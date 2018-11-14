Citroen посадит «Кактус»

Новое поколение французского кроссовера Citroen C4 Cactus дебютирует в 2020 году. Новинку ждут серьезные изменения, ведь ей суждено стать полностью электрической моделью

Информация о новом кроссовере появилась совсем недавно на страницах зарубежной прессы со ссылкой на вице-президента PSA, Арно Беллони. По его словам новый Cactus дебютирует в 2020 году и станет первым электромобилем, который Citroen разработает самостоятельно. На данный момент у компании уже есть электромобили - C-Zero и E-Mehari. Однако, это лишь перелицованные копии Mitsubishi i-MiEV и Bollore Bluesummer.

Что же касается «Кактуса» то он будет построен на модульной платформе CMP. К слову, на ней построен, недавно появившийся, кроссовер DS 3 Crossback. От него же «Кактус» возьмет и батарею, так как DS 3 изначально предусмотрен и в электрической версии, которая оснащается литий-ионной батареей ёмкостью 50 кВт•ч и запасом хода около 300 км на одной зарядке. Однако, по заявлению компании новый C4 Cactus будет гораздо больше DS 3, так что батареи могут быть увеличены.