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дек 2017

Рестайлинг Citroen C4 Cactus - Кактус без иголок

Новый Citroen C4 Cactus - Citroen C4 Cactus 2018 Кактус без иголок
После рестайлинга Citroen C4 Cactus появилось больше оснований считать эту модель не кроссовером, а хэтчбеком

Фирменные защитные накладки Air Bump эволюционировали в классический защитный обвес в нижней части кузова. В салоне установлены нарядные сиденья, умеющие запоминать форму тела. Главная техническая новация – подвеска PHC с гидравлическими буферами на сжатие и отбой. Моторная линейка пополнилась новым 1,2-литровым 130-сильным бензиновым агрегатом, работающим в связке с 6-ступенчатой «механикой». В 2018 году для C4 Cactus предложат новый 1,6-литровый турбодизель с отдачей 120 л.с. Альтернатива механической трансмиссии – 6-ступенчатый «робот» и 6-диапазонный «автомат». Привод – исключительно передний. В списке оснащения значатся системы предотвращения столкновений, распознавания дорожных знаков, контроля рядности и слепых зон, а также функция улучшения проходимости Grip Control.

Фото Citroen C4 Cactus

  • Citroen C4 Cactus 2018 Кактус без иголок
  • Citroen C4 Cactus 2018 вид спереди
  • Citroen C4 Cactus 2018 вид спереди
  • Citroen C4 Cactus 2018 салон
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Citroen C4 Cactus

Citroen C4 Cactus
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Двигателей
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Цены
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