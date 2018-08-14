Эпатажный «француз» и оригинальный «кореец» мерятся не только дизайном, но и ходовыми качествами

Заправщик на бензоколонке, куда мы приехали на Citroen C3 Aircross, смотрел на автомобиль, как загипнотизированный, и нарезал вокруг него круг за кругом. А после того как отошел от транса и наконец вынул пистолет из горловины, посыпались вопросы: что это? как едет? сколько стоит? C3 Aircross поразил его до глубины души. Впрочем, не только его – давно мы не замечали по-настоящему повышенного внимания к автомобилю, причем как со стороны водителей, так и со стороны пешеходов. Словом, дизайн у машины сногсшибательный.

На фоне экстравагантных форм «француза» слегка теряется даже стильный KIA Soul. Тем более что у нас на тесте одноцветная модификация, хотя есть и двухцветные варианты. Глядишь, в этом случае «кореец» и смог бы соперничать с Citroen по части привлечения взглядов окружающих.

KIA Soul оснащается тремя силовыми агрегатами. Атмосферный 1,6-литровый имеет мощность 124 л.с. с распределенным впрыском или 132 л.с. – с непосредственным. Затем следуют 2-литровый 150-сильный агрегат и турбированный мотор объемом 1,6 л, развивающий 204 л.с. Начальный 124-сильный двигатель сочетается с 6-ступенчатой механической коробкой передач, самая мощная версия оснащается 7-ступенчатым «роботом», всем остальным полагается 6-диапазонный «автомат». Привод только передний, а диапазон цен на начальные комплектации составляет от 916 900 до 1 441 900 рублей.

У Citroen C3 Aircross два мотора и три варианта мощности. Так, 1,2-литровый агрегат развивает 82 или 110 л.с. в зависимости от давления наддува. В более слабом варианте автомобиль оснащается 5-ступенчатой «механикой», в более мощном – 6-диапазонным «автоматом». Третий двигатель турбодизельный, 1,6-литровый, выдающий 92 л.с. Сочетается он с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Привод у всех моделей передний. Цены на начальные комплектации начинаются с 1 099 000 рублей и заканчиваются на отметке 1 287 000 рублей. В нашем тесте участвуют 110-сильный Citroen и 132-сильный KIA.

Стильные особенности

В салоне французского кроссовера, как и в его внешности, много необычных деталей. Дизайн вроде без изысков, но за счет оригинального оформления отдельных элементов выглядит интерьер очень стильно. Прежде всего благодаря вентиляционным дефлекторам и рычагу ручного тормоза, а также полосатой тканевой обивке. На центральной консоли «висит» сенсорный экран, с которого можно управлять «музыкой», навигацией и климатической системой. Мягкого пластика нет, но его удачно заменяют тканевые вставки на передней панели и дверях.

Эргономика Citroen в целом хороша, хотя, как обычно у «французов», кнопки обогрева кресел, расположенные на их основаниях, неудобны в пользовании. У водительского сиденья есть собственный правый подлокотник, регулируемый по высоте, но некоторым из нас его расположение показалось низковатым. Зато для всех стеклоподъемников предусмотрен автоматический режим (правда, на задних – только при опускании стекол), в то время как у корейского конкурента он лишь у водителя и только при движении вниз.

Вообще, салон KIA Soul, выполненный в черных тонах, на фоне Citroen теряется. Хотя и у «корейца» со стилем и вкусом все в порядке. Отлично смотрятся боковые дефлекторы со встроенными в их верхнюю часть динамиками аудиосистемы, а рулевое колесо пришлось бы впору и космолету из будущего. По качеству сборки и отделочных материалов Soul превосходит соперника, так как передняя и дверные панели в верхней части отделаны мягким пластиком.

С эргономикой у корейского кроссовера порядок, если не считать того самого отсутствия авторежима стеклоподъемников. И «климат» здесь работает лучше, чем у французского соперника, у которого в «автомате» вентилятор почему-то всегда дует «на полную» и, соответственно, сильно шумит. Надо сказать, что во время теста температура воздуха подбиралась к 30-градусной отметке, но даже в этом случае алгоритм автоматического режима вентилятора остался для нас непонятен, поскольку салон нормально охлаждается и на низких скоростях обдува.

Стильное тканевое сиденье Citroen на вид плоское, но в реальности «лепится» под форму тела и неплохо распределяет нагрузку. Посадка высокая. Геометрия расположения за рулем устроит людей самой разной комплекции. А вот на переднем пассажирском месте понравится только невысоким, потому что кресло не регулируется по высоте и расположено так, что человек далеко не рекордного роста 180 см подпирает потолок. К тому же спинка правого сиденья имеет не особо удобную ступенчатую регулировку, в то время как у водительского кресла настройка бесступенчатая.

В KIA оба передних сиденья имеют ступенчатую регулировку, но профиль у них близок к идеалу. Водитель сидит по-легковому низко, сжимая в руках великолепный «штурвал». Правый пассажир тоже доволен, причем даже высокий. Его кресло, как и у соперника, не имеет настройки по высоте, однако расположено на уровне нижнего положения сиденья водителя.

На втором ряду корейский кроссовер чуть просторнее соперника в коленях и над головой, тем не менее в целом места в обоих автомобилях достаточно по меркам класса. Форма дивана нам больше понравилась в KIA, но Citroen, в отличие от конкурента, предлагает регулировку наклона спинки, хоть и в небольших пределах. К тому же диван «француза» можно подвинуть вперед, чтобы увеличить объем багажника, который и без того превосходит по объему корейский вариант. При складывании спинок задних сидений у обоих получается ровная площадка и (также у обоих) имеются довольно объемные отсеки для вещей под полом. Еще ниже, под вторым полом, у наших конкурентов расположены «докатки». В качестве опции Citroen предлагает складную спинку правого переднего кресла, так что по части перевозки длинномеров KIA с ним соперничать не может.

Три или четыре?

Под капотами тестовых автомобилей установлены идеологически разные силовые агрегаты. Так, «француз» оснащен 3-цилиндровым турбомотором объемом 1,2 л, развивающим 110 л.с., а у «корейца» 1,6-литровый 4-цилиндровый атмосферный двигатель мощностью 132 л.с. На холостых оборотах ситроеновский мотор плавен, но в момент трогания с места и непосредственно перед остановкой по кузову пробегают вибрации, из за чего движение в заторах получается не слишком комфортным.

У KIA такой проблемы нет. Он бодро стартует и остается резвым во всем диапазоне разрешенных скоростей. Реакции на нажатие педали акселератора незамедлительные, а «автомат» умело жонглирует передачами. Можно «пришпорить» тандем мотора и коробки «спортивным» режимом, но это необязательно, потому что и так все отлично.

Citroen по паспорту быстрее, и в это охотно верится, хотя управлять разгоном здесь менее удобно. Реакции на подачу топлива у «француза» не такие четкие, как у «корейца», а на низких оборотах тяга невелика. Однако потом появляется подхват и автомобиль «пуляет» похлеще, чем соперник. Если же хочется ехать действительно активно, лучше переключиться в «спортивный» режим, поскольку в «стандарте» автоматическая трансмиссия не отличается расторопностью. Но в «спорте», в сравнении с соперником, долго не поездишь, так как машина становится слишком резкой, а двигатель постоянно воет на высоких оборотах.

Рулевое управление Soul заметно легче в парковочных режимах и немного острее, чем у C3 Aircross (2,9 оборота от упора до упора против 3). К тому же баранка у «корейца» информативнее и точнее и автомобиль отвечает на управляющие действия быстрее: не скажешь, что это кроссовер, настолько живо он пишет повороты извилистой трассы! Словом, «кореец» по-настоящему заводит водителя.

Но и «француз» не промах. Пусть он не столь быстр и точен в откликах на движения рулем, зато управляется отлично. Кроссовер великолепно стоит на дуге и лихо ныряет в виражи, практически не проявляя недостаточной поворачиваемости. И на прямой автомобиль держится что надо. Впрочем, как и корейский соперник.

Что касается плавности хода, то на дорогах среднего качества обе машины обеспечивают достаточно высокий комфорт. Подвески у наших соперников довольно плотные, уверенно справляются с городскими неровностями, разве что на «лежачих полицейских» скорость нужно сбрасывать. Особенно аккуратно это надо делать на KIA Soul, который так и норовит подбросить седоков, в частности задних: на «галерке» корейского кроссовера потряхивает сильнее, чем у французского конкурента, где плавность хода спереди и сзади почти не отличается. На серьезно разбитом асфальте Citroen уходит в отрыв за счет больших ходов подвески. Там, где «корейцу» не хватает энергоемкости, «француз» мчит не снижая скорости.

По шумоизоляции соперники примерно равны. Оба не досаждают звуками от шин, моторов и ветра, разве что на высоких оборотах их двигатели кажутся излишне «голосистыми». В остальных же режимах движения все шумы неплохо сбалансированы, ни один из них не выделяется.

Если съехать на грунтовку, в лидерах опять будет Citroen из-за лучшей энергоемкости подвески. А вот на бездорожье на таких машинах лучше не съезжать. Делать это не нужно хотя бы потому, что клиренс у них отнюдь не рекордный, да и привод только передний. Но надо понимать, что если Aircross и сможет забраться глубже в грязь, то выбраться из нее, скорее всего, не получится, а значит, за трактором владельцу французского кроссовера придется идти дальше.

Так что по совокупности характеристик мы отдаем преимущество Citroen C3 Aircross. Он обладает более универсальными ходовыми качествами, не говоря уже про уникальную внешность. Впрочем, KIA Soul уступил совсем не-много, а если ездить только по асфальту, то он будет даже предпочтительнее благодаря азартной управляемости, да и салон у него просторнее. К тому же «кореец» в сопоставимых комплектациях оказывается дешевле. Словом, как это часто бывает, у каждого автомобиля свои индивидуальные особенности, привлекательные для определенной категории покупателей.

Технические характеристики Citroen C3 Aircross 1.2 Габариты, мм 4155х1765х1648 Колесная база, мм 2604 Диаметр разворота, м нет данных Дорожный просвет, мм 175 Объем багажника, л 410 Снаряженная масса, кг 1263 Тип двигателя L3 бензиновый, турбо Рабочий объем, куб. см 1199 Макс. мощность, л.с./об/мин 110/5500 Макс. момент, Нм/об/мин 205/1500 Привод передний Трансмиссия 6-диапазонная, автоматическая Шины спереди/сзади 215/55 R16 Макс. скорость, км/ч 183 Время разгона 0–100 км/ч, с 10,6 Расход топлива (средний), л/100 км 6,5 Объем бака, л 45

Технические характеристики KIA Soul 1.6 GDI Габариты, мм 4140х1800х1615 Колесная база, мм 2570 Диаметр разворота, м 10,6 Дорожный просвет, мм 153 Объем багажника, л 354 Снаряженная масса, кг 1245 Тип двигателя L4 бензиновый Рабочий объем, куб. см 1591 Макс. мощность, л.с./об/мин 132/6300 Макс. момент, Нм/об/мин 161/4850 Привод передний Трансмиссия 6-диапазонная, автоматическая Шины спереди/сзади 215/55 R17 Макс. скорость, км/ч 180 Время разгона 0–100 км/ч, с 11,7 Расход топлива (средний), л/100 км 7,6 Объем бака, л 54