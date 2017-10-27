Компания Citroen представила обновленный кроссовер C4 Cactus, который теперь французы требуют называть хэтчбеком. Эта модель первой получила новую подвеску, которая пришла на смену гидропневматической Hydraactive.

Основная особенность новой подвески: наличие гидроограничителей на отбой и сжатие в двухтрубных амортизаторах. При сжатии или значительном ходе ограничители замедляют ход штока и смягчают его резкую остановку. Кроме того, гидравлические ограничители рассеивают энергию, нивелируя эффект отскока. В компании говорят, что поездки на автомобиле с такой подвеской сродни «полетам на ковре-самолете».

Внешне обновленный Citroen C4 Cactus легко отличить от дорестайлингового по исчезнувшим с кузова капсулам с воздуха, которые защищают автомобиль от царапин и скол при мелких авариях или, например, если в него откатится тележка из супермаркета. Теперь капсулы остались только в порогах.

Citroen C4 Cactus получил новый 1,2-литровый турбомотор мощностью 130 л.с. Он дополнил гамму, состоящую из 80- и 110-сильных бензиновых двигателей турбодизеля мощностью 100 л.с.