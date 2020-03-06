Глядя на этот автомобиль, в моей голове сразу звучат слова песни «стильный оранжевый галстук моим верным спутником стал». Да, Citroen C3 Aircross долгое время был моим верным спутником и за весь период теста, я понял, что стиля в этом автомобиле хоть отбавляй, однако некоторые технические аспекты вызывают вопросы

Да, стиль французские автопроизводители всегда ставили и ставят во главу угла. В конце концов это очевидно, особенно когда твоя страна ассоциируется с модой, гламуром и хорошим вкусом. Если рассматривать автомобиль именно с точки зрения внешности, то C3 Aircross даже потянет на звание символа Франции. Поясню, его дизайн разительно отличается от других автомобилей. Когда я увидел автомобиль вживую, то в моей голове возникли мысли о какой-то квинтэссенции пузыря, апельсинов и некой биомассы. Отбросив такую неприличную лирику, скажу, что автомобиль выглядит действительно ярко - красивый серый цвет, который вживую отдает бежевым, в сочетании с рыжими вставками (всего около 90 цветовых комбинаций), двухэтажная оптика в стиле старших моделей С4 Picasso (ныне С4 Space Tourer), диски со сложным рисунком - все это выделяет его на фоне остальных участников дорожного движения. Замечу, что при всем при этом, автомобиль не выглядит пестро. Нет такой ультрафиолетовой яркости и буйства форм как у некоторых японских насекомых. Салон, между тем, является модным продолжением внешности. В основном, это проявляется в деталях вроде необычного селектора ручного тормоза, но и отделка тоже не отстает, да в материальном плане она дешевая, но не скучная, например, пластик, имеет интересную фактуру, кстати , приборная панель обита тканью - необычный ход. Можно сказать, что интерьер явно делали люди, а не компьютерная программа с искусственным интеллектом, клепающая одинаковые салоны по одинаковым лекалам.

Жаль только, что за красотой салона скрывается несколько странная эргономика. Нет, пожалуй это неправильная формулировка, ругать эргономику не хочется, но как сказал кто-то из моих коллег однажды: «нет ни одного французского автомобиля, в котором за стильным экстерьером и салоном не было хотя бы одного эргономического просчета». Начнем, разумеется с хорошего, здесь я должен вернуться обратно к внешнему облику и заметить, что C3 воспринимается скорее, как компактвэн, а не кроссовер, такие уж у него пропорции «пухловато-округыле». Кстати, габариты нашего подопытного следующие: 4155х1765х1637мм. В салоне впечатление «вагончика» усиливается. Во-первых, садясь в машину, ты понимаешь, что в ней очень много воздуха, с простором не все так однозначно, ибо машина компактная. Во-вторых, ты постоянно натыкаешься на различные опции, которые присущи, в большинстве своем, именно минивэнам. Далеко ходить не надо, например, задний ряд сидений у нас сдвижной, причем диапазон регулировок не маленький - около 16 сантиметорв. Играясь с сидушками, можно спокойно расширить стандартную конфигурацию багажника в 410 литров до приличных 500 с гаком. Про трансформацию салона, в принципе, можно сказать еще много приятных слов - переднее кресло также складывается, и пространство удобно трансформируется для перевозки длинномеров. Теперь поговорим о некоторых минусах, и начну я с кресел. Изначально, водительское показалось мне удобным, однако, через некоторое время дала о себе знать боль в пояснице… Кстати, регулировки руля по вылету нет - учитывайте это при подборе посадки. Или возьмем подлокотник, он один-одинешенек, как нищий на Арбате, так еще и расположен лишь на водительском месте. Мало того, подлокотник еще и узенький, как хрящик на лягушачьей лапке, так что руку на нем вы разместить не сможете, даже не пытайтесь. Продолжаем, мультимедийная система - хорошо, что она есть. Плохо, что пользование ей вызывает определенный мозговой взрыв. Дело в том, что комплекс заморочен, потому что в него засунули и функции развлечений, и навигацию, и еще целый набор регулировок, включая управление климатической установкой. Ладно, если вы хотите сделать настоящий пульт управления, то пожалуйста, эта тема сейчас в тренде, НО!, сделайте это так, чтобы комплексом было удобно пользоваться, а не раздражаться глючным сенсором и не «резать» глаза нижайшим разрешением картинки с камеры, наверняка с «Ноклы» какой-нибудь подрезали... Зато звучит мультимедийка, на удивление, неплохо, как говорится, лайк.

Впрочем, оставим эти милые колкости в сторону мультмедийных комплексов и.т.д. Об этом мы будем говорить часами, когда наш мир захватят автопилоты и водители вымрут, как класс. Но, до этого светлого будущего еще очень далеко, и на данный момент важным вопросом остается осознание того, как автомобиль едет и в случае с Citroen C3 Aircross дела обстоят очень интересным образом. Начнем с того, что когда я только получил автомобиль и завел его, то удивился тому, что он на холостом ходу вибрирует будто дизельный, да и звук мотора лишь усиливал «нежданчик». Здесь, я сделаю небольшое отступление, на нашем рынке C3 Aircross предлагается с тремя двигателями. Есть дизель мощностью на 92 рысака и еще два бензиновых конька-горбунка от вершка три горшка (читай: трехцилиндровые двигатели). Младший мотор - атмосферный на 82 лошади, а старший уже турбированный - 110 лошадиных сил. К слову, оба с объемом в 1.2 литра. К чему я выдал вам всю эту информацию? А попробуйте догадаться, какой мотор был под капотом тестового автомобиля? Дизель? О нет, самый старший БЕНЗИНОВЫЙ турбо-мотор.

Да, такое вот необычное поведение. К чести мотора стоит сказать, что машинка с ним ощущается достаточно шустрой, особенно на старте, когда C3 Aircross буквально выпрыгивает с нажатием на педаль акселератора. К сожалению, прыткость демонстрируется только в городском режиме, выехав на трассу, я обнаружил, что здесь мотор ведет себя скромнее - тяги хватает, но, например, обгоны уже придется планировать. Совет, лучше переводить автомат (шестиступенчатый) в спортивный режим, тогда двигатель удастся больше раскручивать. Но в целом отмечу, что связка мотор-коробка мне больше понравилась, чем нет. Порадовал расход - в городском цикле около девяти литров. Кстати, в сухих цифрах разгон до сотни занимает десять с половиной секунд, что неплохо для автомобиля, которому спортивные повадки чужды.

К слову, о повадках. С управляемостью у автомобиля относительный порядок, но только если мы не выезжаем из города. Рулевое здесь заточено именно на езду по мегаполисам - баранка легкая с не слишком выразительной обратной связью. Кстати, автомобиль очень любит хорошее дорожное покрытие, а на колдобины он «обижается», и подвеска начинает жаловаться на свою судьбу. Немного техники. Автомобиль построен не на новой модульной архитектуре группы PSA, как тот же Peugeot 3008, а на платформе PF1. Она ведет свою историю аж с 1998 года. Конструкция проста - стойки McPherson спереди и полузависимая балка сзади. Но вернемся к ощущениям. На неровностях автомобиль похож на молодого бычка, норовя соскочить с траектории. Интересно, что дорожный просвет у автомобиля, по паспорту, составляет 175 миллиметров, но по факту мы имеем лишь 150 миллиметров в самой низкой точке. Интересно, что производитель позиционирует эту модель, как кроссовер, но с такими характеристиками, на мой взгляд, это некоторое лукавство. Кстати, полного привода у автомобиля нет. Вообще нет. Его роль исполняет специальная система Grip Control. В зависимости от выбранного режима (снег, грязь, песок) она меняет настройки антипробуксовочной системы, ABS и системы стабилизации. Электроника умеет смягчать реакции на педаль газа, снижая риск пробуксовки, дает посильнее раскручивать мотор, а в грязевом режиме еще и имитирует межколесную блокировку. Похожее решение мне уже встречалось на Lada Xray Cross, но там был потенциал проверить ее в реальных условиях, все же автомобиль более соответствовал кроссоверному статусу, лучшая геометрия, приличный клиренс в двадцать сантиметров... В случае с Citroen C3 Aircross потенциала практически нет, про низкий клиренс я уже упоминал, подвеска короткоходная, свесы низкие... В общем Citroen C3 Aircross -житель города и асфальтового пригорода...

Городской житель. На мой взгляд, в Citroen немного ошиблись с позиционированием данной модели. Реальность показывает нам, что автомобиль стоит называть городским компактвэном, а не кроссовером. Конечно, слово «кроссовер» на нашем рынке имеет какую-то волшебную силу. Во всяком случае, существует некая вера в то, что, назвав автомобиль кроссовером, его сразу удастся продавать с сумасшедшими показателями, но c C3 Aircross это не работает, банально потому что на рынке существует целое множество моделей, которые гораздо больше отвечают статусу кроссовера. Я не буду приводить конкретных примеров, скажу только, что покупатель всегда голосует еще и рублем и здесь C3 Aircross также находится не в лучшей позиции (от 1 320 000 рублей), что делает его автомобилем для любителей. Для людей, которые ищут яркости, стиля и эмоций. Так может быть и стоит сделать упор на это, ведь в качестве яркого и нетривиального городского автомобиля C3 Aircross очень хорош.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CITROEN C3 AIRCROSS 1.2 AT6 ГАБАРИТЫ, ММ 4155х1765х1648 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2604 ДИАМЕТР РАЗВОРОТА, М 11,8 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 175 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 410–520 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1263 ТИП ДВИГАТЕЛЯ бензиновый L4 с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1199 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С./ОБ/МИН 110/5500 МАКС. МОМЕНТ, НМ/ОБ/МИН 205/1500 ПРИВОД передний ТРАНСМИССИЯ автоматическая, 6-диапазонная МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 183 ВРЕМЯ РАЗГОНА 0–100 КМ/Ч, С 10,6 РАСХОД ТОПЛИВА (СРЕДНИЙ), Л/100 КМ 6,5 ОБЪЕМ БАКА, Л 45