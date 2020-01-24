Есть у меня товарищ, который является счастливым владельцем старого Chevrolet Tahoe, той самой большой и железной коробки, на которых любили передвигаться разные солидные люди. Сейчас же речь пойдет уже о современном Chevrolet Tahoe, четвертого поколения, который, пусть и облагородился, но сохранил свой дух

На самом деле, я немного сгущаю краски, имидж сундука для солидных людей, который легким флером витает вокруг этой машины, применим больше для наших краев. Там за океаном, на родине, этот автомобиль - обычный трудяга. Впрочем, владеть Chevrolet Tahoe – это слегка преступно. По-своему, это настоящий протест против трендов, здравого смысла, против экологии, против Греты Тунберг, против других автомобилей, в конце концов. На последнем пункте я хочу остановиться поподробнее. Когда-то, рассказывая про Cadillac Escalade, я разместил в тексте призыв: "Товарищ, помни! На уровне твоего капота у нормальных автомобилей находится крыша!", в случае с Tahoe этим правилом тоже необходимо руководствоваться. Во-первых, Escalade и Tahoe - почти братья родные. Во-вторых, (этот пункт является пояснением первого), перед нами большой рамный внедорожник весом более двух с половиной тонн и габаритами пять метров на два. Ради интереса, мы поставили перед его "лицом" "Импрезу" одного нашего знакомого, которую с водительского места Tahoe практически не было видно.... В общем, будьте аккуратны при передвижении по городским улочкам.

Забегая вперед, скажу, что слоном в посудной лавке автомобиль себя чувствовать не будет, но сперва поговорим о внешности, хотя описать ее будет довольно сложно, примерно, как рассказать о большом кирпиче или булыжнике, потому что, подходя к этому автомобилю, в голове возникают именно эти ассоциации. Наверное, кирпич, это несколько грубо, поэтому остановимся на более обтекаемых понятиях - монумент и глыба. Впрочем у Tahoe есть одна интересная черта- отсутствие пафоса. Здесь я опять возвращаюсь к Cadillac Escalade, где пафоса было много: гигантский гриль - решетка радиатора, море хрома , гигантские колеса, оптика в виде футуристичных клинков. В Tahoe всего этого нет - он, банально, проще: оптика стандартная, хрома минимум, если говорить об американских автомобилях. Правда, у меня возникла некоторая дилемма - с одной стороны, отсутствие китча - плюс, с другой стороны, автомобиль, без всех "люксовых" штрихов, несколько теряет в индивидуальности, как старый рокер, который пусть и носит кожаную куртку, но вынимает почти все клепки и причесывает свой хаер. В оправдание можно сказать, что совсем недавно было представлено уже пятое поколение Chevrolet Tahoe, где с внешним видом произошли приятные метаморфозы.

Пока вы будете мечтать о новом Tahoe, который обязательно доедет до наших краев через пару лет, скажу несколько слов о салоне нашего подопытного. Здесь тоже имеет место быть упрощение, если мы сравниваем салон с аналогичным у Escalade. Однако, простота играет в нашем случае только на руку, так как он банально выглядит качественнее. Дело в том, что здесь нет, такой эклектики материалов и разных фактур, как в старшем брате - кожа и приятные вставки под дерево вот и все украшения, однако, при этом салон выглядит дорого и солидно. К эргономике, к слову претензий нет за исключением, пожалуй, традиционных "американизмов" – кочерги - селектора передач и педали стояночного тормоза. Впрочем, ко всем этим вещам быстро привыкаешь. Чего у салона не отнять, так это его простора. Замечу, что автомобиль предлагается в семиместном исполнении, причем все семеро человек смогут разместиться внутри с комфортом. Кстати, задний ряд сидений выполнен в виде двух капитанских кресел, тогда как галерка - типичный диван. К слову, о креслах, они удобны, правда, им не хватает одной важной вещи - продольных регулировок. Впрочем, эти замечания применимы лишь к задним местам. Передние кресла хороши без всяких оговорок - усесться в них сможет любой, благодаря широкому диапазону регулировок, однако, некоторые опции, вроде массажа, который есть у "Эскалэйда", нашему подопытному не положены по статусу. Пару слов хочется сказать о магнитоле. У нас, кстати, здесь установлена акустика Bose с десятью динамиками, которая звучит весьма неплохо. Поддерживаются все форматы, включая DVD. Правда, важно здесь даже не это, а крайне приятные органы управления. Да, здесь сенсорный экран, но он дополнятся физическим управлением с помощью обычных кнопок, которые очень удобны, особенно после глюков на сенсорных панелях у Escalade... В целом, мультимедийный комплекс богат на возможности. По американской традиции, в автомобиле присутствуют мониторы для задних пассажиров и целая россыпь розеток и USB-разъемов, на секундочку, 12 штук. Так что семья и дети будут довольны.

Теперь настала пора поговорить о том, как этот танк способен передвигаться. Надо сказать, что делает он это сравнительно неплохо, ведь под капотом расположился знаменитый двигатель объемом 6.2 литра, который в версии с высокой форсировкой заставляет очень шустро передвигаться легендарные "Корветы". Надо отметить, что на предыдущем поколении модели стоял "маленький" мотор 5.3, и это также было отличительной чертой Tahoe, так как на прошлом Escalade, по старшинству, стоял шестилитровый агрегат. Впрочем, это лирика, а истина заключается в том, что, несмотря на объемы, двигатель не очень-то и прожорлив. Да, в городе автомобиль будет потреблять около 17-20 литров, но на трассе, можно уложиться и в десятку, правда, если не гнать. В нормальном темпе Tahoe будет потреблять около 13 литров. Во многом такие показатели достигаются за счет системы Active Fuel Management. Она работает следующим образом, изначально мы двигаемся на "полном" моторе V8, затем в дело включается электроника, которая анализирует условия движения автомобиля. В спокойном ритме, когда необходима относительно небольшая мощность, система делит двигатель пополам, отключая половину цилиндров. Возвращаясь к динамике, скажу, что автомобиль умеет ехать быстро. В режиме "тапок в пол" Tahoe разгоняется до сотни секунд за восемь. Недурно для трехтонной махины. Есть некоторые вопросы к автоматической коробке, которая, увы, ведет себя несколько вальяжно – допускает задержки при переключениях. Правда, за тяговитым движком этого практически не замечаешь. Некоторые вопросы вызывает подвеска. Как и в Escalade здесь установлена система Magnetic Ride Control. Заниматься описанием не будем, его вы можете, как раз прочитать в тесте про Escalade. Cкажем только, что амортизаторы этого класса умеют менять свою жесткость в зависимости от дорожных условий. К сожалению, пришлось столкнуться уже со знакомыми проблемами - подвеска иногда сбоит, особенно замечаешь это в городе, где всегда что-то ремонтируется и неровности на каждом шагу. Вот вам пример - едешь себе спокойно, а на пути яма, ты ловишь ее колесом, которое резко уходит вниз, блок управления начинает бить тревогу и "напрягает" амортизатор. Вот только происходит все это в неподходящий момент. Подвеска жестко принимает удар при выходе из ямы, поскольку амортизатор стал "несгибаемым костылем".

Еще одной ложкой дегтя в этом американском великолепии являются тормоза, которые откровенно слабы. Нет, они есть, но тормозит машина, будто электричка или корабль, с другой стороны мы вспоминаем массу внедорожника и все встает на свои места. К слову о массе и шасси, будьте готовы к кренам при поворотах, все же у нас тяжелый рамный внедорожник с задней зависимой подвеской. Зато прямую он держит стабильно, чем и наслаждаешься. Между прочим, по прямой вы сможете двигаться очень долго - благодарим за это столитровый бак. Есть, кстати, две запретные зоны, куда бы я все же не стал соваться на этом автомобиле. Первая - бездорожье, забудьте про него. Да, у автомобиля есть полный привод, но внедорожником он является только на словах. Его максимум - грунтовый проселок, а дальше смысла ехать нет, ибо существует неиллюзорный шанс закопаться, машина то тяжелая. Добавьте к этому очень низкие свесы, которыми вы будете загребать все, что попадется, да и, согласитесь, оторвать, например, передний бампер будет очень неприятно. Справедливости ради, еще зимой мы прогнали Tahoe по снежной целине, и он по началу прекрасно пер как крейсер, благо мотор позволял, но итог был один - закапывался, да так, что потом приходилось вытаскивать двумя "Нивами"... . Вторая область куда бы я не рекомендовал вам ездить, как ни странно, город. Да, по улицам столицы рассекают сотни подобных красавцев. Да, за рулем вы даже практически не будете ощущать себя слоном в посудной лавке, потому что, электронных помощников - целая россыпь. Только есть вопрос, а нужно ли это делать в принципе, нужно ли загонять машину в рамки города, и буквально душить ее им, а потом расстраиваться гигантским расходом... неудобством парковки и много еще чем. То ли дело, выехал на трассу и получил буквально другую машину, потому что автомобиль создан для хайвеев.

В конце надо обязательно сделать определенный вывод. Он, в свою очередь, будет аналогичен тому, который я привел в тест-драйве Cadillac Escalade. Перед нами сухопутный корабль, машина на которой долгие поездки приносят не муки, а удовольствие и хорошие эмоции. Но интересное дело получается, на уровне ощущений, я, за рулем Tahoe смог больше проникнуться американским духом. Возможно потому, что он проще, честнее, без лишней люксовой мишуры, за которой скрываются настоящие ценности американского автомобиля - огромные размеры и объемы, паровозная тяга, и превосходный комфорт. Приятно, что и новое поколение Chevroelt Tahoe доберется до нас. Правда, там нас уже будут ждать и новый дизайн, и новые технологии, например, переход на независимую подвеску. И с одной стороны, технический, да и любой прогресс - это хорошо. С другой стороны, хочется надеяться, что дух машины не пропадет за ним, в конце концов, как пелось в одной замечательной песне: «ретро-артист должен быть «форевер янг».



Технические характеристики Chevrolet Tahoe ГАБАРИТЫ, ММ 5181х2044х1889 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ 2946 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 200 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 433–2681 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 2577 ТИП ДВИГАТЕЛЯ бензиновый V8 РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 6162 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ / МИН 426/5600 МАКС. МОМЕНТ, Н•М, ПРИ ОБ / МИН 623 / 4100 ТРАНСМИССИЯ Автомат – 8 ступеней ПРИВОД Подключаемый полный МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 193 РАЗГОН 0 – 100 КМ/Ч, С 6.3 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л / 100 КМ 13.5 ЕМКОСТЬ БАКА, Л 98.4