно сдвигать вперед-назад, а также менять наклон спинок. И все операции выполняются «туго», с усилиями, то есть, на ходу никакие механизмы и детали вибрировать не будут. Но вот чего я продолжаю не понимать, так это семиместной компоновки салона. Нельзя сказать, что в Tiggo третий ряд неудобен или тесен. Расстояние между подлокотниками — 104 см, близкое к показателям конкурентов. Дистанция для коленей седоков — от 18-ти до 31-го сантиметра, что соответствует простору для ног во втором ряду от 26 до 13 см. Худо-бедно усесться можно в любом случае, даже взрослым.
Но — зачем??? Разве что развозить многочисленный выводок детей по школам. В дальнее путешествие большой семьей не отправишься: при семиместном размещении для багажа останется меньше пространства, чем в хэтчбеке Lada Granta. Правда, под фальшполом есть еще небольшой бокс, плюс к тому, в этом месте удачно фиксируется шторка багажного отделения в свернутом виде. Но в целом — я за пять мест и ОГРОМНЫЙ багажник. Собравшись в глухие места впятером, можно прихватить с собой ну очень много снаряжения. А уж если вдвоем… Пожалуй, и палатка будет не нужна: сложив второй ряд, можно организовать спальные места максимальной длиной около 192 см. Для масштаба на фотографии я разместил в салоне Tiggo 8 два байдарочных весла. То, которое покороче, с оранжевыми пластмассовыми лопастями, имеет длину 197 см, соседнее, с деревянными лопастями — 210 см. По диагонали, как видим, поместились оба.
Вообще, по размерам салона, багажника и какому-то общему «строю» китайский кроссовер Chery Tiggo 8 показался мне близким к корейскому Hyundai Tucson. В оснащении двух автомобилей есть различия, которые не могут не сказываться при движении, — но и тут сходства немало.
Начнем с подвески. Понятно, что инженеры двух компаний в обоих случаях настраивали ее на комфорт передвижения. Спортивности, «напряженности» в элементах подвески «Тусана» очень немного. Вертикальная раскачка на плавных неровностях, а на острых — что греха таить, даже пробои… При этом Tiggo – птица еще более «размашистого» полета, его подвеску я бы назвал расслабленной. Не путайте с расхлябанной или какой-то еще подобной, нет, при пробеге тестового автомобиля около 6000 км она не проявляла признаков износа и даже излишнего «дробления», но в целом «шумела» заметнее, чем на «Тусане», и еще меньше провоцировала ехать активно. Корейский кроссовер, правда, компенсировал неспортивность подвески ощутимо тяжелеющим на скорости рулем и полноприводной трансмиссией. У Tiggo же и руль существенно облегчен, и привод только на передок.
Но при всем этом Tiggo может ехать вполне себе задорно. Так сказать, сравнительно с другими моделями — потому что, во-первых, многие водители, кажется, совершенно никуда не спешат. Вот сколько любителей досужего околоавтомобильного трепа жалуется, мол, не хватает бюджетным моделям ни динамики, ни управляемости — а как вы используете тот, потенциал, что у них есть? Заметьте: в шашки при относительной свободе на МКАД играют в основном «отморозки» на чем попало, а среди владельцев отлично управляемых околоспортивных моделей таковых единицы. И я легко лавирую в потоке на громоздком увальне Tiggo, конечно, ощущая и крены, и импульсы крутильных колебаний со стороны перетяжеленной «кормы». На скользких поверхностях этот дополнительный объем будет определенно провоцировать заносы и головокружение у задних седоков. Но, к счастью, сейчас лето, к тому же у меня есть преимущество — 250-килограммовый балласт, равномерно распределенный по сложенным задним рядам. В таком случае автомобиль имеет более низкий центр тяжести, чем при загрузке пассажирами.
Но главный плюс Tiggo 8 — конечно же, двигатель. О-о, тут «сонному» «Тусану» до него очень далеко, при том, что 2,4-литровый атмосферный корейский кроссовер превосходит китайский в мощности на 14 л. с. и в разгоне с места до 100 км/ч на .4 с — 9,6 с против 10,0. 170-сильный китайский турбомотор значительно более зажигателен. Tiggo начинает отдавать момент с самых низов и «выстреливает» без задержек. Причем, даже в режиме ЕСО, да, в общем-то, я в Sport перешел только раз, ради эксперимента — и убедился, что он прибавляет немного.
По характеристике кривая момента у него направляется вниз при 4000 об/мин, но мне приходилось отмечать показания тахометра, близкие к 6000 об/мин — и ничего, на самых верхах мотор тоже не терял бодрости. Вот только я периодически ловил его на странных крутильных колебаниях, короткой волной пробегавших по кузову при резком добавлении «газа». Что это было? Определить не смог, но точно скажу — это не дисбаланс колес. Возможно, как-то пыталась вмешаться в разгон система стабилизации. На песке она срабатывала совершенно очевидно, а вот на асфальте… Трудно сказать. Также отрицаю влияние системы подруливания в полосу, так как на восьмом Tiggo ее нет.
Вариатор? Если да, то это единственная претензия к нему, да еще не каждый ее и заметит-то. Ведь для ощущения этих колебаний надо было действительно разгоняться в пол, а зачем вам это, если вы приехали на МКАД поспать? И при этом еще заявляете, что, мол, в вариаторах «вязнет» мощность двигателя, разгон на нем всегда хуже, чем с другими трансмиссиями. На Tiggo ничего в нем не «вязнет». Задержку можно заметить лишь при смене переднего хода на задний и наоборот, но разгон с хода начинается мгновенно и не прерывается на смену виртуальных передач — происходит очень плавно.
А виртуальных передач здесь девять — привет «тусановским» шести. И да, конечно, если вы выберете ручной режим, на 7-й — 9-й ступени мало чего добьетесь от автомобиля. Разве того, что, окончательно заснув на 64 км/ч, обнаружите, что вариатор не спит — самостоятельно сменил 9-ю передачу на 8-ю.
Ну а если вы выехали на дорогу не с целью вздремнуть, то шестая передача вам в руки. И устройство, распознав, что вы не спите, не будет настойчиво советовать вам переключиться вверх. Что может быть заметно на 5-й и 4-й передачах — но если провести аналогию с механической коробкой, то там, где я выбрал бы третью, «бесступенчатый» Tiggo с запасом тянет на четвертой и без большого напряжения — на пятой. А для движения по МКАД в диапазоне 90 — 110 км/ч шестой ступени ему — за глаза.
Но, по гамбургскому счету, Tiggo все-таки не азартен в плане управляемости. Двигатель, да, способен оторвать вас от земли, и, к сожалению, на совсем уж высоких скоростях подвеска будет способствовать тому же. Чувство дороги, сцепления с полотном уменьшается, курсовая устойчивость снижается. «Виноваты» чисто трассовые шины Cooper? Добавлю еще одно не очень хорошее их свойство: на сильно залатанной асфальтовой дороге они любят как бы соскальзывать с заплаток в разные стороны. Видимо, слишком крупные шашки протектора не могут компенсировать такие неровности.
По грунтовке нестись хочется еще меньше — ну прямо по прямой аналогии с «Тусаном». И точно так же, подобно ему, Tiggo 8 сохраняет тишину и невозмутимость в качественно собранном салоне. Складные сиденья задних рядов не вибрируют и не «звучат» ни в сложенном, ни в разложенном положении. Хотя нет, посторонний стук сзади я все же уловил. Долго разглядывал элементы в заднем свесе, ощупал запаску, попытался раскачать раздвоенный выхлоп. Нет, здесь точно все нормально. Вероятно, постукивала емкость с жидкостью для омывателя в подпольном боксе багажника.
Глубоко на бездорожье, конечно, с одним лишь передним приводом не заберешься, но в плане просветов под различными элементами днища Tiggo 8 выглядит неплохо. Клиренс у него заявлен на уровне 190 мм, это на 8 мм выше, чем у полноприводного «Тусана». Вот результаты моих замеров: под задним бампером просвет составляет 39 см, под внутренними концами задних рычагов по 21 см, под наружными их концами, у колес, и под пластиковым брызговиком моторного отсека — по 20 см. Замеры проводились на асфальте, на незагруженном автомобиле.
Если, как говорил герой известной комедии, «предподзакрыть» глаза на подвеску, скоростные возможности Tiggo 8 на скоростной трассе вас искренне порадуют. Этот автомобиль легко поддерживает максимально допустимые на наших дорогах 130 км/ч и готов к более высокому темпу движения, но не провоцирует на нарушения, то есть, педаль «газа» сама не уходит из-под ноги. А из того же 2,4-литрового «Тусана» данный показатель приходится в буквальном смысле вымучивать. Китайский «тигр» больше напоминает не кроссовер, а огромный универсал или даже минивэн, что-то в нем есть американское, подобное Chrysler Pacifica.
Тест этой модели пока тоже не изменил моих пристрастий: среди доступных на нашем рынке «китайцев» я по-прежнему отдаю пальму первенства «Атласу» от Geely. Он во многом проигрывает новому представителю Chery, в том числе, по оснащению, например, не имеет набора камер кругового обзора с функцией 3D, у него скромнее мультимедиасистема, меньше объем багажника, а посадка за рулем напоминает рамные пикапы: подушка кресла у пола, руль на коленях. Но мне импонирует то, что сидишь при этом выше над дорогой, чем в Tiggo, подвеска более «дубовая» и в ассортименте агрегатов есть два атмосферных мотора, плюс механическая коробка передач. У восьмого Tiggo набор без выбора: турбомотор в сочетании с вариатором. И привод только передний.
То есть, мои критерии выбора автомобиля по большому счету аналогичны критериям большинства. Что же касается тех покупателей, которые ставят во главу угла динамику и управляемость, то с ними надо договориться о терминах. Во-первых, какие автомобили они считают в этом плане эталонными, во-вторых, какими средствами располагают? Совершенно очевидно, что ни одной мало-мальски спортивной модели, даже в базовой комплектации, за цену Tiggo 8 им не купить. С другой стороны, этот автомобиль за свои деньги предлагает неплохой объем салона, много опций и вполне достойную динамику. Которую, прежде чем априори перечеркивать, можно попытаться реализовать. Это же касается и управляемости.
В плане автомобильного дизайна наш покупатель удивительно консервативен. Большинство отдает предпочтение относительно скромным «внешним данным» популярных моделей, прощая им это за разрекламированную надежность и долговечность. В то же время ни женщины, ни мужчины давно не терпят серой и невзрачной одежды, все стараются выглядеть как можно ярче и даже у «черных квадратов» смартфонов ищут и находят привлекательные детали, типа «чёлочек». Между тем, китайские автомобили в плане внешнего и внутреннего оформления, может быть, пока не задают тренды, но, во всяком случае, опережают некоторые популярные модели от производителей с историей. Некоторые из последних лишь годы спустя обзаводятся элементами, которые давно стали характерными для «китайцев». Я имею в виду дисплеи мультимедиасистем с большими диагоналями, яркими цветами и броскими иконками. Да, китайские и приглашенные в страну зарубежные дизайнеры многое из этих изысков подсматривают в моделях премиум-класса. Но реализуют-то все более качественно, так, что и глаз радуется, и слух, и душа. Ведь ценник на новейших «Тигров» из Поднебесной уже далеко не скромный — но за вложенные деньги в них есть, чем полюбоваться.
|
Технические характеристики Chery Tiggo 8
|
ГАБАРИТЫ, ММ
|
4700 х 1860 х 1705
|
КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ
|
2710
|
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ
|
190
|
ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, Л
|
193 / 892 / 1930
|
СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ
|
1631
|
ТИП ДВИГАТЕЛЯ
|
Р4, бензиновый, с турбонаддувом
|
РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ
|
1971
|
МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН
|
170 / 5500
|
МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН
|
250 / 2000 — 4500
|
ТРАНСМИССИЯ
|
вариатор, 9-ст.
|
ПРИВОД
|
передний
|
МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч
|
200
|
РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С
|
10,0
|
СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ
|
8,2
|
ЁМКОСТЬ БАКА, Л
|
51
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