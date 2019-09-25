В России наладят выпуск малолитражек под новым брендом Atlas

Завод Derways в Карачаево-Черкесии будет выпускать автомобили под новой маркой Atlas. Первой моделью бренда станет малолитражка, представляющая собой лицензионную копию Chevrolet Spark

Сообщается, что машинокомплекты для сборки Derways будет закупать у узбекского холдинга «Узавтосаноат», это производитель Равонов.«В настоящее время двусторонняя рабочая группа прорабатывает технико-экономическое обоснование (ТЭО) по Карачаево-Черкесии, стараемся просчитать так, чтобы проект окупился, а производимые там автомобили были конкурентоспособными и доступными по цене», — цитирует главу «Узавтосаноата» Бахтиера Умурзакова агентство ТАСС.

По словам топ-менеджера, пока речь идет только о сборке Chevrolet Spark. Однако ранее сообщалось, что в КЧР планируют наладить и производство седана бизнес-класса Chevrolet Malibu.Ожидается, что первые автомобили Atlas будут собраны в России в первом квартале следующего года.