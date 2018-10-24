Инженеры и дизайнеры наделили французский кроссовер умением трансформироваться так, чтобы нравиться как можно большему числу женщин

Кроссовер Citroen C3 Aircross занимает особое положение в семействе имиджевых компактов. И дело не только в его авангардной внешности, моментально захватывающей внимание, – изюминка модели в том, что покупатель получает широчайшие возможности персонификации ее экстерьера и интерьера, и это настоящий магнит для женщин, которые могут подстроить автомобиль под свой гардероб и вкус. Следует добавить еще и широкие возможности по трансформации салона, выбор из нескольких моторов и трансмиссий, а также щедрый набор комфортных опций и электронных помощников. Неудивительно, что женщины охотно клюют на такую приманку, их доля в списке покупателей составляет сегодня 60%, и цены, стартующие с отметки 1 127 000 рублей, как видим, не являются помехой.

Праздник стиля

По мнению Евы Моторной, C3 Aircross – своего рода антидепрессант. «Вышла из дома в плохом настроении, подошла к французской «красотке», села в авангардный салон, и на душе стало веселее», – делится наш эксперт. Экстерьер кроссовера, по ее наблюдению, – редкая смесь провокации и гармонии. «В салоне же чувственные формы рукоятки ручника, дефлекторы вентиляции, похожие на щупальца осьминога, оцилиндрованные поверхности передней панели переполнены стилем и навевают воспоминания о парижских улочках, музеях, бутиках», – замечает Ева.

То, что интерьер разрабатывался с прицелом в первую очередь на женщин, подтверждается и эргономикой. «Посмотрите, насколько миниатюрны заслонки воздуховодов и внутренние ручки дверей! Их явно кроили под женскую руку», – убеждена Моторная. В то же время инженеры постарались, чтобы эксплуатировать машину было максимально удобно. «Мне нравится, что этот автомобиль высокий, с широкими дверными проемами, что его кузов защищен пластиковыми накладками и что у багажника небольшая погрузочная высота. В салоне светло благодаря огромному панорамному люку, а сзади предусмотрены боковые солнцезащитные шторки. А еще при необходимости вы можете сдвинуть диван продольно в диапазоне 15 см, а также полностью сложить спинку переднего пассажирского кресла», – перечисляет Ева понравившиеся ей моменты.

Однако она нашла и несколько деталей, которые женщин вряд ли порадуют. «Досадно, что колесо регулировки наклона сиденья водителя находится в труднодоступном левом торце и механизм настройки туговат. А еще некоторые элементы помещены в слепую зону, например, тумблеры обогрева кресел и клавиши «Спорт» и «Снег» на консоли приходится буквально выискивать», – сетует Моторная.

Заряд энергии

Набор электронных ассистентов C3 Aircross – это прежде всего аксессуары для молодой современной женщины. Еве особенно понравилась беспроводная зарядка у прилива консоли – не нужно захламлять салон проводами, искать USB-слоты, в которых, кстати, здесь нет недостатка. Мультимедиа с 7-дюймовым планшетом на передней панели – еще один повод для похвалы. «Сегодня многие ругают автопроизводителей за отказ от аналоговых кнопок в пользу сенсорных экранов, но в случае с нашим испытуемым такая критика ничем не оправдана, – делится мнением наша тест-пилотесса. – Задавать настройки климат-контроля, аудиосистемы и навигации через центральный дисплей очень удобно, управление организовано – как в привычном для меня iPad. Или взять картинку с камеры заднего вида: яркая, внятная, с возможностью вывода изображения «с высоты птичьего полета». Отлично работает и система предупреждения столкновений. Сдавала назад рядом с травой и кустами – электроника задействовала автоматическое торможение, решив, что я еду в стену. Машина неистово пищала, а на дисплее вспыхивали желтым опасные для маневров зоны. Мне кажется, такая опека – то, что нужно для начинающих водить девушек.

Связка французского бензинового 1,2-литрового 110-сильного турбомотора и японского 6-диапазонного «автомата» не превращает нашего испытуемого в спорткар, но, по словам Моторной, у кроссовера бодрый характер, особенно если активировать «спортивный» режим трансмиссии. «Для меня принципиально, чтобы машина живо реагировала на «газ» при ускорениях в городской толчее. У C3 Aircross с этим проблем нет. Нажал на педаль – получил резкое ускорение. Скорость, к слову, удобно отслеживать на выдвигающемся из передней панели проекционном экранчике», – рассказывает Ева.

Понравились нашему эксперту также калибровки подвески и руля. «Машина немного жестковата на неровностях. Однако такие настройки выливаются в хорошую управляемость для машины с достаточно высоким кузовом. Кроссовер уверенно тормозит и не рыскает на скорости, как следствие, я чувствую себя уверенно. Высокий же клиренс и фирменная система Grip Control – отличное подспорье, когда нужно съехать с асфальта», – подытоживает Моторная.