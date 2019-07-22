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22 июл 2019

Большие колеса- хорошие колеса!

Большие колеса- хорошие колеса!
Автор фото: фирма-производитель

Огромные 30-дюймовые колеса, как на концепте 19_19, в течение следующего десятилетия могут появиться на серийных «Ситроенах». По словам главного исполнительного директора французской марки Линды Джэксон, они позволят радикальным образом поменять внешность автомобилей.

Собственнно о колесах. 30-дюймовые колеса и покрышки концепта разработаны совместно с Goodyear. Шины интегрированы в конструкцию обода, дизайн которого напоминает зубцы шестерни. Ступицы колес фиксированные, поэтому нанесенные на них логотип всегда остается в горизонтальном положении, усиливая эффект парения над дорогой.

Что же касается самого автомобиля, то концептуальный Citroen 19_19 показали в мае 2019 года. В шоу-каре дизайнеры объединили элементы из авиации с современными трендами организации жилого пространства. Например, салон беспилотника представляет собой «парящую» между колесами «жилую комнату», установленную на эволюционной версии подвески с «прогрессивными гидравлическими подушками» (Progressive Hydraulic Cushions) и адаптивным контролем жесткости.

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