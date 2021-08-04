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Шевроле Тахо

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Chevrolet Tahoe (2021) на стоянке
«По выходу из аэропорта Салехарда нас ожидало шесть крупнокалиберных кирпичей темных и светлых цветовых оттенков»- шутка, конечно, но Tahoe действительно громаден!
Chevrolet Tahoe (2021) вид сбоку
Новая оптика, новые выштамповки на кузовных панелях – все эти детали формируют узнаваемый стиль
Chevrolet Tahoe (2021) салон
Салон прост, но материалы отделки качественные
Chevrolet Tahoe (2021) управление климатом
Минимум сенсоров – максимум кнопок. Все управление завязано на них
Chevrolet Tahoe (2021) 10АКПП
Даже селектор АКПП выполнен в виде кнопочного блока, но пользоваться всем удобно!
Chevrolet Tahoe (2021) монитор
Мультимедийная система отличная – за звук отвечают специалисты Bose
Chevrolet Tahoe (2021) монитор для задних пассажиров
Для задних пассажиров есть свои сенсорные экраны. Контент можно получать через Miracast, Apple TV и Chromecast. Обычные интерфейсы USB, Bluetooth, HDMI – также присутствуют
Chevrolet Tahoe (2021) салон
В плане пространства полный порядок – его в избытке
Chevrolet Tahoe (2021) салон
Кресла второго ряда можно сдвигать в диапазоне четырнадцати сантиметров
Chevrolet Tahoe (2021) третий ряд
Посадочные формулы: либо 2+3+3 (8 мест), либо 2+2+3 (семь мест)
Chevrolet Tahoe (2021) вид спереди
Переход на новую платформу «подарил» Tahoe независимую многорычажную подвеску сзади, что положительно сказалось на управляемости
Chevrolet Tahoe (2021) вид спереди
На автострадах автомобиль себя демонстрирует самым лучшим образом
Chevrolet Tahoe (2021) вид спереди
Пневматическая подвеска, самоблокирующийся дифференциал, понижающие передачи в трансмиссии – неплохой арсенал для покорения бездорожья
Chevrolet Tahoe (2021) вид спереди
К сожалению, в такой стезе Tahoe будет чувствовать себя неуютно. Во-первых, пневмоподвеска не меняет клиренс в большую сторону — она может лишь опустить кузов
Chevrolet Tahoe (2021) вид сбоку
Во-вторых, Tahoe тяжел – две с половиной тонны. Шансы «засесть» очень высоки
Chevrolet Tahoe (2021) вид сзади
В третьих, дорожный просвет под задними рычагами подвески всего 14 сантиметров, что очень немного
Chevrolet Tahoe (2021) вид сверху
Так что лучше передвигаться на Tahoe по хайвеям и на далекие расстояния – здесь он великолепен

В свое время мне удалось поездить и на Chevrolet Tahoe, и за рулем его премиального собрата – Cadillac Escalade. Тогда я отмечал, что эти машины лучше всего передают дух сухопутного американского дредноута - огромного и комфортного корабля. В США уже появилось новое поколение этих великанов и мне, зная, что они приедут в Россию, очень хотелось с ними познакомиться. Некоторое время назад мне выпала возможность опробовать новый Chevrolet Tahoe на дорогах Ямала и должен вам сказать, что во многом этот SUV стал действительно восприниматься по-новому, но кое-что не изменилось вовсе!

Возьмем, к примеру, визуальное восприятие. «По выходу из аэропорта Салехарда нас ожидало шесть крупнокалиберных кирпичей темных и светлых цветовых оттенков», - так шутливо высказывался мой коллега, записывая краткое видео для своих соцсетей. Конечно же, он ради ситуативного юмора утрировал, но глобально он прав – Tahoe как был громадиной, так ей и остался. Скажем больше – со сменой генерации он даже прибавил в размерах – длина увеличилась на 16 сантиметров. Про цифры мы еще поговорим, а пока сосредоточимся на внешности. Что мы имеем: новая оптика, новые выштамповки на кузовных панелях – все эти детали формируют узнаваемый стиль. В то же время, если сравнивать новый Tahoe c Escalade, то он выглядит куда проще собрата. Поясню, в прошлом поколении – это не так бросалось в глаза, а в новой генерации и минимум хрома, и простая форма задних фонарей и колеса меньшего радиуса. Похоже, что в GM решили нагляднее демонстрировать факт того, что Escalade и Tahoe – машины для совершенно разных людей.  Занятный факт, на версии для домашнего рынка Tahoe щеголяет хромом (пусть и в меньшей степени), наш же автомобиль был затянут в черный глянец. Оказалось, что от владельцев поступали жалобы на то, что хромированное покрытие слабо сопротивляется нашим реагентам, вот и было принято решение произвести замену.

Теперь в салон. Начнем с главного, автомобиль всегда будет предлагаться в трехрядном исполнении. Разница будет заключаться лишь в том, что второй ряд может быть выполнен либо в виде двух капитанских кресел, либо в виде сплошного дивана. Соответственно, получаем две разные посадочные формулы: либо 2+3+3 (8 мест), либо 2+2+3 (семь мест).  В начале я не зря заговорил про цифры. Те шестнадцать сантиметров ушли не в свесы, а в увеличение колесной базы, а это, соответственно, положительно сказалось на пространстве в салоне.  Я уверен, вы сможете почувствовать это на себе, потому как третьему ряду сидений досталось 25 сантиметров свободного пространства в ногах, так что теперь там сидеть можно с комфортом. Кресла второго ряда получили механизм продольной регулировки - запас в 15 сантиметров тоже можно признать значительным. Этот факт еще и облегчил возможность посадки на третий ряд. Увеличился и багажник, теперь он вмещает в себя 722 литра. Да, американцы делают замеры по своим технологиям, высчитывая полезный объем от пола до потолка, но ведь в прошлом поколении было и того меньше – 433 литра, а учитывая, что одним из предназначений Tahoe является роль семейного транспорта, лишние литры здесь на вес золота.

Что же до самого салона, то здесь откровений хватает. Знаете, если европейские производители обнаружили в себе страсть и повсеместному использованию сенсорного управления, то американцы принадлежат к другому лагерю – к кнопочному. Их здесь, что называется, до черта (даже селектор КПП выполнен в таком ключе), но... снимаю шляпу перед теми, кто работал над эргономикой – вам удалось оформить эту массу кнопок в удобные контроллеры, да так удачно, что всем пользуешься не глядя. Разумеется, с оснащением здесь полный порядок – двухзонный климат-контроль, цифровая приборка, беспроводные зарядки для телефонов, достойная мультимедийная система со звуком от Bose, двумя сенсорными экранами сзади и возможностью получать контент через Miracast, Apple TV и Chromecast. Обычные интерфейсы USB, Bluetooth, HDMI – также присутствуют. Отдельное спасибо GM, что не стали гнаться за модой и оставили в строю обычные приводы USB-A. Нет, USB-C здесь тоже имеются, но не так много, как, например, в Volkswagen Multivan, где альтернативы им не было.  Впрочем, когда начинаешь углубляться в детали, замечаешь, что электропривод есть только на передних креслах, массажа кресел нет вовсе, автоматические стеклоподъемники есть только спереди. Так что друзья, тут у нас с вами комфорт-класс, а не люкс. Хотите всего вышеперечисленного – тогда смотрите в сторону Escalade. Вот там роскоши до краев и с горкой. Будет все: и натуральная кожа на передней панели и дверных картах, и вставки из натурального дерева с металлизированными прожилками, и кресла с вентиляцией и массажем, и дополненная реальность, и динамики в подголовниках, и цифровая панель приборов на 21 дюйм, и многое другое.

Ладно, пора в путь. Благо в дороге должно раскрыться главное новшество Tahoe.  На момент знакомства с машиной я уже знал, что автомобиль переехал на новую платформу и получил многорычажную подвеску сзади, так что осталось попробовать все это на деле. Что сказать – изменения в поведении машины есть и заметные! Прошлый Tahoe любил напоминать о себе в поворотах солидными кренами и желанием уйти с траектории – теперь почти все это отправилось в прошлое – устойчивость в виражах и на прямой стала гораздо лучше. Кстати, электроусилитель руля прошел перекалибровку, так что траекторию направления движения пишешь куда четче – минули, в общем, те дни, когда ты поворачивал баранку на 10-15 градусов, а машина никак на это не реагировала.

К сожалению, к подвеске у меня есть вопросы. Здесь, как и у предшественника, но в купе с пневмобаллонами, установлены амортизаторы Magnetic Ride Control – они умеют менять свою жесткость в зависимости от дорожных условий. Помнится, что на прошлом Tahoe я отметил, что подвеска иногда сбоит, не успевая отрабатывать неровности. На новом Tahoe система прошла апгрейд, но сбои остались. На раздолбанных дорогах Ямала, где всегда что-то ремонтируется и неровности на каждом шагу, они проявились наиболее явно. Вот вам пример - едешь себе спокойно, а на пути яма, ты ловишь ее колесом, которое резко уходит вниз, блок управления начинает бить тревогу и "напрягает" амортизатор. Вот только происходит все это в неподходящий момент. Подвеска жестко принимает удар при выходе из ямы, поскольку амортизатор стал "несгибаемым костылем". В оправдание автомобиля скажу, что количество таких ситуаций уменьшилось.

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Я упомянул пневмоподвеску не случайно. На машину она устанавливается штатно, как и задний самоблокирующийся дифференциал. На первый взгляд все это тянет на какой-никакой, но внедорожный арсенал, особенно с понижающими передачами в трансмиссии. Поднял подвеску повыше – включил блокировку, понижайку и поехал в пампасы. Огорчу вас, но такого не будет. Бездорожье – не стезя Chevrolet Tahoe. Во-первых, пневмоподвеска не меняет клиренс в большую сторону — она может лишь опустить кузов на пару сантиметров на скорости или на пять сантиметров при остановке — для облегчения посадки в салон. Во-вторых, Tahoe тяжел – две с половиной тонны это вам не шутки, так что все пампасы лучше проходить ходом, если в натяг, то можно попросту закопаться и засесть.  А с «ходом» надо быть максимально аккуратным, потому что «пункт А» - у нас достаточно низкие свесы. «Пункт Б» - дорожный просвет невелик.  Вы мне, конечно же, возразите: “у нас же 22 сантиметра под защитой!”. Вы будете правы, но задние рычаги подвески, например, отделяют от земли лишь скромные 14 сантиметров, и вот эти вот рычаги становятся неплохим плугом…

Так что на Tahoe лучше ездить по ровным долгим и гладким хайвеям. Вот в таких условиях все будет на уровне – и комфорт, и плавность хода, и динамика. Да, динамика здесь достойная – под капотом прекрасный V8 на 343 лошадиные силы. Согласен, предшественник с его 426 «конями» был мощнее и разгонялся до сотни за 6,5 секунды, но знаете, 7,9 на текущем SUV – тоже неплохо и весьма. Трансмиссия -10-ступенчатый «автомат». Через водительский интерфейс можно выбрать несколько режимов движения: «спорт», «круиз» и так далее. Я попробовал все и констатирую, что разница между ними сводится к различиям работы трансмиссии – где-то« автомат» «щелкает» передачами быстрее, а где-то медленнее. Порадовал расход – 13 литров в смешанном цикле – очень неплохо для такого гиганта.  Здесь я сделаю маленькую оговорку - на моторе установлена система отключения части цилиндров. На прошлом поколении Tahoe отключалось до четырех «горшков» из восьми, на новом – до шести. Да, вы не ослышались, громадный Tahoe способен передвигаться на двух цилиндрах! Загвоздка в том, что система работает на полном автомате в соответствии с 17-ю заложенными режимами работы, так что ты даже не узнаешь сколько цилиндров работают в данный момент. Жаль, что на тесте не было машин с дизельным мотором! Вот, что мне точно хотелось бы попробовать, благо на примере Cadillac XT4 я понял, что GM и дизель – это совместимо! Трехлитровый дизелек развивает 282 лошадиные силы, что несколько меньше, чем у бензинового V8, зато по крутящему моменту дизель даст ему фору – 625 Нм против 519 Нм. Так что, как только машины с дизелем появятся в пресс-парке, мы обязательно познакомимся и с ними!

Итог -  приятно видеть, что американцы постепенно изымают из конструктива своих SUV архаичные элементы. Модернизации лишь идут автомобилю на пользу, не влияя на его сильные стороны. Tahoe по-прежнему бравирует огромными размерами и объемами, паровозной тягой, и превосходным комфортом. Привнесение технических новшеств не изменило дух машины, а это, на мой взгляд, самое главное.

     

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CHEVROLET TAHOE

ГАБАРИТЫ, ММ

5352х2057х1925

КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ

3071

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

203

ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л

722–3480

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

2568

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

бензиновый V8

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ

5327

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ / МИН

343/5600

МАКС. МОМЕНТ, Н•М, ПРИ ОБ / МИН

519 / 4100

ТРАНСМИССИЯ

Автомат – 10 ступеней

ПРИВОД

Подключаемый полный

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

180

РАЗГОН 0 – 100 КМ/Ч, С

8

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л / 100 КМ

14.5

ЕМКОСТЬ БАКА, Л

91

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