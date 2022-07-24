Citroen C3 Aircross

Рестайлинговый вариант французского кроссовера предложил россиянкам смесь авангардного стиля и европейских дорожных повадок

Как бороться с серостью за окном, плохим настроением и житейскими трудностями, женщины знают хорошо. Одни устраивают себе целительный шопинг, другие налегают на конфеты, третьи идут в фитнес центр или переодеваются в яркую одежду. Городской кроссовер Citroen С3 Aircross – еще одно небанальное средство уйти от проблем. Уже один внешний вид «француза» прогоняет депрессивные мысли. Тем более что после рестайлинга этот «малыш» приобрел совершенно провокационную «физиономию», напоминающую то ли летающую стрекозу, то ли ползущего краба, а десятки вариантов персонализации внешности и интерьера позволят модницам выбрать непроходную комбинацию цветов и фактур.

Модный уют

Разработчики не скрывают – эта модель создавалась в расчете преж­де всего на женщин, которым слегка за тридцать. Чем обновленный С3 Aircross готов очаровать таких покупательниц помимо дерзкого «фасада»? На мой взгляд, форм фактором. При длине 4154 мм «француз» получился на 146 мм короче Hyundai Creta и на 41 мм – Kia Soul, которые видятся основными конкурентами. Так и парковаться легче, и в городской толчее спод­ручнее, тем более что в С3 Aircross сидишь высоко и четко ощущаешь габариты кузова.

Пластиковые накладки защищают арки и выступающие части бамперов, но их нет на дверях. Так, конечно, гламурнее, однако в плане практичности, как ни крути, это не лучшее решение. Ведь от ударов дверями других автомобилей на плотной парковке никто не застрахован. Да и серебристая канва переднего бампера, глядишь, «копнет» землю при съезде на проселок. В общем, перед нами классический городской модник.

Уютный салон с обилием округлых элементов не даст заскучать. Дефлекторы вентиляции регулируешь без усилия, причем заслонки воздуховодов явно выточены под женскую руку. Тачскрин теперь 9-дюймовый (в ходе обновления прибавил пару дюймов) и стал нагляднее, хотя масштаб «оцифровки» мог быть и побольше. Моя главная придирка – к неудобным колесикам регулировки подогрева в торце передних кресел. Да и с электрическим ручником женщине было бы управляться удобнее, чем с классической «кочергой» стояночного тормоза. С другой стороны, «француза» можно вооружить удобнейшим проектором данных на экран перед лобовым стеклом, которого нет почти ни у одного из конкурентов. Жаль только, что тестовая машина такой опции была лишена.

А вот и еще одна важная деталь – передние сиденья теперь делают по той же технологии, что и для «старшего» кроссовера С5 Aircross. Кроме усиленной поддержки здесь применен пенополиуретановый наполнитель, принимающий форму тела, – неудивительно, что за рулем практически не устаешь. Задний ряд сдвигается на 150 мм, а объем багажника при этом увеличивается с 410 до 520 л. Еще один козырь отсека – двойной пол. Под перегородку так и просятся зонтики, обувь или спортивная экипировка.

Мягкие манеры

С3 Aircross предлагается в России в двух версиях. Автомобиль с 1,6-лит­ровым турбодизелем на 92 л.с. и 5-ступенчатой механикой, как мне кажется, – чисто мужской вариант (что бы там ни говорили маркетологи), а вот кроссовер с бензиновым 1,2-литровым 110-сильным турбодвигателем и 6-диапазонным автоматом также очевидно адресован девушкам. И дело, кстати, не только в двух педалях и отсутствии необходимости портить туфли, выжимая сцепление. Просто у машины с классическим автоматом покладистый характер. Она плавно стартует и так же линейно набирает скорость. И хотя АКП на полсекунды «задумывается», прежде чем переключиться «вниз», этот Citroen на поверку оказывается бодрым и, я бы сказала, азартным.

Ощущение спортивности усиливают информативный руль и цепкие тормоза, которые, впрочем, осаживают машину деликатно. Подвеска тоже подходит для активной езды – автомобиль лишь слегка кренится в поворотах, даже несмотря на высокий уровень крыши и клиренс 175 мм. Оборотная сторона такой собранности – ощутимая тряска на разбитых дорогах. До явного дискомфорта не доходит, но тычки от неровностей трассы передаются на руль и кузов.

Легкому бездорожью этот «фран­цуз» противопоставляет дос­тойную геометрическую проходимость и фирменную систему Grip Control. Самым действенным при движении в снегу или раскисшей колее оказался режим «Грязь». Как вариант, можно выбрать установки «Снег», «Песок» или попросту отключить ESP. К слову, в отличие от многих «переднеприводников» С3 Aircross отнюдь не беспомощен, когда нужно заехать, к примеру, на обледеневшее парковочное место или забраться вверх по скользкому склону.

В общем, дело за малым – собрать от двух до трех миллионов рублей, столько дилеры просят за различные версии модели. Кто-то скажет, что за такие деньги можно приобрести что-нибудь крупнее и попроще, но заряд эмоций от истинно французского стиля, которые щедро дарит С3 Aircross, в этом случае вряд ли получишь.