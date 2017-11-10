На российском рынке вновь может появиться Chevrolet Aveo последнего поколения, продажи которого были прекращены, когда концерн General Motors несколько лет назад решил увести с нашего рынка бренда Chevrolet и Opel. Причем, возвращение может произойти с неожиданной точки на карте мира.

Дело в том, что в базе Росстандарта появилось одобрение типа транспортного средства (ОТТС), выданное казахстанскому «Азия Авто», компании которая собирает в Казахстане автомобили нескольких марок (включая Lada) для местного рынка. Зачем казахам получать российский сертификат — загадка. Хотя иначе чем организацией продаж у нас этой машины факт объяснить, пожалуй, нельзя. Ведь от таможенных пошлин при должной локализации производства в Казахстане Chevrolet Aveo будет освобожден: эта страна вместе с Белоруссией и Россией входит в евразийский таможенный союз.

ОТТС получен для машины с двигателем мощностью 115 л.с., который оснащается либо механической коробкой передач, либо 6-диапазонным «автоматом». Судя по документу машина будет оснащена двумя подушками безопасности, системами стабилизации контроля давления в шинах, а за доплату будут предлагаться боковые подушки и шторки безопасности, кондиционер или климат-контроль.

С учетом того, как выросли цены на вторые поколения Hyundai Solaris и Kia Rio у «Азия Авто» есть все шансы на успех на нашем рынке с новой моделью. Другое дело, что дилерской сети в нашей стране у компании нет, а значит придется искать новых партнеров.