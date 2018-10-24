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Citroen C3 Aircross: гардероб с нарядами
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Ситроен Ц3 Эйеркросс

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Citroen C3 Aircross 2018 вид спередиCitroen C3 Aircross 2018 вид сбокуCitroen C3 Aircross 2018 вид сзадиCitroen C3 Aircross 2018 салонCitroen C3 Aircross 2018 приборная панель
Citroen C3 Aircross 2018 монитор
Информационный цветной дисплей находится в поле зрения водителя
Citroen C3 Aircross 2018 выбор режима трансмиссии
Система Grip Control облегчает движение на скользком покрытии и на пересеченной местности
Citroen C3 Aircross 2018 площадка для беспроводной зарядки
Площадка для беспроводной зарядки смартфонов – опция, лишающая консоль подстаканников
Citroen C3 Aircross 2018 передние креслаCitroen C3 Aircross 2018 багажное отделениеCitroen C3 Aircross 2018 задний диван

Инженеры и дизайнеры наделили французский кроссовер умением трансформироваться так, чтобы нравиться как можно большему числу женщин

Кроссовер Citroen C3 Aircross занимает особое положение в семействе имиджевых компактов. И дело не только в его авангардной внешности, моментально захватывающей внимание, – изюминка модели в том, что покупатель получает широчайшие возможности персонификации ее экстерьера и интерьера, и это настоящий магнит для женщин, которые могут подстроить автомобиль под свой гардероб и вкус. Следует добавить еще и широкие возможности по трансформации салона, выбор из нескольких моторов и трансмиссий, а также щедрый набор комфортных опций и электронных помощников. Неудивительно, что женщины охотно клюют на такую приманку, их доля в списке покупателей составляет сегодня 60%, и цены, стартующие с отметки 1 127 000 рублей, как видим, не являются помехой. 

Праздник стиля

По мнению Евы Моторной, C3 Aircross – своего рода антидепрессант. «Вышла из дома в плохом настроении, подошла к французской «красотке», села в авангардный салон, и на душе стало веселее», – делится наш эксперт. Экстерьер кроссовера, по ее наблюдению, – редкая смесь провокации и гармонии. «В салоне же чувственные формы рукоятки ручника, дефлекторы вентиляции, похожие на щупальца осьминога, оцилиндрованные поверхности передней панели переполнены стилем и навевают воспоминания о парижских улочках, музеях, бутиках», – замечает Ева.

То, что интерьер разрабатывался с прицелом в первую очередь на женщин, подтверждается и эргономикой. «Посмотрите, насколько миниатюрны заслонки воздуховодов и внутренние ручки дверей! Их явно кроили под женскую руку», – убеждена Моторная. В то же время инженеры постарались, чтобы эксплуатировать машину было максимально удобно. «Мне нравится, что этот автомобиль высокий, с широкими дверными проемами, что его кузов защищен пластиковыми накладками и что у багажника небольшая погрузочная высота. В салоне светло благодаря огромному панорамному люку, а сзади предусмотрены боковые солнцезащитные шторки. А еще при необходимости вы можете сдвинуть диван продольно в диапазоне 15 см, а также полностью сложить спинку переднего пассажирского кресла», – перечисляет Ева понравившиеся ей моменты.

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Однако она нашла и несколько деталей, которые женщин вряд ли порадуют. «Досадно, что колесо регулировки наклона сиденья водителя находится в труднодоступном левом торце и механизм настройки туговат. А еще некоторые элементы помещены в слепую зону, например, тумблеры обогрева кресел и клавиши «Спорт» и «Снег» на консоли приходится буквально выискивать», – сетует Моторная.

Заряд энергии

Набор электронных ассистентов C3 Aircross – это прежде всего аксессуары для молодой современной женщины. Еве особенно понравилась беспроводная зарядка у прилива консоли – не нужно захламлять салон проводами, искать USB-слоты, в которых, кстати, здесь нет недостатка. Мультимедиа с 7-дюймовым планшетом на передней панели – еще один повод для похвалы. «Сегодня многие ругают автопроизводителей за отказ от аналоговых кнопок в пользу сенсорных экранов, но в случае с нашим испытуемым такая критика  ничем не оправдана, – делится мнением наша тест-пилотесса. – Задавать настройки климат-контроля, аудиосистемы и навигации через центральный дисплей очень удобно, управление организовано – как в привычном для меня iPad. Или взять картинку с камеры заднего вида: яркая, внятная, с возможностью вывода изображения «с высоты птичьего полета». Отлично работает и система предупреждения столкновений. Сдавала назад рядом с травой и кустами – электроника задействовала автоматическое торможение, решив, что я еду в стену. Машина неистово пищала, а на дисплее вспыхивали желтым опасные для маневров зоны. Мне кажется, такая опека – то, что нужно для начинающих водить девушек.

Связка французского бензинового 1,2-литрового 110-сильного турбомотора и японского 6-диапазонного «автомата» не превращает нашего испытуемого в спорткар, но, по словам Моторной, у кроссовера бодрый характер, особенно если активировать «спортивный» режим трансмиссии. «Для меня принципиально, чтобы машина живо реагировала на «газ» при ускорениях в городской толчее. У C3 Aircross с этим проблем нет. Нажал на педаль – получил резкое ускорение. Скорость, к слову, удобно отслеживать на выдвигающемся из передней панели проекционном экранчике», – рассказывает Ева.

Понравились нашему эксперту также калибровки подвески и руля. «Машина немного жестковата на неровностях. Однако такие настройки выливаются в хорошую управляемость для машины с достаточно высоким кузовом. Кроссовер уверенно тормозит и не рыскает на скорости, как следствие, я чувствую себя уверенно. Высокий же клиренс и фирменная система Grip Control – отличное подспорье, когда нужно съехать с асфальта», – подытоживает Моторная. 

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